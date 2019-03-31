المحذوف من منهج الصف السادس الابتدائي 2019

قامت وزارة التربية والتعليم بإصدار منشور ينص على حذف بعض الدروس من مناهج مرحلة التعليم الأساسي بدءا من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي على أن لا يتم حذف أيا من المناهج ا لمقررة على طلاب الصف الأول الابتدائي والمنهج المقرر على طلاب الصف الثالث الإعدادي ,يأتي قرار وزير التربية والتعليم بعد شكاوى لمواطنين من قصر الفترة الزمنية المخصصة للدراسة في ا لفصل الدراسي الثاني للعام 2018-2019.حيث أن الفصل الدراسي الثاني لا تتعدى مدته الزمنية ثمانين يوما تحتوى على العديد من العطلات منها عيد تحرير سيناء والموافق الخامس والعشرين من شهر أبريل و اجازة عيد العمال والتي توافق الاول من شهر مايو وعيد شم النسيم الموافق التاسع والعشرين من أبريل واحتفالات الأخوة الأقباط باعيا دهم.

المحذوف من منهج الصف السادس الابتدائي2019

المحذوف من مادة اللغة العربية الصف السادس الابتدائي 2019

الفصل الثامن من قصة على مبارك-يتم حذف نشيد وطني.

المحذوف من مادة اللغة الانجليزية الصف السادس الابتدائى2019

يتم حذف الوحدة العاشرة at school

المحذوف من مادة الدراسات الاجتماعية الصف السادس الابتدائي

يتم حذف الدرسين الثاني والثالث من الوحدة الثانية(الخصائص السكنية للبيئة الساحلية-الموارد والأنشطة الاقتصادية في البيئة الساحلية )

المحذوف من مادة العلوم الصف السادس الابتدائي

يتم حذف درس امتصاص وانتقال الماء والأملاح(الوحدة الرابعة)

المحذوف من مادة الرياضيات الصف السادس الابتدائي

درس الأنماط العددية (الدرس السادس من الوحدة الأولي وحدة الأعداد الصحيحة)

التجربة لعشوائية(الدرس الثاني من الوحدة الرابعة وحدة الاحتمال)

المحذوف من مادة التربية الدينية الصف السادس الابتدائي 2019

سورة الجن من الاية 15وحتى نهايةالسورة(الوحدة الثالثة)

سورة الرحمن من الأية 41 وحتى نهاية السورة(الوحدة الرابعة )

من قصة السيدة خديجة يتم حذف فصل ذكريات ووفاء(الفصل العاشر من القصة)