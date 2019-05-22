“استعلام” نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة “3 اعدادي” الترم الثاني مديرية التربية والتعليم

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة برقم الجلوس، عبر بوابة مديرية التربية والتعليم بالجيزة برقم الجلوس، حيث بإمكان جميع الطلبة بمحافظة الجيزة معرفة نتائج شهادة الصف الثالث الإعدادي عبر الأنترنت الآن عن طريق إدخال رقم جلوس الطالب والحصول على درجات المواد والمجموع الكلي بالتفصيل، ويأتي ظهور النتيجة بعد أن يتم الانتهاء بالكامل من أعمال تصحيح أوراق الامتحانات في جميع المواد الدراسية.
نتيجة إعدادية الجيزة يترقبها ألاف طلاب وأولياء أمور الصف الثالث الإعدادي خلال الساعات الماضية، ونجرى الآن عملية تصحيح الاوراق سريعاً وعرضها على المحافظ من أجل اعتمادها، ونشرها عبر البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالجيزة بعد قليل ، وستكون متاحة في المدارس التابعة للمحافظة قريباً، أن تشمل النتيجة المجموع الكلي من 280 درجة، شاملة بيان بدرجات الطالب في المواد التي أدى الامتحان بها.
نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة
وكانت نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة الجيزة خلال الترم الأول وصلت نسبة النجاح بها إلي 71%، وقد تقدم للإمتحان ما يقرب من 146 ألف طالب، يمكن الحصول على نتيجة ثالثة إعدادي محافظة الجيزة حال ظهورها عبر بوابة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك عن طريق روابط سريعة
- نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع المحافظات “متابعة لحظية“
- يرجى تحديث المقال بشكل دائماً للحصول على أخر اخبار ظهور النتيجة ورابط الحصول عليها.
- رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة – نتائج الامتحانات
وهناك العديد من الإدارات التي تتبع محافظة الجيزة وجميعهم سيتمكنوا من جلب النتيجة مع بعضهم البعض كإدارة الهرم، إدارة كرداسة، إدارة المعادي، إدارة أكتوبر، إدارة البدرشين، إدارة الوراق، إدارة أكتوبر، وسوف تظهر النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية محافظة الجيزة خلال الـ 24 ساعة المقبلين.
التعليقات
نورهان خالد سنوسي محافظة الفيوم
ملك محمود ابراهيم محمود رقم الجلوس
56153
رقم الجلوس ٩٥٤٦٠
44883
لوسمحت انا عاوز النتيجه تالته اعدادي بس سريعا رقم الجلوس ٢٣٦٩٣١والدرجات انا مدينه ٦اكتوبرمحافظه الجيزه
فارس رجب رقم الجلوس183339
رقم جلوسي 239204
الاسم زياد سيد بدري احمد
مدرسه اللواء محمد نجيب
رقم الجلوس 189714
مدرسه الشهيد احمد جبر الاعداديه١٨٢٧٢٧ جيزه
رقم الجلوس207739 محافظة الجيزة.
