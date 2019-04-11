امتحانات محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2019

قامت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، بوضع الجداول الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2019، لجميع المراحل التعليمية، بداية من الصف الثاني الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي، وهناك بعض الأيام التي سوف تؤدي إلى تعطيل الدراسة، حيث أنها أجازات رسمية.

وتبدأ امتحانات آخر العام في محافظة الجيزة، يوم ٢ مايو، وتنتهي بامتحانات الشهادة الإعدادية وذلك في يوم ١٦ مايو.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني ٢٠١٩ في محافظة الجيزة:

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني ٢٠١٩ تم اعتمادها من قِبل مديرية التربية والتعليم من الصف الثاني الابتدائي إلى الصف الثاني الثانوي وهي على النحو التالي:

تبدأ امتحانات الصف الثاني الابتدائي، في يوم ٢ مايو ٢٠١٩ وتنتهي في يوم ٥ مايو ٢٠١٩.

وتبدأ امتحانات الصف الثالث الابتدائي، في يوم ٥ مايو ٢٠١٩ وتنتهي في يوم ٦ مايو ٢٠١٩.

وتبدأ امتحانات الصف الرابع الابتدائي، في يوم ٤ مايو ٢٠١٩ وتنتهي في يوم ٦ مايو ٢٠١٩.

وتبدأ امتحانات الصف الخامس الابتدائي والصف السادس الابتدائي، في يوم ٧ مايو ٢٠١٩ وتنتهي في يوم ٩ مايو ٢٠١٩.

وتبدأ امتحانات الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي، في يوم ٤ مايو ٢٠١٩ وتنتهي في يوم ٩ مايو ٢٠١٩.

وبالنسبة للصف الثالث الإعدادي، ستبدأ الامتحانات يوم ١١ مايو ٢٠١٩ وتنتهي في يوم ١٦ مايو ٢٠١٩.

وتبدأ امتحانات الصف الثاني الثانوي، يوم ٤ مايو ٢٠١٩ وتنتهي يوم ١٢ مايو ٢٠١٩.

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