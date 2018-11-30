جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الإعدادية من التعليم الأزهري للعام الدراسي 2018/2019

نقدم لكم جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف المرحلة الإعدادية الأزهرية، حيث أن بوابة الأزهر الإلكترونية قد قامت بنشر جداول امتحانات الأزهر الموثقة والنهائية، ليس فقط فيما يخص المرحلة الإعدادية من التعليم الأزهري بل في جميع المراحل الدراسية المختلفة، وبذلك يستطيع الطالب الأزهري معرفة موعد امتحانات الصف الدراسي التابع له بدقة، حتى يتسنى له تنظيم جدول استذكار دروسه ومراجعتها، وخصوصاً أن التعليم الأزهري يختلف قليلاً عن التعليم الحكومي، حيث يحتوي على عدة مواد إضافية تخص العلوم الشرعية الإسلامية، وهو ما يجعل لذلك النوع من التعليم خصوصية شديدة لدى الكثيرين الذين يقبلون على إلحاق أبنائهم فيه، حتى يتزودوا من علوم الدين وعلوم الدنيا معاً.

وعند ملاحظة جدول امتحانات سنوات النقل في المرحلة الإعدادية الأزهرية، نجد أن امتحانات الصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي تبدآن معاً، حيث يكون يوم الإثنين الموافق الرابع عشر من شهر يناير هو موعد بداية الامتحانات، أما موعد النهاية فإنه يكون يوم الأحد الموافق عشرين من شهر يناير لعام 2019، أما امتحانات الشهادة الإعدادية فإنها تكون مبكرة، حيث تبدأ يوم الأربعاء الموافق الثاني من يناير، وتنتهي يوم الخميس الموافق العاشر من شهر يناير، وسوف نوافيكم بالتفاصيل في مقالتنا.

جدول امتحانات المرحلة الإعدادية الأزهرية

امتحانات الفصل الدراسي الأول من الصف الأول الإعدادي الأزهري 2018/2019.

امتحانات الفصل الدراسي الأول من الصف الثاني الإعدادي الأزهري 2018/2019.

تختلف دراسة سنوات النقل الإعدادية في الأزهر عن غيرها من أنظمة التعليم الحكومية المعتادة، حيث أنه بجوار المواد العلمية كالرياضيات والعلوم وغيرها، يدرس الطالب مواد أخرى للتعمق في فهم الدين الإسلامي، حيث أن الطالب يدرس القرآن الكريم من حيث الحفظ والتلاوة والتجويد، كما يدرس مادة الفقه التي تعد من أهم فروع العلوم الشرعية، وأخيراً يدرس أصول الدين المعنية بسيرة الرسول ومعنى التوحيد وعلم الحديث والتفسير.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية

يدرس الطالب في الشهادة الإعدادية أربع مواد شرعية تضاف إلى المجموع الكلي، حيث يدرس مادة أصول الدين، وهي مادة تمتحن على يومين، حيث أن أول يوم يكون اختبار تفسير القرآن والحديث الشريف، واليوم الثاني يكون اختبار التوحيد والسيرة، أما المواد الأخرى فهي الفقه وحفظ القرآن وتجويده، وأخيراً مادة الثقافة الإسلامية، وهي تدرس لأول مرة في الشهادة الإعدادية.

يشتمل التعليم الأزهري على جميع الطلاب المنتمين إلى ذلك النظام بما فيهم من طلاب مكفوفين.

ويخضع المكفوفون إلى مجموعة من المواد الدراسية التي يدرسها باقي زملائهم في نفس الصف الدراسي.

لكن تختلف امتحانات المكفوفين عن امتحانات الطلاب المبصرين في كون امتحاناتهم شفهية وليست كتابية.

وقد كثرت المطالب في الآونة الأخيرة بتوفير كتب خاصة للطلاب المكفوفين بالأزهر، والتي تكتب بطريقة برايل للمكفوفين.

حيث أن جميع الطلاب المكفوفين يعتمدون على الكتب المطبوعة بتلك الطريقة لأنها تسهل المهام عليهم.

ومن المعروف أن الأزهر يقوم بتكريم الطلاب الأوائل في المرحلة الثانوية في جميع الشعب، كما يقوم بتكريم أوائل المكفوفين.

يتم إضافة مادة الحاسب الآلي طوال سنوات المرحلة الإعدادية، إلا أنه لا تتم دراستها في جميع المعاهد الأزهرية، إنما تتم دراستها والامتحان فيها بالنسبة إلى طلاب المعاهد الأزهرية النموذجية والخاصة، أما باقي المعاهد العادية لا يتم فيها تدريس الحاسب الآلي، أما باقي المواد فإنها تدرس في جميع المعاهد الأزهرية الإعدادية بكافة أنواعها.

كما يمكنكم أعزائي القراء متابعة كافة التفاصيل التي تخص مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول من خلال زيارة البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، والتي تقدم لكم الكثير من الخدمات التعليمية الأخرى مثل الاطلاع على نماذج امتحانات تجريبية، وتقديم أي سؤال في منهج الطالب.