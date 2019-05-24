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“ظهرت الآن” نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة “3 اعدادي” الترم الثاني مديرية التربية والتعليم لكافة المواد

كتب علاء محمد آخر تحديث
“ظهرت الآن” نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة “3 اعدادي” الترم الثاني مديرية التربية والتعليم لكافة المواد
نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة برقم الجلوس، عبر بوابة مديرية التربية والتعليم بالجيزة برقم الجلوس، حيث بإمكان جميع الطلبة بمحافظة الجيزة معرفة نتائج شهادة الصف الثالث الإعدادي عبر الأنترنت الآن عن طريق إدخال رقم جلوس الطالب والحصول على درجات المواد والمجموع الكلي بالتفصيل، ويأتي ظهور النتيجة بعد أن يتم الانتهاء بالكامل من أعمال تصحيح أوراق الامتحانات في جميع المواد الدراسية.

نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة
نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة

نتيجة إعدادية الجيزة يترقبها ألاف طلاب وأولياء أمور الصف الثالث الإعدادي خلال الساعات الماضية، ونجرى الآن عملية تصحيح الاوراق سريعاً وعرضها على المحافظ من أجل اعتمادها، ونشرها عبر البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة بعد قليل ، وستكون متاحة في المدارس التابعة للمحافظة قريباً، أن تشمل النتيجة المجموع الكلي من 280 درجة، شاملة بيان بدرجات الطالب في المواد التي أدى الامتحان بها.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

وكانت نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة الجيزة خلال الترم الأول وصلت نسبة النجاح بها إلي 71%، وقد تقدم للإمتحان  ما يقرب من 146 ألف طالب، يمكن الحصول على نتيجة ثالثة إعدادي محافظة الجيزة حال ظهورها عبر بوابة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك عن طريق روابط سريعة

وهناك العديد من الإدارات التي تتبع محافظة الجيزة وجميعهم سيتمكنوا من جلب النتيجة مع بعضهم البعض كإدارة الهرم، إدارة كرداسة، إدارة المعادي، إدارة أكتوبر، إدارة البدرشين، إدارة الوراق، إدارة أكتوبر، وسوف تظهر النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية محافظة الجيزة خلال الـ 24 ساعة المقبلين.

 

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عن الكاتب

علاء محمد

علاء محمود محمد ابلغ من العمر 26 سنة وعملت محرر فى أكثر من موقع وصحيفة الكترونية

التعليقات

  82. انا اسمي هاجر محمد
    توفيق رياض بمحافظةالجيزة رقم جلوسي 134457
    مدرسةالشهيد محمدفاروق وهدان
    برجاء النتيجه

    رد

    1. كرداسة
      المدرسة الشهيد/احمدعبدالله الاعداديه
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 251830
      الاسم عبدالله مصطفى عطيه عيسى
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      اللغة العربية 23
      اللغة الانجليزية 15
      الدراسات 18.5
      الرياضيات 21.5
      العلوم 16.5
      المجموع الأساسى 94.5
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 114.5
      الدين 13.5
      التربية الفنية 6
      كمبيوتر 6
      مستوى رفيع 1 0
      مستوى رفيع 2 0

    1. الصف
      المدرسة السلام الإعدادية
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 178067
      الاسم ابراهيم شعبان ابراهيم محمد محمود
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      اللغة العربية 23
      اللغة الانجليزية 15
      الدراسات 16.5
      الرياضيات 24
      العلوم 12
      المجموع الأساسى 90.5
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 110.5
      الدين 12.5
      التربية الفنية 6
      كمبيوتر 7
      مستوى رفيع 1 معفى
      مستوى رفيع 2 معفى

    2. الادارة الصف
      المدرسة السلام الإعدادية
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 178067
      الاسم ابراهيم شعبان ابراهيم محمد محمود
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      اللغة العربية 23
      اللغة الانجليزية 15
      الدراسات 16.5
      الرياضيات 24
      العلوم 12
      المجموع الأساسى 90.5
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 110.5
      الدين 12.5
      التربية الفنية 6
      كمبيوتر 7
      مستوى رفيع 1 معفى
      مستوى رفيع 2 معفى