عايزة اعرف نتجتى لانى مش عارفه اجيبها / محافظة الجيزة رقم الجلوس 207739
عبدالرحمن على رجب
شهاده الصف الثالث الاعدادى / محافظه الجيزه / رقم الجلوس : 124027
عايزة اعرف نتجتى رقم الجلوس 207739
رقم الجلوس 148070
محافظة الجيزة
عبير سمير محمد علي احمد الشامي مدرسه الامل بنات كرداسه رقم الجلوس 251528
مصطفى غلاب أمين عبدالعزيز سليم رقم الجلوس 224535
عايزة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة
رقم الجلوس 253890
عربي 68 انجليزي55 رياضا53.5 درسات38 علوم38 المجموع 252.5
الجيزة
1165675
182315
نتيجةالصف الثالث
176032
لو سمحت ممكن تجبلى الشهادة مدرسة اسباتس الخاصة رقم الجلوس 103255
عربي 52.5 انجليزاى39 رياضا 42 درسات23.5 علوم23.5 المجموع 181.5
عبدالرحمن مرزوق عبدالسلام خضر
رقم الجلوس 148010
محافظه الجيزه
عبدالرحمن مرزوق عبدالسلام خصر
رقم الجلوس 148010
ارجو معرفة نتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الجيزة رقم الجلوس 161638
محمد عماد ابوالفضل
رقم الجلوس:218648
احمد محمد فراج اسماعيل محمود
١٨١١١٨
من فضلك عايزة الدرجة رقم الجلوس217383
ممكن نتيجه رقم الجلوس ده لو سمحت 123048
نتيجه الشهاده الاعداديه بالجيزه رقم الجلوس 250794
ممكن تبعتوا الرابط صح
لو سمحت عايز النتيجة دي 199957 محافظة الجيزة
نسمه ناصر عبدالصبور
194469
مدرسه احمدزويل
ادارة الجيزة التعليمية
دعاء صفوت عبدالمحسن
مدرسة دار المسلم
رقم الجلوس 134795
104505
الله يهديكم بتبعتولى الرابط والرابط مش شغال حسبي الله ونعم الوكيل
225183 مدارس جوهر الجيزة
102989
رحاب رجب جمعه على فراج
مدرسة كفر حجازى منشاة القناطره جيزه
رقم الجلوس٧٤ ٢٤٥
ارجوكم حد يجبهولي القلق قاتلني 189698
رقم الجلوس اهو 212843
رقم الجلوس
155606 ادارة الحوامديه محافظة الجيزه
ممكن النتيجة
234943
رقم الجلوس151858شيماء خالد
الاسم ايلياء مؤمن محمد رشدي
رقم الجلوس 292542
المدرسه بنه الدرويش اعداديه بنات
اداره كرداسه بالجيزه
رقم الجلوس 201212
شهد عبدالمنعم احمد. رقم الجلوس201780
لو سمحت عاوزة اعرف نتيجتي رقم جلوسي 196727
لو سمحت عاوزة اعرف نتيجتي رقم جلوي 196727
اسلام محمود شعبان
رقم الجلوس 189610
محافظه الجيزه
201780
الرجاء ارسال النتيجة
رقم الجلوس 196047
ممكن النتيجة لو سمحت
عمار ياسر إبراهيم العبدالله
234943
لو سمحت انا صرلي باعته 4مرات عاوزة النتيجه بتاعتي 229575
احمد علاء 107145 وارجو الرد بسرعه
ارجوالنتيجة134457مدرسةالشهيدمحمدفاروق وهدان بولاق
الدكرور
انا اسمى سلمى عبود محروس صلاح رقم الجلوس 160401 محافظه الجيزه اداره ابوالنمرس التعليميه
منار سعيد قرني أحمد رقم الجلوس ١٦٦٣١٨
كفرتركي العياط الجيزه
حد رد عليكم
انا عايزه اعرف النتيجه محافظه الجيزه مدرسه منيل شيحه الاعداديه بنات اداره ابو النرس رقم الجلوس 160401
ممكن تشوفلي النتيجة
234943
مدرسه الاعداديه بنات شبرامنت الصف الثالث الاعدادي
محمدسيدمحمدمحمدمحمود رقم الجلوس 182011 محافظة الجيزة 2018 مدرسةالكدايةالاعداي المشتركة الصف الثالث
عبداللةسعيد. نا
الصاف الثالث الاعدادي .مدرسه شبرامنت الاعداديه بنات .ممكن النتيجه بسرعه
بمى جمال حافظ توكل
محافظة الجيزة
