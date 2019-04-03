المحذوف من المناهج الدراسية 2019

قال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بناء على التكليفات الصادرة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بتخفيف المناهج الدراسية المقررة على أبناؤنا الطلبة والطالبات بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية، بسبب الأيام التي تتعطل فيها الدراسة خلال شهر أبريل الجاري، وما يستتبع ذلك من عدم إمكانية نهو المناهج الدراسية المقررة على طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وأشار رئيس قطاع التعليم العام بأنه قام بعقد اجتماع مع مستشاري المواد الدراسية المقررة على طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف السادس الابتدائي وكذلك المقررة على طلاب المرحلة الإعدادية بالصفين الأول والثاني الإعدادي من أجل تخفيف المناهج الدراسية وفق تكليفات الدكتور طارق شوقي.

وأضاف الدكتور رضا حجازي، بأنه تم بالفعل الاستقرار على الدروس التي ستكون للإطلاع فقط في كافة المواد الدراسية المقررة على الطلاب من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي، حيث لن تؤثر تلك الدروس المحذوفة من المناهج الدراسية على نواتج التعلم، وسيتم تعويضها للطلاب في أعوام دراسية مقبلة.

وأكد رئيس قطاع التعليم العام بأنه تم التنبيه على واضعي أمتحانات الفصل الدراسي الثاني من الصف الثاني الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي على وضع أية أسئلة من تلك الدروس المحذوفة من المنهج الدراسي ضمن أسئلة امتحانات أخر العام الدراسي 2019، والذي تفصلنا عنه أيام قليلة.

الأجزاء المحذوفة من المناهج الدراسية 2019:

من جهة أخرى فقد أعلنت عدد من المديريات التعليمية جداول أمتحانات الفصل الدراسي الثاني بها لعام 2019، حيث ستبدأ في أغلب المديريات التعليمية في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر وتستمر حتى بدء امتحانات الدبلومات الفنية.