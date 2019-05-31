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اليكم مواقيت إمتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي 2019 في المغرب

كتب عبد الله قايديفي آخر تحديث
اليكم مواقيت إمتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي 2019 في المغرب

أعلن موقع مسار ، عن موعد و مواقيت إمتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي لي الموسم دراسي 2019 , الامتحان الكتابي الموحد على الصعيد الجهوي للممدرسين والأحرار، فسيجرى ابتداء من تاريخ 17 يونيو 2019 .

يجري الإمتحان الجهوي لنيل شهادة السلك الإعدادي لمترشحين الرسميين والأحرار أيام 17 و 18 و 19 يونيو 2019 بالتانويات الإعدادية العومية ، ويتم ادماج مترشحي مأسسات التعليم الخصوصي ضمن مترشحي التعليم العمومي و دلك حسب الموقت الأتية :

مواقيت إمتحانات نيل شهادة السلك الإعدادي

الإتنين 17 يونيو 2019 :

اللغه العربية : ساعتين تبدأ من ساعة 8:00 – إلى ساعة 10:00

الأجتماعيات : مدة الإمتحان ساعة وربع تبدأ من ساعة 10:30 إلى ساعة 11:45

التربية الإسلامية : مدة الإمتحان ساعة واحدة تنطلق من ساعة 15:00 إلى ساعة 16:00

التلاتاء 18 يونيو 2019 :

اللغة الفرنسية : مدة الإمتحان ساعتان تنطلق في ساعة 8:00 إلى 10:00

العلوم الفزيائية : مدة الإمتحان ساعة واحدة تنطلق 10:30 وتنتهي 11:30

الأربعاء 19 يونيو :

الرياضيات : مدة الإمتحان ساعتان يبدأ في 8:00 وينتهي 10:00

علوم الحياة والأرض : مدة الإمتحان ساعة يبدأ في 10:30 وينتهي في 11:30

هادي هي تواريخ إجراء الإمتحان الجهوي لنيل شهادة سلك العددي ، موقع نجوم مصر يتمني توفيق لي جميع مترشحين وإن كان لديكم أي ستفسر سأكون سعيداً في الإجابة على تسألتكم .

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عن الكاتب

عبد الله قايدي

مدون عربي صاحب قناة الإمبراطورية على يوتيوب تخصصي هو كل ما هو تقني ، وهدفي هو تبليغ المعلومة بشكل إحترافي حتى يستفيد الجميع

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