٢٢٩٥٧٤
مدرسه شبرامنت الاعداديه بنات
لمى جمال حافظ توكل
229574
محافظة الحيزة
لمى جمال حافظ توكل
229574
محافظة الجيزة
لمىً جمال حافظ توكل
رقم الجلوس ٢٢٩٥٧٤
مدرسه عمر بن الخطاب
الجيزه
مجد زكريا محمد النكدلي
مدرسه عمر بن الخطاب
رقم الجلوس ٢٢٩٥٧٥
الجيزه
مجد زكريا محمد النكدلي
رقم الجلوس ٢٢٩٥٧٥
مدرسه عمر بن الخطاب
الجيزه
ممكن النتيجه ٢٠٧٧٥٠
رقم الجلوس 117393
عيزه النتيجه ب اقصا سرعه ونبي
اسماء عيد زغابي ابو الفضل
رقم الجلوس 135212
ارجو معرفة شهادة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة
مدرسه العزيزيه الخاصه فيصل مريوطيه رقم الجلوس ١١٨٧٩٣
جوليانة طلعت شفيق توفيق
102371
193765
عايز الشهادة 175226
امنيه علاء الدين علي محمد
10995برجاء ارسال النتيجه
عبدالرحمن محمد عبدالمنعم محمد ١٠٢٠٩٨
176954
رقم الجلوس157847
ارجوالنتيجة بسرعة مدرسةالشهيدمحمدفاروق وهدان بولاق
الدكرور134457
ارجوكم
عايزةالنتيجة مدرسةالشهيد محمد فاروق وهدان رقم الجلوس
134457بولاق الدكرور
انا اسمي هاجر محمد
توفيق رياض بمحافظةالجيزة رقم جلوسي 134457
مدرسةالشهيد محمدفاروق وهدان
برجاء النتيجه
رقم الجلوس 127540
بالله عليك طمني بقي عايزه اعرف النتيجه
هاجر ناصر الصغير مبارك
رقم الجلوس / ١٨٩٠٢١
رقم الجلوس ١٢٩٤١٤
محمد عمرو عبد المطلب
ده رقم جلوسي 188445 الاسم سعيد محمود المدرسة الصفا الخاصة المشتركة
169544رقم الجلوس محافظه الجيزه
الاسم عبدالرحمن رمضان محمد محمد جمعه
المدرسه اسماء فهمي القوميه
مدرسة الشهيد محمد عادل الطويل
محافظة الجيزه
الاسم سهام ياسر عرفه علي
رقم الجلوس 242887
هايدي هاني سعيد عبده
رقم الجلوس 105011
الاداره العمرنيه
مدرسه عز العرب
157847
اهله اشرف على طه
رقم الجلوس 123889
إدارة كرداسه
مدرسه عمر ابن خطاب
محمدمحمود
رقم جلوسي 190115
النتيجه لو سمحت 193929
105321
الاسم جميانه هاني خلف الله رقم الجلوس258746
محفظه الجيزه 2018 رقم الجلوس 161790
102253
192104
534431
ءنو ليش عم يتلاعبو بأعصابنا لعماا
لكً اَي بربي ماعد ينزلوا ونخلص
253587
ياسمين سرحان أبوهريره
رقم الجلوس 122473
122473
212580
رقم الجلوس128984
اسمى تسنيم احمد محمود رقم الجلوس ١٤٤٦١٦ عايزة اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني
٢١٢٩٠٨
الاسم اسراء علي حميدة رقم الجلوس 237005
ارجو ان تقولي النتيجه
يا جماعه نتيجة الاعداديه محافظه الجيزه هتظهر حرام عليكم حرقة الاعصاب ده
عندك حق بقالهم اكتر من3ايام بيقولو خلال السعات القادمة وناس تنية تقول خلال الدقاءق القادمة
116621
النتيجه لوسمحت دي سادس مره اعلق لحد دلوقت ومبعتهاليش
رقم الجلوس 148808 الرد سريعا لو سمحت امل احمد سيد
201841
اسامه نبيل علي جمعه قناوي .محافظه الجيزه .رق الجلوس 162039
151996
حسين عادل فتحى على رقم الجلوس 130450
159828
اريد ان اعرف النتيجه رقمجلوسي ٢٣٥٩٧٦
اسمي عبدالرحمن سعيد كامل عبدالهادي
114844
ياريت النتيجة بسرعة لوسمحت
الترم التانى مؤمن محمد محافظة الجيزة رقم الجلوس229480
152714 هذا رقم جلوسي
٢٠٧٩٩١
الاسم : محمد هاني محمد عبد الرحمن
رقم الجلوس:177652
142113
فارس فاروق إسماعيل حسن
حسين صبرى لو سمحت عايزه اعرف النتجيه رقم الجلوس
