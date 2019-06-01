ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الشرقية الفصل الدارسي الثاني 2019

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الشرقية، قد اعتمدها المحافظ اليوم، على الرغم من انتهاء رصد الدرجات من 24 ساعة، وسيطر القلق على الطلبة وأولياء أمورهم أيضا، نتيجة انتظار نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الثاني 2019، وقد اعتمد اليوم محافظ الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح كبيرة، وسيتم تواجدها على موقع التربية والتعليم الإلكتروني أو على البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية أو موقع الشرقية توداي، وسنتابع معكم آخر التحديثات الخاصة بظهور النتيجة، خاصة وأن محافظة الشرقية من المحافظات الكبيرة والتي يتأخر بها ظهور النتيجة عن باقي المحافظات.

وقد أدى 118.981 ألف طالب بمحافظة الشرقية امتحانات الشهادة الإعدادية، وبدأت أعمال التصحيح منذ انتهاء الامتحانات، حسبما صرح عبد الحميد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، والذي كان يقوم بنفسه بتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بنفسه وزار عددًا من المدارس للتأكد من سير العمل بشكل منضبط وسليم، وقد أكد على:

علي عدم اصطحاب الموبايل داخل اللجان سواء للطالبات أو الملاحظين والمراقبين والعاملين باللجنة، وأعطي تعليماته بتوفير سبل الراحة الطلاب.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في الشرقية:

ظهرت نتيجة محافظة الشرقية اليوم، وسنوافيكم دائما بالتطورات والمعلومات الصحيحة، وهي المعلومات المقدمة من خلال صفحة بوابة محافظة الشرقية على فيس بوك، وقد انتهت امتحانات الإعدادية في محافظة الشرقية الأيام الماضية، ومن بعدها بدأت أعمال التصحيح لتجميع النتائج، كما حصل الطلاب والطالبات على أجازة آخر العام.

ولكن بالطبع تسيطر عليهم حالة من القلق والخوف من نتيجة الشهادة الإعدادية التي تعتبر مرحلة فاصلة ومهمة لهم فمن خلالها سيمكنهم الانتقال للتعليم الثانوي أو التعليم الفني.

وتحتوي الشرقية على الإدارات التعليمية التالية:

إدارة أبو كبير.

إدارة الابراهيمية.

إدارة الحسنية.

إدارة الصالحية الجديدة.

إدارة العاشر من رمضان.

إدارة القرين.

إدارة القنايات.

إدارة أولاد صقر.

إدارة بلبيس.

إدارة ديرب نجم.

إدارة شرق الزقازيق.

إدارة فاقوس.

إدارة كفر صقر.

إدارة مشتول السوق.

إدارة منيا القمح.

إدارة ههيا.

الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس:

حيث يمكنك الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية عن طريق إدخال رقم جلوسك واسمك في الموقع الإلكتروني للتربية والتعليم، أو من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة الشرقية من هنا، وأحيانًا يقدم موقع الشرقية توداي خدمة النتائج لطلاب الصف الثالث الإعدادي، ويمكننا توفير نتيجة الشهادة الإعدادية لك هنا بعد ظهورها رسميا، من خلال ترك اسمك ورقم الجلوس الخاص بك في التعليقات.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول

المادة اللغة العربية اللغة الإنجليزية العلوم الدراسات الاجتماعية الرياضيات المجموع الكلي الدرجات 40 30 20 20 30 140

نتمنى لجميع الطلاب النجاح والتفوق في كل المراحل التعليمية القادمة، وخاصة مرحلة التعليم الثانوي التي تطلب تركيز وجهد كبير، ويمكنكم الحصول على نتيجة إعدادية الشرقية 2019، من الروابط بالأعلى.

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