    1. الادارة العجوزة
      المدرسة الشهيد زياد بكير الاعدادية بنات
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 207600
      الاسم تقى سيد محمد عبدالحميد
      الديانة مسلم
      النوع بنات
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30308042101981
      اللغة العربية 30.5
      اللغة الانجليزية 16
      الدراسات 11.5
      الرياضيات 21
      العلوم 13
      المجموع الأساسى 92
      Mark1 66.3
      Mark2 جيد
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 7
      المجموع بالنشاط التربوى 109
      الدين 15
      التربية الفنية 8
      كمبيوتر 7.5
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    2. العجوزة
      المدرسة الشهيد زياد بكير الاعدادية بنات
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 207600
      الاسم تقى سيد محمد عبدالحميد
      الديانة مسلم
      النوع بنات
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30308042101981
      اللغة العربية 30.5
      اللغة الانجليزية 16
      الدراسات 11.5
      الرياضيات 21
      العلوم 13
      المجموع الأساسى 92
      Mark1 66.3
      Mark2 جيد
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 7
      المجموع بالنشاط التربوى 109
      الدين 15
      التربية الفنية 8
      كمبيوتر 7.5
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة العياط
      المدرسة منشأة ابى العباس ع
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 166437
      الاسم اسماء ياسين بركات عليوه
      الديانة مسلم
      النوع بنات
      الحالة منقول
      اللغة العربية 36
      اللغة الانجليزية 25.5
      الدراسات 20
      الرياضيات 30
      العلوم 20
      المجموع الأساسى 131.5
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 151.5
      الدين 19
      التربية الفنية 7
      كمبيوتر 7
      مستوى رفيع 1 معفى
      مستوى رفيع 2 معفى

    1. لادارة العمرانية
      المدرسة الفضائل الاسلامية الخاصة
      نوع المدرسة خاص عربى
      رقم الجلوس 103537
      الاسم فاطمه عصام محمد حسن
      الديانة مسلم
      النوع بنات
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30305032101321
      اللغة العربية 34.5
      اللغة الانجليزية 21.5
      الدراسات 19
      الرياضيات 25
      العلوم 16
      المجموع الأساسى 116
      Mark1 77.3
      Mark2 جيدجداً
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 136
      الدين 19
      التربية الفنية 8.5
      كمبيوتر 8
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة الهرم
      المدرسة المشير احمد اسماعيل ع بنين ف2
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 119817
      الاسم محمد عماد محمد عبده ابراهيم
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30309042100051
      اللغة العربية 32
      اللغة الانجليزية 19
      الدراسات 12.5
      الرياضيات 15
      العلوم 10
      المجموع الأساسى 88.5
      Mark1 59
      Mark2 مقبول
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 108.5
      الدين 16
      التربية الفنية 8
      كمبيوتر 6.5
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. ظهرت ، وللاسف اتأخرت بعد اعتماد النتيجة من قبل المحافظ، نظراً لخلل فني في بوابة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة

    1. الادارة الحوامدية
      المدرسة شركة السكر الاعدادية
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 155745
      الاسم عماد محمود محمد محمد
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      اللغة العربية 39
      اللغة الانجليزية 26
      الدراسات 18
      الرياضيات 18.5
      العلوم 16
      المجموع الأساسى 117.5
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 137.5
      الدين 11
      التربية الفنية 8
      كمبيوتر 8
      مستوى رفيع 1 معفى
      مستوى رفيع 2 معفى

    1. الادارة بولاق الدكرور
      المدرسة الصفا الاعدادية الخاصة
      نوع المدرسة خاص عربى
      رقم الجلوس 128629
      الاسم يوسف صالح انيس ابراهيم
      الديانة مسيحى
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30308120100717
      اللغة العربية 32
      اللغة الانجليزية 24
      الدراسات 19
      الرياضيات 24.5
      العلوم 20
      المجموع الأساسى 119.5
      Mark1 79.7
      Mark2 جيدجداً
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 139.5
      الدين 15.5
      التربية الفنية 6
      كمبيوتر 5
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة بولاق الدكرور
      المدرسة ثروت عكاشة الرسمية لغات
      نوع المدرسة رسمى لغات
      رقم الجلوس 127055
      الاسم ساره ياسر كامل طه
      الديانة مسلم
      النوع بنات
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30210012126661
      اللغة العربية 34
      اللغة الانجليزية 29
      الدراسات 16
      الرياضيات 26.5
      العلوم 16.5
      المجموع الأساسى 122
      Mark1 81.3
      Mark2 جيدجداً
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 142
      الدين 18.5
      التربية الفنية 8
      كمبيوتر 6
      مستوى رفيع 1 22
      مستوى رفيع 2 17
      الجنسية مصرى

