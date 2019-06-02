رابط المربع الإلكتروني نتائج طلاب الكويت الثانوية العامة والمتوسط 2019 | موقع الطالب بالرقم المدني

رابط المربع الإلكتروني للنتائج 2019 لاستعلام نتائج طلاب الكويت ضمن خدمات موقع وزارة التربية الكويتية، فضلاً عن خدمات موقع طالب المبادرة الوطنية للتعليم الإلكتروني والذي يعرض نتائج الامتحانات الفصلية، ومتابعة دقيقة للعملية التعليمية عبر الربط بين أطرافها بشكل إلكتروني كامل سهلت عملية التواصل خاصة بين ولي الأمر ومسئولي التعليم، ومن بين تلك الخدمات التعرف درجات اختبار الطلاب في جميع مراحل التعليم الابتدائية والمتوسط والمرحلة الثانوية من الصف العاشر وحتى الصف الثاني عشر، وهو الأمر الذي ساهم في جعل موقع المربع الإلكتروني للنتائج وموقع طالب في مقدمة مصاف برامج التعليم الرقمية على مستوى دول الوطن العربي.

إعلان ظهور نتائج طلاب الكويت في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2018-2019 لطلاب المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة، من خلال موقع وزارة التربية الكويتية الرسمي، في حن لا تزال امتحانات طلاب الصف الثاني عشر مستمرة حتى نهاية الأسبوع الأول من مطلع شهر يناير للعام الجديد 2019، وهو ما يعين أن توقيت ظهور نتائج طلاب الثاني عشر بالكويت من خدمات موقع المربع الإلكتروني للنتائج أو عبر موقع طالب سيكون عقب تلك التاريخ، ونرصد حالياً عدد المدارس التي رفعت النتائج في الكويت لجميع المناطق التعليمية متضمنة نتائج المعهد الديني والتعليم الخاص.

موقع المربع الإلكتروني للنتائج 2019

الاستعلام عن نتائج طلاب الكويت في جميع المراحل التعليمية من خلال رابط موقع وزارة التربية الكويتية الرسمي عبر الاستعلام بالرقم المدني هذا بخلاف الشرح الخاص بكيفية الاستعلام عن النتائج من موقع طالب، وقبل الاستعلام عن نتيجة طالب يجب الدخول إلى خدمة متابعة عدد المدارس التي انتهت من التصحيح والرصد والمراجعة للأوراق الامتحانية ورصد النتائج ورفعها على موقع المربع الإلكتروني، لتدارك حالة عدم وجود نتائج.

الدخول على موقع نتائج وزارة التربي أو موقع المربع الإلكتروني من أسهل الطرق للاستعلام عن النتائج عبر إدخال الرقم المدني بعد اختيار رابط نتائج طلاب الكويت لجميع المرحل عدا الصف الثاني عشر.

موقع طالب نتائج طلاب الكويت tb-kw

موقع طالب المبادرة الوطنية للتعليم الإلكتروني “taaleb” له العديد من المزايا والخدمات، منها نتائج الطلاب لجميع المربع التعليمية بعج تسجيل الدخول بالرقم المدني وكلمة المرور على خدمات طالب، وتلك الخدمات متاحة كذلك لولي الأمر والمعلم والإدارة المدرسية، ومنها متابعة الجدول الدراسي والواجبات والمناهج الإلكترونية.

رابط موقع طالب نتائج الامتحانات

الربط المرفق بعالية يعرض تقارير حول درجات نهاية الفترات الدراسية وألية تقويم الطالب خلال الفصل الدراسي، ويوضح لولي الأمر بصور مستمرة ما هو المستوى الحقيقي للطالب ومدى التزامه.

الدخول إلى موقع المربع الإلكتروني للنتائج 2019 الآن لاستخراج نتائج الطلاب في المرحلية الابتدائي والمرحلة المتوسطة وطلاب التعليم الخاص والمعهد الديني، ومنه يتم استخراج النتائج أو من خلال خدمات موقع طالب الإلكتروني.

ننشر لكم بعد قليل أسماء أوائل الثانوية العامة في الكويت بصفة عامة، وأوائل الثانوية العامة علمي وأدبي من الكويتينـ ويمكن الاستعلام بالرقم المدني من الروابط المبينة بعالية.

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