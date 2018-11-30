الفيوم : جدول امتحانات اولى وثانية ثانوي 2019 – فصل دراسي اول

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الفيوم : جدول امتحانات اولى وثانية ثانوي 2019 – فصل دراسي اول

اليكم جدول امتحان الصف الاول الثانوي والثانوي للفصل الدراسي الاول 2018 / 2019 في محافظة الفيوم , حيث ان جدول امتحانات الصف الاول الثانوي هذا العام موحدة على مستوى الجمهورية وتطبيقاً للنظام الجديد للثانوية العامة وتكون فترة الامتحانات من الأحد 13-1-2019 م وحتى يوم الخميس 24-1-2019 م , فيما تسبقها امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من الاربعاء 2-1-2019 م وحتى يوم الخميس 10-1-2019 م .

جدول امتحان اولى ثانوى ترم اول 2019

  • الأحد 13 يناير 2019 : اللغة العربية .
  • الاثنين 14 يناير 2019 : الاحياء.
  • الثلاثاء 15 يناير 2019 : اللغة الأجنبية الثانية.
  • الأربعاء 16 يناير 2019 : الجغرافيا.
  • الخميس 17 يناير 2019 : اللغة الأجنبية الأولى .
  • الأحد 20 يناير 2019 : الرياضيات .
  • الإثنين 21 يناير 2019 : الفلسفة.
  • الثلاثاء 22 يناير 2019 : الفيزياء.
  • الأربعاء 23 يناير 2019 : التاريخ.
  • الخميس 24 يناير 2019 : الكيمياء.

الفيوم : جدول امتحانات اولى وثانية ثانوي 2019 - فصل دراسي اول

جدول امتحان ثانية ثانوى ترم اول 2019 الفيوم

  • الأربعاء 2 يناير 2019 : لغة عربية ( ورقة أولى ) / لغة عربية ( ورقة ثانية ).
  • الخميس 3 يناير 2019 : التفاضل وحساب المثلثات / التربية الدينية .
  • السبت 5 يناير 2019 : الميكانيكا / علم النفس والإجتماع.
  • الأربعاء 9 يناير 2019 : اللغة الأجنبية الأولى.
  • الخميس 10 يناير 2019 : الجبر / تكنولوجيا المعلومات والاتصال .

الفيوم : جدول امتحانات اولى وثانية ثانوي 2019 - فصل دراسي اول




     