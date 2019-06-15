“المميز عندنا” طريقة التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات من خلال موقع التسجيل الإلكتروني

متابعينا الأعزاء من خلال موقعنا المتميز نجوم مصرية، في مصر والعالم العربي يسعدنا أن نتواصل معكم اليوم من خلال هذا المقال، عن طريقة التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات لطلبة الثانوية العامة، التي يزداد البحث عنها في مثل هذا الوقت من كل عام، من قبل الطلبة الراغبين في الدخول إلي الكليات العملية التي يجرى لها أختبار قدرات، ونحن نقدم لكم الخطوات المبسطة للتسجيل في تلك الاختبارات.

صرح الدكتور/خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن موعد تسجيل القدرات بأنه سيكون عقب الإنتهاء من الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة بأربع أيام وسيكون في بداية شهر يوليو القادم.

عملية التسجيل للطلبة عن طريق الانترنت

الدخول على موقع التسجيل الإلكتروني.

الدخول على صفحة التسجيل الإلكتروني وحجز أختبار القدرات بواسطة الرقم القومي ورقم الجلوس والرقم التأكيدي.

ستظهر بيانات الطالب ويجب التأكد من صحة البيانات.

ستظهر قائمة بأنواع الاختبارات للقدرات المتاحة للطالب، وأماكن أداء هذه القدرات والمواعيد المحددة للطالب.

يقوم الطالب بإختيار نوع القدرات التي يرغب بأداء الامتحان فيها.

موعد التسجيل لإختبار القدرات والكليات التي سيتم لها الإختبارات

صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم فتح التسجيل الإلكتروني بعد الإنتهاء من إمتحانات الثانوية العامة بداية الشهر القادم في الكليات التالية

كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان. كلية التربية الفنية جامعة المنيا. كلية الفنون الجميلة “قسم فنون وعماره”. كلية التربية الرياضية ، التربية الفنية والموسيقى في كليات التربية النوعية. كلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس شعبة التربية الفنية والموسيقية. كلية التربية الفنية جامعة السويس شعبة التربية الفنية. كلية الفنون التطبيقية في جامعات ” حلوان ودمياط وبني سويف وبنها”.

تصريحات هامة للمشرف العام على التنسيق للقبول بالجامعات

صرح المشرف العام على التنسيق / السيد عطا، محزراً طلاب الثانوية العامة بشأن أختبارات القدرات، وقال أن المراكز الخاصة التي تقدم دورات تدريبة لإجتياز أختبارات القدرات سبوبه، وأن كافة المعلومات متاحة على بوابة التنسيق الإلكترونية.

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