116628
انا غايز اعرف نتيجتى ارجو الرد بسرعه
سيف الدين احمد مصطفى رقم الجلوس 106871 محافظة الجيزه
ونبي هتلي الشهاده بتاعت الرقم ده ونبيي علشان خاطر النبي 193539
زياد محمود فتحي رقم الجلوس ١٩٨٧٢٠
زياد محمود فتحي رقم الجلوس ١٨٩٧٢٠
666151
الجيزة
رقم الجلوس 125193
الشهاده الاعداديه
رقم الجلوس 125193
رقم الجلوس١٧٨٢٢٨
النتيجه ما ظهرتش يعني
١٧٨٢٢٨
يارب 133748
انا كتبت الأسم ورقم الجلوس وارسلتهم بس مش ظهرين في التعليقات ليه
215007
عاوزه اعرف النتيجه بتاعتي لو سمحت فورا بعد ظهورها انا من محافظه الجيزة واداره المدرسين
رقم الجلوس 153339
اسماعيل طارق اسماعيل
رقم الجلوس 192062
امير 235885
224428حسن علاء
205275 لوسمحت الرد بسرعه
205275 لوسمحت السرعه في الرد
الاسم : شهد ايمن محمد احمد
رقم الجلوس : 195474
المدرسه : الاسماعيليه ع بنات
150097
نتيجه رقم الجلوس 200175
الاسم عبدالرحمن محمد
المدرسه سرور الخاصه للغات
رقم الجلوس 115094
115094 لو سمحت
208269
كريم عبدالرحمن عبدالمنعم محافظة الجيزه
119747
روان عبدالرحمن رجب حسن علي الجمل
انا عيزا اعرف النتيجه انا علي اعصابي
231957
رحاب محمد كمال
142872
رحاب محمد كمال
محافظه الجيزه
142872
محمد عمرو عبد المطلب حسن
مدرسه زهراء الاندلس الخاصه
رقم الجلوس. ١٢٩٤١٤
يارب النجاح والتوفيق
عايز النتيجه برقم الجلوس ده 122629
108654
اسمي هلال محمد 121195
دنيا جمعه علي حامد
217475
عادل محمد بديع فرج
ادارة العجوزة
مدرسة العجوزة الاعداديه المشتركة
رقم ..٢٠٨٧٥٨
عبدالرحمن محمد عبدالشافي رقم الجلوس 115094
الاسم:مينا طارق حكيم فيلبس
رقم الجلوس:220799
محافظه:الجيزة
136771
علي عماد علي ابراهيم
محافظة الجيزة
رقم الجلوس 139637
شهادة الاعدادية
محمود خالد محمود 153250
لاسم.مؤمن سيد بدارى
محافظ الجيزة
مدرسه فضل الخاصه
رقم الجلوس102112
مدرسه بشتيل بنين
رقم الجلوس 2259
دبنا ابو سريع صالح سالم
اطفيح الجيزه
رقم الجلوس 9
140318
151750 الجيزه
215647. رقم الجلوس
يوسف رضا احمد عبد العزيز
130998
غعاتفؤبتعيغقء
عمر فتحي رضوان اسماعيل
١٤٥٣٣٠
رجاء كتابة رقم الجلوس بشكل صحيح
شهادة الصف الثالث اللأعدادي
الأسم
ولاء ناصر رمضان عبد الرحمن حسن
نتيجة الصف الثالث لو سمحت
اللة واكبر
عسل
نا عايزه شهاده تالته اعداي بمحافظه الجيزه
جهاد سيد فؤاد
رقم جلوسك لو سمحتي
محمد اسامه محمدرجب
رقم الجلوس هو ٢٥٢٥٩٠
ها نتؤ
شروق نصر سعيد محمد محمود عبد الوهاب مدرسه الشهيد ابراهيم القشاط بالمناصره ورقم جلوسى ١٠٨٦٢٤
عبدالله مصطفى عطية عيسى انا عايز اعرف النتيجة الصف الثالث الاعدادى محافظة الجيزة ادارة كرداسة رقم الجلوس
251830
كرداسة
المدرسة الشهيد/احمدعبدالله الاعداديه
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 251830
الاسم عبدالله مصطفى عطيه عيسى
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
اللغة العربية 23
اللغة الانجليزية 15
الدراسات 18.5
الرياضيات 21.5
العلوم 16.5
المجموع الأساسى 94.5
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 114.5
الدين 13.5
التربية الفنية 6
كمبيوتر 6
مستوى رفيع 1 0
مستوى رفيع 2 0
251830
احمد صلاح على حسن رقم الجلوس ٢٢٥٦٢٧
