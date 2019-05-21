المدارس اليابانية موعد وشروط التقديم 2019 : ejs4students moe gov eg أماكن المدارس اليابانية بكافة المحافظات

المدارس اليابانية موعد وشروط التقديم فقد كشف مجلس الوزراء المصري عن موعد التقديم للمدارس اليابانية المصرية للعام الدراسي 2018 ـ 2019، ومن خلال هذا المقال سنحاول بكل السبل أن نطلعكم على جميع التفاصيل الخاصة بالمدارس اليابانية ejs4students moe gov eg ، وكذلك شروط التقديم بالمدارس اليابانية المصرية 2019، وأيضا المصروفات الخاصة بالدراسة بها ، ومن الجدير بالذكر أنه تم استلام عدد 22 مدرسة من أصل 45 مدرسة تم الاتفاق عليها، هذا وقد أكد رئيس مجلس الوزراء: أنه ناقش مع وزير التعليم إمكانية زيادة الفصول الدراسية، خاصة وأن كل عام يلتحق 700 ألف طفل بالتعليم.

هذا وقد بدأ التقديم للمدارس اليابانية بداية من 1 مايو 2019 ويستمر فتح باب التقديم حتى يوم 15 مايو 2019، وذلك للراغبين للالتحاق بالمدارس اليابانية بمراحلها “kg1 ،kg2، الصف الأول الابتدائي، الصف الثاني الابتدائي” عبر موقعها الإلكتروني.

المدارس اليابانية موعد وشروط التقديم

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن شروط قبول الطلاب الجدد وذلك في عدد 40 مدرسة على مستوى الجمهورية بمعظم المحافظات المصرية، وشروط الالتحاق بالمدارس اليابانية هذا العام كالتالي:

أن يكون الطفل مصري الجنسية.

السن ضمن الشريحة العمرية المقررة لكل مرحلة تعليمية.

قبول الأطفال في رياض الأطفال “KG1″حسب الأكبر عمراً في أول أكتوبر من سن 4 سنوات، ولا يزيد عن 5 سنوات.

قبول الأطفال في رياض الأطفال “KG2” حسب الأكبر سنا من سن 5 سنوات وأقل من 6 سنوات.

قبول الأطفال الصف الأول الابتدائي حسب الأكبر عمراً أول أكتوبر من سن 6 سنوات وأقل من 7 سنوات.

قبول الأطفال الصف الثاني الابتدائي، حسب الأكبر عمرا أول أكتوبر من سن 7 سنوات وأقل من 8 سنوات.

يشار إلى افتتاح 40 مدرسة يابانية في 21 محافظة، خلال العام الدراسي 2018/2019، تدرس المنهج الجديد في النظام التعليمي الجديد، بالإضافة إلى أنشطة التوكاتسو اليابانية، ومن الجدير بالذكر ما صرح مصدر مطلع بوزارة التربية والتعليم، وهو أحد أعضاء لجنة وضع المعايير التي تحكم شروط القبول بالمدارس اليابانية بالنسبة للطلبة وكذلك المعلمين، فقد صرح: أن هناك تغييرًا جذريًا في شروط التقديم والقبول أو العمل بهذه المدارس، وتختلف هذه الشروط والمعايير عن تلك التي وضعت العام الماضي.

المدارس اليابانية موعد وشروط التقديم

مصروفات المدارس اليابانية وتفاصيلها

يتم دفع 2000 جنيه مقابل أنشطة.

يتم دفع 4000 جنيه قسط أول من المصروفات .

الزي المدرسي قيمته 970 جنيها ويشمل الزي المدرسي “عدد واحد بولو شيرت صيفي ، و عدد واحد بولو شيرت شتوي ، وعدد واحد جاكيت شتوي ، وواحد بنطلون أسود أو جيب، وعدد واحد ترينج رياضي قطعتين “.

يتم دفع رسم 200 جنيه مقابل تحميل تطبيق مخصص للتواصل على المحمول، ويتم دفعه مرة واحدة عند الالتحاق بالمدرسة .

إجمالي المصروفات المطلوب تسديدها 7170 جنيها مصري.

يتم تسديدها على حساب المدارس المصرية اليابانية من خلال البنك الأهلي المصري خلال 5 أيام عمل من تاريخ وصول الرسالة لأولياء الأمور .

