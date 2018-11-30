موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف الدراسية من التعليم الأزهري 2018/2019

قامت بوابة الأزهر الإلكترونية بالإعلان عن مواعيد الامتحانات التي تخص الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية التي تسبق الثانوية العامة من التعليم الأزهري للعام الدراسي 2018/2019، حيث تم بالفعل وضع جداول امتحانات الترم الأول لصفوف المرحلة الابتدائية، وكذلك صفوف المرحلة الإعدادية كلها، بالإضافة إلى امتحانات الترم الأول للصفين الأول والثاني الثانوي، وسوف نوافيكم في مقالتنا بتفاصيل كافة جداول امتحانات تلك المراحل الدراسية المختلفة، وذلك عن طريق تقديم الجداول الرسمية التي نشرتها البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، مع العلم أن الصف الأول الابتدائي لن يكون له جدول امتحانات خاص به نظراً لأن جميع امتحاناته تكون شفهية فقط.

سوف تبدأ الامتحانات الشفهية الخاصة بأطفال الأزهر الشريف في الصف الأول الابتدائي يوم التاسع عشر من شهر ديسمبر المقبل، مع العلم أن تقييم الطالب في تلك المرحلة يكون من خلال مواظبته على الحضور مع معرفة قدراته من خلال أداءه في الاختبارات الشهرية المختلفة، أما باقي الصفوف فإن امتحاناتها تتم من خلال اختبار ورقي مع انعقاد لجان امتحانات الأزهر الاعتيادية التي تتم للجميع.

امتحانات الفصل الدراسي الأول

نقدم لك عزيزي القارئ جداول امتحانات الترم الأول لجميع الصفوف الدراسية الأزهرية، حيث تتكون المرحلة الابتدائية من 6 صفوف دراسية تعد جميعها من صفوف النقل، ونقدم لك منها جداول خمس صفوف فقط، أما المرحلة الإعدادية فإنها تتكون من ثلاثة صفوف دراسية، ويكون الصف الثالث فقط هو صف الشهادة، والمرحلة الثانوية تتكون من صفين من صفوف النقل فقط.

جدول امتحانات المرحلة الابتدائية

امتحان الترم الأول من الصف الثاني الابتدائي.

امتحان الترم الأول من الصف الثالث الابتدائي.

امتحان الترم الأول من الصفين الرابع والخامس الابتدائي.

امتحان الترم الأول من الصف السادس الابتدائي.

ويتضح من الجداول السابقة أن امتحانات الترم الأول من العام الدراسي 2018/2019 للمرحلة الابتدائية الأزهرية تبدأ في الفترة من 20 ديسمبر المقبل وحتى 8 يناير 2019، وبالطبع فإن كل صف دراسي يختلف عن باقي الصفوف في مواعيد الامتحانات وعدد الأيام، ما عدا الصفين الرابع والخامس الابتدائي، حيث تكون امتحاناتهم معاً في نفس الأيام، حيث تكون البداية معاً وينتهيان معاً أيضاً.

جدول امتحانات المرحلة الإعدادية

امتحان الفصل الدراسي الأول من الصف الأول الإعدادي.

امتحان الفصل الدراسي الأول من الصف الثاني الإعدادي.

امتحان الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية.

يذكر أن مادة حفظ القرآن وتجويده المقررة على طلاب المرحلة الإعدادية بأكملها يتم امتحانها بشكل شفهي، وكذلك مادة المطالعة والنصوص التي تعد فرعاً من فروع مادة اللغة العربية، وفي خلال دراسة الطالب في المرحلة الإعدادية الأزهرية، يتم دراسة ثلاث مواد شرعية رئيسية، ولكن عند الانتقال إلى الشهادة الإعدادية يصبح عدد المواد الشرعية المقررة أربعة، حيث تضاف مادة الثقافة الإسلامية التي تعد مادة نجاح ورسوب.

وسوف تقام امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية قبل امتحانات الصفين الأول والثاني الإعدادي، حيث تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم الأربعاء الثاني من يناير، وتستمر لمدة تسعة أيام حتى تنتهي يوم الخميس العاشر من يناير، مع العلم أن عدد أيام الامتحانات يكون ثمانية أيام يتخللهم يوم الجمعة، أما سنوات النقل تبدأ امتحاناتها يوم الإثنين الرابع عشر من يناير، وتنتهي يوم الأحد الذي يوافق يوم عشرين من شهر يناير 2019.

جداول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

تنقسم امتحانات الصف الأول الثانوي من التعليم الأزهري إلى فترتين، سواء كان الطالب في القسم العلمي أو في القسم الأدبي، وتكون فترة الامتحان الأول من يوم الثاني والعشرين من شهر ديسمبر 2018، وحتى يوم الواحد والثلاثين من نفس الشهر، أما فترة الامتحان الثاني فإنها تبدأ يوم الإثنين الرابع عشر من شهر يناير 2019، وتنتهي يوم الأربعاء الموافق الثالث والعشرين من نفس الشهر.

امتحانات الشعبة الأدبية من الصف الأول الثانوي.

امتحانات الشعبة العلمية من الصف الأول الثانوي.

امتحانات الشعبة الأدبية من الصف الثاني الثانوي.

امتحانات الشعبة العلمية من الصف الثاني الثانوي.

يدرس الطالب الأزهري في الصف الثاني الثانوي مجموعة من المواد الشرعية الأساسية إلى جانب المواد الغير شرعية سواء الأدبية منها أو العلمية، حيث يقوم بدراسة التوحيد والتفسير والفقه والحديث، كما يقوم أيضاً بدراسة مادة القرآن الكريم التي يمتحن فيها شفهياً إلى جانب مادة الحديث، لأن الطالب في تلك المواد يتم اختبار مقدار حفظه واسترجاعه لتلك النصوص المقدسة.

وبذلك نكون قد قدمنا لكم جميع الجداول التي تم نشرها من خلال بوابة الأزهر، يمكنكم زيارة موقع بوابة الأزهر الإلكترونية لمتابعة المزيد من أخبار التعليم الأزهري في مصر.