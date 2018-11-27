موقع مفاضلة الماجستير 2018 “الدراسات العليا والتأهيل” في سوريا 2018  موقع وزارة التعليم العالى

نتابع معكم من خلال موقع نجوم مصرية البكالوريا 2018 في سوريا الدورة الثانية ، التي ينتظرها العديد من الطلبة وأولياء أمورهم للاطمئنان على نتائجهم، كانت الامتحانات قد انتهت بجميع محافظان سوريا، وبدأت بعد عمليات تصحيح الدفاتر الامتحانية، وسيتم بعدها المراجعة الشاملة لكل الأوراق وتجميع الدرجات، وقد أعلنت وزارة التعليم السورية أنه من المنتظر الإعلان عن نتيجة البكالوريا 2018 الدورة الثانية 2018 في سوريا خلال الساعات المقبلة.

الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2018 في سوريا الدورة الثانية

تجرى عمليات المراجعة للدفاتر الامتحانية على قدم وساق تمهيداً لإعلان نتيجة البكالوريا 2018 في سوريا الدورة الثانية ، وسيكون ذلك من خلال الموقع الرسمي التي أنشأته وزارة التعليم السورية للتسهيل على كل الطلاب الحصول على نتيجتهم دون عناء أو مشقة، وفى خلال ساعات سيقوم الدكتور هوزان الوز وزير التربية السورية باعتماد النتيجة رسميا‘ وبعدها مباشرة سيتم نشرها على موقع الوزارة ليتمكن الطلبة من الحصول على نتائجهم عن طريق إدخال اسم الطالب ورقم الاكتتاب.

رابط نتيجة نتيجة البكالوريا 2018 في سوريا

في غضون ساعات قليلة ستُعتمد النتيجة، ثم يتم بعدها نشر النتيجة مباشرة، والإعلان عن أسماء أوائل نتيجة البكالوريا 2018 في سوريا، وسيكون ذلك حسب المحافظة ويستطيع الطلاب الاستعلام عن نتيجة التاسع سوريا 2018 من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم السورية التي تم رفع النتيجة عليها عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية في سوريا لنتائج الامتحانات وعلى الطالب إدخال الاسم ورقم الاكتتاب.

تحديث

ظهرت الآن نتيجة الصف التاسع ونظرا لوجود إقبال كبير من الطلبة لمعرفة نتائجهم تسبب ذلك في حدوث ضغط شديد عليه وصعوبة في فتحة ويجب الانتظار قليلاً حتى يفتح معك الموقع.

الموقع الأسرع (علوم للجميع) نقلاً عن وزارة التربية:

http://www.3lom4all.com/syria-results

الموقع (الرسمي) لوزارة التربية:

http://moed.gov.sy/site/

نشير النسب الأولية في نتيجة البكالوريا 2018 في سوريا إلي أرتفاع نسبة النجاح بين الطلبة عن العام الماضي. يستعد طلاب البكالوريا في سوريا لظهور نتيجتهم والي من المتوقع ظهورها هذا الأسبوع، قبل أجازة عيد الأضحى.

لكل الطلاب يمكن الإستعلام عن نتائج البكالوريا من خلال موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy ثم اختيار الشعبة

ظهرت منذ قليل نتائج البكالوريا 2017 الدورة التكميلية الثانية مهني وشرعي وتجاري وصناعي وعلمي وأدبي، وتم اعتماد النتيجة منذ قليل ، وأكدت وزارة التربية السورية أنه سيتم رفع النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتائج البكالوريا السورية 2018 الدورة الثانية العلمي :

حسب الرقم: هنا

حسب الاسم: هنا

أو هنا

تم تفعيل موقع بوابة نتائج الامتحانات بوزارة التربية السورية ليتم الاستعلام عن النتيجة.

رابط موقع وزارة التربية نتائج السبر

نتعرف معكم من خلال موقع نجوم مصرية على نتائج السبر 2019 من خلال رابط بوابة النتائج الامتحانية التربية السورية نتمنى للجميع التوفيق. ويمكن الان لجميع الطلبة والطلاب الاستعلام عن نتائجهم عن طريق الاسم ورقم الاكتتاب.

نتائج مفاضلة الماجستير 2018 “الدراسات العليا والتأهيل” جامعة دمشق ”

يمكن الاستعلام عن نتائج مفاضلة الماجستير 2018 للدراسات العليا جامعة دمشق.