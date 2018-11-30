الفيوم : جدول امتحانات اولى وثانية ثانوي 2019 – فصل دراسي اول

اليكم جدول امتحان الصف الاول الثانوي والثانوي للفصل الدراسي الاول 2018 / 2019 في محافظة الفيوم , حيث ان جدول امتحانات الصف الاول الثانوي هذا العام موحدة على مستوى الجمهورية وتطبيقاً للنظام الجديد للثانوية العامة وتكون فترة الامتحانات من الأحد 13-1-2019 م وحتى يوم الخميس 24-1-2019 م , فيما تسبقها امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من الاربعاء 2-1-2019 م وحتى يوم الخميس 10-1-2019 م .

جدول امتحان اولى ثانوى ترم اول 2019

الأحد 13 يناير 2019 : اللغة العربية .

الاثنين 14 يناير 2019 : الاحياء.

الثلاثاء 15 يناير 2019 : اللغة الأجنبية الثانية.

الأربعاء 16 يناير 2019 : الجغرافيا.

الخميس 17 يناير 2019 : اللغة الأجنبية الأولى .

الأحد 20 يناير 2019 : الرياضيات .

الإثنين 21 يناير 2019 : الفلسفة.

الثلاثاء 22 يناير 2019 : الفيزياء.

الأربعاء 23 يناير 2019 : التاريخ.

الخميس 24 يناير 2019 : الكيمياء.

جدول امتحان ثانية ثانوى ترم اول 2019 الفيوم