جملة المصروفات الدراسية في العام 11 ألفا و170 جنيها مقسمة على قسطين .

المعايير الجديدة للقبول بالنسبة للطلاب

أن يكون محل سكن الطالب داخل نطاق الإدارة التعليمية التابع لها سكن والده، بشرط أن يكون ذلك مثبتا في بطاقة الهوية الشخصية لولي الأمر.

يكون الطالب ضمن المتقدمين الأكبر سنًا، سواء في “كي جي 1” أو “كي جي 2” أو الصف الأول الابتدائي.

السن الأكبر ليس شرطًا وحيداً لقبول الطفل بالمدرسة، لأن هناك شروطا أصعب تتعلق بتجاوز الاختبارات.

يشترط أن يتخطى الطالب الاختبارات الإلكترونية التي تعقدها اللجنة المشكلة لاختيار الطلاب وتكون الأسئلة في النواحي السلوكية والنفسية والتربوية والاجتماعية لتتواءم طبيعة الطالب مع الأنشطة اليابانية.

يشترط بعد موافاة الطالب لسن القبول (كالأكبر سنا) وتجاوز الاختبار الإلكتروني أن يتخطى المقابلة الشخصية التي تجريها معه اللجنة المشكلة لاختيار الطلاب.

سوف تكون الأسئلة وجها لوجه بين الطالب واللجنة، وتكون محاورها متعلق بقدراته وسلوكياته ومظهره ومعدلات ذكاءه والتزامه أو شغبه، وهكذا.

لن تكون الاختبارات الإلكترونية أو الشفهية “مجرد أسئلة لتمرير قبول الطلاب” بل إنها سوف تكون العامل الحاسم في القبول من عدمه.

سيكون لكل مدرسة لجنة خاصة بقبول الطلاب، بعضوية مدير المدرسة ومسئول من المديرية التعليمية بالمحافظة، مع أساتذة في السلوك وعلم الاجتماع والشؤون التربوية.

إتاحة حضور ولي الأمر أثناء الاختبارات- دون أي تدخل منه- للتأكد بنفسه من نزاهة وشفافية مسارها، حتى لا يشك أحد من قبول طفل غير مستوفٍ للشروط.

لن يكون مؤهل الأب أو الأم عائقا أمام التحاق أي طفل بالمدارس اليابانية مثلما يحدث في بعض المدارس الخاصة والدولية، لأن ذلك حسب المصدر “تمييز فج”.

في حال قبول الطالب، سوف يتم عقد لقاء بين اللجنة وولي الأمر وابنه لإطلاعه على شروط ومعايير الدراسة بالمدارس اليابانية، وإذا رفض الإقرار بقبولها سوف يتم رفض قبول ابنه.

في ذات اللحظة سوف يوقع ولي الأمر على تعهد مكتوب بأن يحضر إلى المدرسة 20 ساعة سنويا للقيام بأعمال تطوعية وإلا سوف يٌرفض قبول ابنه.

أهم معايير القبول الجديدة بالنسبة للمعلمين في المدارس اليابانية

أن يكون من الحاصلين على مؤهل عالٍ في ذات التخصص الذي يعمل به في التربية والتعليم.

سوف يكون الاختيار للأفضل من بين الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه.

أن يكون من ذوي الأعمار الصغيرة وليس من تجاوزا الخمسين عاما لخصوصية الدراسة بالمدارس اليابانية ونوعية الأنشطة المطلوب القيام بها.

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم تعديل القرار الوزاري الذي صدر العام الماضي، وذلك بخصوص شروط التقديم والقبول، وكذلك المعايير بالنسبة للطلاب والمعلمين، على أن تصدر التعديلات الجديدة قبل فتح باب القبول بالنسبة للمعلمين والطلاب.

المدارس اليابانية موعد وشروط التقديم

ومن الجدير بالذكر أيضا أنه لن تقبل المدارس اليابانية أي تحويل إليها من مدارس أخرى، وهذا يعني استقلاليتها وأنها سوف تتعامل بالتقديم فقط وليس بالتحويل من مدارس أخرى، على أن تبدأ الدراسة بهذه المدارس من “كي جي1″، ولن تكون هناك تحويلات، بل تقديم فقط طبعا للشروط الموضوعة، بحيث يكون من حق أي طفل حتى لو كان في مدرسة خاصة أو دولية أو تجريبية أو حتى لم يلتحق بأي مدرسة من قبل، أن يتقدم إليها كأنه أول مرة يتقدم لمدرسة، وهذا الأمر سيحسمه القرار الوزاري المعّدل المقرر صدوره خلال أيام قليلة.

