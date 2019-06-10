بالإسم ورقم جلوس الطالب للإستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي النظام الجديد من موقع الوزارة

أعزائي متابعي موقعنا المتميز دائماً “نجوم مصرية”، يسعدنا التواجد معكم اليوم لمتابعة أخبار إعتماد نتيجة الصف الأول الثانوي النظام الجديد 2019 “التابلت”، حيث أدي الطلاب الإمتحانات من خلال التابلت وكان أخر يوم في الامتحان يوم السبت الموافق 30 مايو 2019، ومنذ ذلك الوقت والجميع في حالة ترقب للإفصاح عن نتيجة الإمتحان بالنظام الجديد.

نظام امتحان الصف الأول الثانوي

قامت وزارة التربية والتعليم بإستحداث نظام جديد لإمتحانات أولي ثانوي الترم الثاني 2019، حيث يتم الإمتحان عبر “التابلت” الخاص بكل طالب، ويهدف هذا النظام الجديد للعمل على الإبداع والتفكير، ليس كما كان في النظام القديم المعتمد على الحفظ والتلقين.

طريقة الحصول على نتيجة أولي ثانوي نهاية العام 2019

قامت وزارة التربية والتعليم بتحديد الطريقة التي سيتم عرض النتيجة من خلالها.

عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وسيتم رفع النتائج عليه فور إعتماد السيد وزير التربية والتعليم للنتيجة.

عبر موقع بنك المعرفة التابع لوزارة التربية والتعليم، الذي سوف يتم إرسال رسائل من خلاله على تابلت كل طالب فور إعتماد النتيجة.

نتيجة أولي ثانوي 2019

يبحث الكثيرين من الطلبة وأولياء الأمور عن موعد إعلان نتيجة أولي ثانوي لهذا العام، حيث قد تم التصريح من جانب وزير التربية والتعليم عقب الإنتهاء من الإمتحان أنه سيتم الإعلان عن النتيجة عقب إجازة عيد الفطر المبارك، هذا وتقوم لجان متخصصة بتصحيح إجابات الطلاب ومراجعة رصد الدرجات بمنتهي الدقة، حرصاً على مستقبل الطلاب والحصول على النتائج الصحيحة.

تصريحات وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور “طارق شوقي” وزير التربية والتعليم أن المؤشرات الأولية للتصحيح أشارت لإرتفاع نسب النجاح، مما يؤكد على إستيعاب الطلاب لنظام التابلت ومن ثم نجاح المنظومة الجديدة، وأن الوزارة تتابع مع اللجان المتخصصة في تصحيح الإمتحان على التابلت للتأكد من الدقة في التصحيح والرصد للدرجات.

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