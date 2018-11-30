الفيوم : جدول امتحانات اولى وثانية ثانوي 2019 – فصل دراسي اول

اليكم جدول امتحان الصف الاول الثانوي والثانوي للفصل الدراسي الاول 2018 / 2019 في محافظة الفيوم , حيث ان جدول امتحانات الصف الاول الثانوي هذا العام موحدة على مستوى الجمهورية وتطبيقاً للنظام الجديد للثانوية العامة وتكون فترة الامتحانات من الأحد 13-1-2019 م وحتى يوم الخميس 24-1-2019 م , فيما تسبقها امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من الاربعاء 2-1-2019 م وحتى يوم الخميس 10-1-2019 م .
جدول امتحان اولى ثانوى ترم اول 2019
- الأحد 13 يناير 2019 : اللغة العربية .
- الاثنين 14 يناير 2019 : الاحياء.
- الثلاثاء 15 يناير 2019 : اللغة الأجنبية الثانية.
- الأربعاء 16 يناير 2019 : الجغرافيا.
- الخميس 17 يناير 2019 : اللغة الأجنبية الأولى .
- الأحد 20 يناير 2019 : الرياضيات .
- الإثنين 21 يناير 2019 : الفلسفة.
- الثلاثاء 22 يناير 2019 : الفيزياء.
- الأربعاء 23 يناير 2019 : التاريخ.
- الخميس 24 يناير 2019 : الكيمياء.
جدول امتحان ثانية ثانوى ترم اول 2019 الفيوم
- الأربعاء 2 يناير 2019 : لغة عربية ( ورقة أولى ) / لغة عربية ( ورقة ثانية ).
- الخميس 3 يناير 2019 : التفاضل وحساب المثلثات / التربية الدينية .
- السبت 5 يناير 2019 : الميكانيكا / علم النفس والإجتماع.
- الأربعاء 9 يناير 2019 : اللغة الأجنبية الأولى.
- الخميس 10 يناير 2019 : الجبر / تكنولوجيا المعلومات والاتصال .
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