موعد بدء الدراسة في المدارس اليابانية 2019

من المقرر أن تبدأ الدراسة في المدارس اليابانية المصرية الموجودة في جميع أنحاء الجمهورية بداية من شهر سبتمبر المقبل 2019، أي مع المدارس الحكومية والخاصة، وتقبل المدارس اليابانية الطلاب الجدد من مرحلة “كي جي 1” حتى الصف الثالث الابتدائي.

موعد التقديم في المدارس اليابانية 2019

وحسبما أعلن مجلس الوزراء فأنه من المقرر أن يبدأ التسجيل والتقديم للالتحاق بالمدارس اليابانية 2018 بداية من يوم 15 من شهر فبراير الجاري، ومن المتوقع أن تخصص وزارة التربية والتعليم موقعا إلكترونيا عبر الإنترنت للتقديم في تلك المدارس.

شروط التقديم في المدارس اليابانية المصرية 2019

لا يقل سن الطفل في أول أكتوبر عن 4 سنوات ولا يزيد على 5 سنوات بالمستوى الأول لرياض الأطفال. ألا يقل سن الطفل عن 5 سنوات وألا يصل لست سنوات والأولوية لمن اجتاز المستوى الأول لرياض الأطفال. تعلن نتيجة التنسيق الأول للقبول برياض الأطفال في 15 يوليو. للمزيد اطلع على الصور أدناه:

المدارس اليابانية موعد وشروط التقديم وأسماء وعناوين المدارس اليابانية في مصر

مسلسل المحافظة المركز / القسم المرحلة التعليمية عدد الفصول 1 أسوان مركز أسوان أساسي 22 2 أسوان مركز أدفو أساسي 11 3 أسوط مدينة أسيوط الجديدة أساس 22 4 الإسكندرية قسم المنتزه أساسي 22 5 الإسكندرية مدينة برج العرب أساسي 22 6 الإسكندرية مدينة برج العرب من الحضانة للثانوي 14 7 الإسماعيلية قسم القنطرة شرق من الحضانة للثانوي 28 8 الإسماعيلية قسم ثان الإسماعيلية أساسي 22 9 البحر الأحمر قسم ثان الغردقة أساسي 11 10 البحر الأحمر قسم ثان الغردقة أساسي 11 11 البحيرة قسم غرب المطرية أساسي 11 12 البحيرة مركز أبو المطامير أساسي 11 13 البحيرة حوش عيسى أساسي 11 14 الجيزة قسم أول 6 أكتوبر من الحضانة للثانوي 11 15 الجيزة قسم ثان 6 أكتوبر أساسي 11 16 الجيزة قسم الشيخ زايد أساسي 11 17 الدقهلية مركز بني عبيد أساسي 22 18 الدقهلية قسم جمصة أساسي 11 19 الدقهلية من الحضانة للثتنوي 14 20 الدقهلية قسم ميت غمر من الحضانة للثانوي 28 21 السويس قسم فيصل أساسي 11 22 الشرقية كفر صقر أساسي 22 23 الشرقية قسم ثان العاشر من رمضان أساسي 22 24 الشرقية قسم ثان العاشر من رمضان أساسي 22 25 الغربية قسم ثان طنطا أساسي 22 26 الغربية المحلة الكبرى أساسي 11 27 الغربية سمنود أساسي 11 28 الفيوم مدينة الفيوم الجديدة أساسي 22 29 الفيوم مركز سنورس أساسي 22

في حال وجود سؤال أو استفسار لدى أبناؤنا الطلاب والطالبات يرجى ترك تعليق على هذا التقرير بالسؤال أو الاستفسار وسنجيب على جميع التعليقات تباعاً، مع خالص الأماني لكم بالتوفيق والنجاح.

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ومن الجدير بالذكر أنه في المدارس اليابانية المصرية يشترط على ولي الأمر أن يحضر إلى المدرسة 20 ساعة على الأقل سنوياً، وسيكون مطالب أيضا بالقيام بعدد من الأعمال التطوعية حتى قبل قبول نجله بالمدرسة، فهو مطالب بالإقرار بالموافقة على ذلك.

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