محمد شحتو
ممكن الرقم دا ٢١٣١٧٥
غير تابع للمحافظة
امتا النتيجة بقا حرام كدة
عايز النتيجه لرقم الجلوس ده 178067
الصف
المدرسة السلام الإعدادية
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 178067
الاسم ابراهيم شعبان ابراهيم محمد محمود
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
اللغة العربية 23
اللغة الانجليزية 15
الدراسات 16.5
الرياضيات 24
العلوم 12
المجموع الأساسى 90.5
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 110.5
الدين 12.5
التربية الفنية 6
كمبيوتر 7
مستوى رفيع 1 معفى
مستوى رفيع 2 معفى
الادارة الصف
المدرسة السلام الإعدادية
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 178067
الاسم ابراهيم شعبان ابراهيم محمد محمود
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
اللغة العربية 23
اللغة الانجليزية 15
الدراسات 16.5
الرياضيات 24
العلوم 12
المجموع الأساسى 90.5
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 110.5
الدين 12.5
التربية الفنية 6
كمبيوتر 7
مستوى رفيع 1 معفى
مستوى رفيع 2 معفى
١٣٤٦٧٧
هيمن احمد كامل حسين النتيجه لو سمحتم 127362
رقم الجلوس 225791
عايزة النتيجة لرقم الجلوس ده 207600
الادارة العجوزة
المدرسة الشهيد زياد بكير الاعدادية بنات
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 207600
الاسم تقى سيد محمد عبدالحميد
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
الرقم القومى 30308042101981
اللغة العربية 30.5
اللغة الانجليزية 16
الدراسات 11.5
الرياضيات 21
العلوم 13
المجموع الأساسى 92
Mark1 66.3
Mark2 جيد
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 7
المجموع بالنشاط التربوى 109
الدين 15
التربية الفنية 8
كمبيوتر 7.5
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
العجوزة
المدرسة الشهيد زياد بكير الاعدادية بنات
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 207600
الاسم تقى سيد محمد عبدالحميد
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
الرقم القومى 30308042101981
اللغة العربية 30.5
اللغة الانجليزية 16
الدراسات 11.5
الرياضيات 21
العلوم 13
المجموع الأساسى 92
Mark1 66.3
Mark2 جيد
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 7
المجموع بالنشاط التربوى 109
الدين 15
التربية الفنية 8
كمبيوتر 7.5
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
رقم الجلوس 78
١٧٧٦٥٢
٢٣٠٦٥٩٩
انتيجه لو سمحت رقم الجلوس 166437
الادارة العياط
المدرسة منشأة ابى العباس ع
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 166437
الاسم اسماء ياسين بركات عليوه
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
اللغة العربية 36
اللغة الانجليزية 25.5
الدراسات 20
الرياضيات 30
العلوم 20
المجموع الأساسى 131.5
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 151.5
الدين 19
التربية الفنية 7
كمبيوتر 7
مستوى رفيع 1 معفى
مستوى رفيع 2 معفى
لو سحتم امتي هنعرف نتجة الشهاده الاعداديه
شهد عماد رقم ٢٢٩٤١٦ الحيزه
٢١٣٥٤٨
فاطمة عصام محمد حسن رقم الجلوس 103537
لادارة العمرانية