    1. الادارة العجوزة
      المدرسة الشهيد زياد بكير الاعدادية بنات
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 207869
      الاسم شهد ايهاب مسعود احمد
      الديانة مسلم
      النوع بنات
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30311112101667
      اللغة العربية 33.5
      اللغة الانجليزية 28
      الدراسات 17.5
      الرياضيات 15
      العلوم 17
      المجموع الأساسى 111
      Mark1 78.3
      Mark2 جيدجداً
      نشاط تربوى 1 7
      نشاط تربوى 2 8
      المجموع بالنشاط التربوى 126
      الدين 15
      التربية الفنية 6.5
      كمبيوتر 6.5
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة العمرانية
      المدرسة اسباتس الخاصة
      نوع المدرسة خاص عربى
      رقم الجلوس 103310
      الاسم ايمان اشرف محمد مرجان
      الديانة مسلم
      النوع بنات
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30404012104969
      اللغة العربية 40
      اللغة الانجليزية 30
      الدراسات 20
      الرياضيات 30
      العلوم 19.5
      المجموع الأساسى 139.5
      Mark1 93
      Mark2 ممتاز
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 159.5
      الدين 20
      التربية الفنية 7
      كمبيوتر 9.5
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة العجوزة
      المدرسة الشهيد زياد بكير الاعدادية بنات
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 207528
      الاسم امنية عبداللاه عبدالحميد عبداللاه
      الديانة مسلم
      النوع بنات
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30306222101189
      اللغة العربية 34.5
      اللغة الانجليزية 12
      الدراسات 15
      الرياضيات 21.5
      العلوم 10
      المجموع الأساسى 93
      Mark1 65.7
      Mark2 جيد
      نشاط تربوى 1 8
      نشاط تربوى 2 8
      المجموع بالنشاط التربوى 109
      الدين 16
      التربية الفنية 8.5
      كمبيوتر 5.5
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة الهرم
      المدرسة المعرفة الرسمية لغات
      نوع المدرسة رسمى لغات
      رقم الجلوس 114443
      الاسم عمرو نجاتى صلاح الدين حسن ابراهيم
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30207202100331
      اللغة العربية 28.5
      اللغة الانجليزية 28
      الدراسات 19
      الرياضيات 16.5
      العلوم 11
      المجموع الأساسى 103
      Mark1 68.7
      Mark2 جيد
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 123
      الدين 17.5
      التربية الفنية 6.5
      كمبيوتر 8
      مستوى رفيع 1 15
      مستوى رفيع 2 17
      الجنسية مصرى

    2. الادارة منشأة القناطر
      المدرسة ابوغالب الاعدادية
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 240479
      الاسم دنيا جمال محمد راغب
      الديانة مسلم
      النوع بنات
      الحالة منقول
      اللغة العربية 26
      اللغة الانجليزية 6.5
      الدراسات 11.5
      الرياضيات 17
      العلوم 19.5
      المجموع الأساسى 80.5
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 100.5
      الدين 16
      التربية الفنية 8
      كمبيوتر 7.5
      مستوى رفيع 1 0
      مستوى رفيع 2 0

