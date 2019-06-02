المربع الإلكتروني للنتائج 2019 نتائج طلاب الصف الثاني عشر الثانوية العامة في الكويت

موقع المربع الإلكتروني للنتائج 2019 يعلن قريبا نتائج الصف الثاني عشر ضمن نتائج طلاب الكويت للثانوية العامة، من خلال موقع وزارة التربية الكويتية ، عبر الاستعلام من رابط نتائج طلاب الصف الثاني عشر بالرقم المدني ورقم الجلوس، وفق بيان عدد المدارس التي ستعلن عن رفع نتائجها أولاً بأول لكل منطقة تعليمية في الفصل الدراس الأول، وسيتم إرفاق رابط متابعة عملية رفع نتائج الطلاب، ورابط المواقع البديلة التي قد يتم من خلالها الاستعلام عن النتائج مثل موقع طالب.

وزارة التربية في الكويت أعلنت نهاية شهر ديسمبر 2018 نتائج الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة، وفق عملية رفع النتائج لجميع الطلاب في كل صفوف المراحل الدراسية، وعلى حسب رزنامة وزارة التربية تنتهي امتحانات الفصل الدراسي الحالي يوم 7 يناير 2018 وعقب ذلك الموعد ستعمل كافة المناطق التعليمية على سرعة إنهاء عمليات التصحيح والرصد لنتائج الطلاب، بهدف توفير نتائج الامتحانات على رابط المربع الإلكتروني للنتائج 2019 في موعدها.

موقع المربع الإلكتروني للنتائج 2019

الدخول على صفحة نتائج الطلاب في الكويت 2019 لاستخراج درجات طلاب الصف الثاني عشر من نتائج الثانوية العامة، سيكون من خلال الاستعلام عبر رابط موقع المريع الإلكتروني للنتائج 2019 بالرقم المدني، وحال انتهاء الطلاب من الامتحانات، سيتم متابعة لرابط إحصائيات المدارس الذي ينشر التقارير عن أسماء وعدد المدارس التي أنهت رف النتائج للفصل الدراسي الأول، وفق التحديثات المقبلة سنرف لكم ما يرد من أخبار جديدة حول موعد ظهرو النتائج الرسمي.

رابط نتائج الصف الثاني عشر موقع وزارة التربية

استعلام نتائج طلاب الكويت بالثانوية العامة من خلال رابط نتائج الثاني عشر على موقع وزارة التربية الكويتية، وقريباً سيتم تحديث الرابط وفتحه لاستخراج الدرجات، ومع التحديثات سنرفق رابط موقع طالب وكيفية التعرف على المدارس التي أنهت إظهار النتائج حال بدء الرفع.

استعلم عن نتائج الصف الثاني عشر ضمن نتائج الثانوية العامة في الكويت والتي تم الإعلان عنها اليوم، ورسميا غداً ستتاح جميع النتائج على موقع المربع الإلكتروني للنتائج 2019

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