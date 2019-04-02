جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2019 “زراعية – صناعية – تجارية- فندقية” نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات

تم اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2019 نظام ثلاث سنوات وخمس سنوات، ويمكنك تحميل جدول امتحانات الدبلومات الفنية الصف الثالث 2019 من خلال ذلك المقال، والذي سنحاول من خلاله تقديم إجابات التي قد تأتي إلى ذهنك عزيزي الطالب وتبحث عن إجابة لها، كما نقدم لكم متابعة لحظية لأخبار امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية والتجارية والزراعية 2019، وكما عودناكم لا نقدم في تقريرنا إلا المعلومة الموثقة من وزارة التربية والتعليم أو من موقع بوابة التعليم الفني، والتي تم إنشاءها خصيصًا لإدارة امتحانات الدبلومات الفنية.

وعلى أن يتم استئناف الامتحانات العملية بعد انتهاء الامتحانات النظرية.

تحميل جدول امتحانات الدبلومات الفنية الصف الثالث 2019

يمكنك الاطلاع على جدول امتحانات الدبلومات الفنية الصناعية والوزارعية والتجارية والفندقية، سواء نظام ثلاث سنوات أو خمس سنوات من خلال ذلك الرابط، كما يمكنك تحمل الجدول فيما بعد من خلال الضغط على download، كما هو موضح بالصورة التالية.

جدول امتحانات الصنايع نظام 5 سنوات دور أول

يمكنك تحميل جدول امتحانات المدارس الثانوية الصناعية المتقدمة بنظام الخمس سنوات بالضغط على الرابط التالي:

جدول امتحانات الدبلوم الصناعي المتقدم 5 سنوات (الراسبين)

وهناك جدول مخصص للطلبة الراسبين العام الماضي، بالمدارس الثانوية الصناعية المتقدمة نظام خمس سنوات، ويمكنهم تحميل الجدول أدناه:

خطة وزارة التربية والتعليم لتطوير التعليم الفني