    2. العجوزة
      المدرسة العجوزة ع. المشتركة
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 208910
      الاسم لجين هيثم محمد مجدالدين موسى
      الديانة مسلم
      النوع بنات
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30307140105263
      اللغة العربية 30.5
      اللغة الانجليزية 8
      الدراسات 10
      الرياضيات 15
      العلوم 10
      المجموع الأساسى 73.5
      Mark1 54.3
      Mark2 مقبول
      نشاط تربوى 1 8
      نشاط تربوى 2 9
      المجموع بالنشاط التربوى 90.5
      الدين 13
      التربية الفنية 9.5
      كمبيوتر 8
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    3. الادارة أوسيم
      المدرسة المنال للتعليم الاساسى
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 219326
      الاسم احمد حلمى عبدالحسيب حسن السيد ابو سلمي
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30306152102956
      اللغة العربية 33
      اللغة الانجليزية 27
      الدراسات 14
      الرياضيات 27
      العلوم 18
      المجموع الأساسى 119
      Mark1 84.3
      Mark2 جيدجداً
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 139
      الدين 19
      التربية الفنية 6.5
      كمبيوتر 7.5
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة العجوزة
      المدرسة العجوزة ع. المشتركة
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 208920
      الاسم منة الله محمد عز الدين رمضان
      الديانة مسلم
      النوع بنات
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30309012100685
      اللغة العربية 39
      اللغة الانجليزية 30
      الدراسات 18
      الرياضيات 27.5
      العلوم 19.5
      المجموع الأساسى 134
      Mark1 93.3
      Mark2 ممتاز
      نشاط تربوى 1 8
      نشاط تربوى 2 8
      المجموع بالنشاط التربوى 150
      الدين 18
      التربية الفنية 9
      كمبيوتر 6
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة أوسيم
      المدرسة الفرسان الخاصة
      نوع المدرسة خاص عربى
      رقم الجلوس 224645
      الاسم يوسف محمود فاروق احمد
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30312082103372
      اللغة العربية 24.5
      اللغة الانجليزية 21
      الدراسات 10
      الرياضيات 24
      العلوم 14.5
      المجموع الأساسى 94
      Mark1 67
      Mark2 جيد
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 114
      الدين 12
      التربية الفنية 5
      كمبيوتر 6.5
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة الهرم
      المدرسة الفيصلية الإعدادية بنات
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 122962
      الاسم رحاب احمد عطيه عبدالمجيد
      الديانة مسلم
      النوع بنات
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30309220106344
      اللغة العربية 36.5
      اللغة الانجليزية 26.5
      الدراسات 18
      الرياضيات 23
      العلوم 20
      المجموع الأساسى 124
      Mark1 82.7
      Mark2 جيدجداً
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 144
      الدين 17.5
      التربية الفنية 6.5
      كمبيوتر 6.5
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    2. الادارة الدقى
      المدرسة الشهيد احمد ابو الدهب
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 200183
      الاسم علاء شريف عبدالنبى سيد جمعه
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30302212101517
      اللغة العربية 33
      اللغة الانجليزية 25.5
      الدراسات 18
      الرياضيات 18
      العلوم 17.5
      المجموع الأساسى 112
      Mark1 78
      Mark2 جيدجداً
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 132
      الدين 17
      التربية الفنية 7
      كمبيوتر 5
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    2. الادارة بولاق الدكرور
      المدرسة حسام الدين الحديثة
      نوع المدرسة خاص عربى
      رقم الجلوس 128067
      الاسم ايه محمد سعد على
      الديانة مسلم
      النوع بنات
      الحالة منقول
      الرقم القومى 30308132602203
      اللغة العربية 38.5
      اللغة الانجليزية 28.5
      الدراسات 18.5
      الرياضيات 26
      العلوم 20
      المجموع الأساسى 131.5
      Mark1 87.7
      Mark2 ممتاز
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 151.5
      الدين 16
      التربية الفنية 10
      كمبيوتر 8.5
      مستوى رفيع 1 غ
      مستوى رفيع 2 غ
      الجنسية مصرى

    2. الادارة كرداسة
      المدرسة الايمان للتعليم الاساسى
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 253456
      الاسم شهد نبيل عطيه عبدالحميد
      الديانة مسلم
      النوع بنات
      الحالة منقول
      اللغة العربية 38
      اللغة الانجليزية 17
      الدراسات 10.5
      الرياضيات 27.5
      العلوم 18
      المجموع الأساسى 111
      نشاط تربوى 1 9
      نشاط تربوى 2 9
      المجموع بالنشاط التربوى 129
      الدين 16.5
      التربية الفنية 5
      كمبيوتر 5
      مستوى رفيع 1 0
      مستوى رفيع 2 0

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