المدرسة الفضائل الاسلامية الخاصة
نوع المدرسة خاص عربى
رقم الجلوس 103537
الاسم فاطمه عصام محمد حسن
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
الرقم القومى 30305032101321
اللغة العربية 34.5
اللغة الانجليزية 21.5
الدراسات 19
الرياضيات 25
العلوم 16
المجموع الأساسى 116
Mark1 77.3
Mark2 جيدجداً
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 136
الدين 19
التربية الفنية 8.5
كمبيوتر 8
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
عاايز اعرف نتيجتي يوسف اشرف فاروق رقم الجلوس ٢٢٥٠٤١
بقالكوا ساعتين تقولوا خلال دقائق الواحد تعب لوسمحتوا عايزه معاد محدد بقا…
بقالكوا ساعتين تقولوا خلال دقائق الواحد اعصابوا تعبت لوسمحتوا عايزه معاد محدد….
رقم الجلوس لو سمحتي
119817
الادارة الهرم
المدرسة المشير احمد اسماعيل ع بنين ف2
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 119817
الاسم محمد عماد محمد عبده ابراهيم
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30309042100051
اللغة العربية 32
اللغة الانجليزية 19
الدراسات 12.5
الرياضيات 15
العلوم 10
المجموع الأساسى 88.5
Mark1 59
Mark2 مقبول
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 108.5
الدين 16
التربية الفنية 8
كمبيوتر 6.5
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
119817 دا رقم الجلوس
يعني حرام والله تلعبوا باعصبنا بعد دقائق بعد لحظات قولوا امته وخلصونا
ظهرت ، وللاسف اتأخرت بعد اعتماد النتيجة من قبل المحافظ، نظراً لخلل فني في بوابة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة
كيف احصل على النتيجه
انا عيز النتيجة الرقم ١٨٢٥٥٥
155745 النتيجة بققى عايزين نفررح
الادارة الحوامدية
المدرسة شركة السكر الاعدادية
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 155745
الاسم عماد محمود محمد محمد
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
اللغة العربية 39
اللغة الانجليزية 26
الدراسات 18
الرياضيات 18.5
العلوم 16
المجموع الأساسى 117.5
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 137.5
الدين 11
التربية الفنية 8
كمبيوتر 8
مستوى رفيع 1 معفى
مستوى رفيع 2 معفى
—————
كمال محمد كمال 128629
الادارة بولاق الدكرور
المدرسة الصفا الاعدادية الخاصة
نوع المدرسة خاص عربى
رقم الجلوس 128629
الاسم يوسف صالح انيس ابراهيم
الديانة مسيحى
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30308120100717
اللغة العربية 32
اللغة الانجليزية 24
الدراسات 19
الرياضيات 24.5
العلوم 20
المجموع الأساسى 119.5
Mark1 79.7
Mark2 جيدجداً
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 139.5
الدين 15.5
التربية الفنية 6
كمبيوتر 5
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
١٨٢٥٥٥
نتيجه تالته اعدادي
رقم الجلوس ٢٢٤٥٠٣ مدرسة ابوالعلا الخاصة اوسيم
نتيجة اعدادية الجيزه من فضلكم
127055
الادارة بولاق الدكرور
المدرسة ثروت عكاشة الرسمية لغات
نوع المدرسة رسمى لغات
رقم الجلوس 127055
الاسم ساره ياسر كامل طه
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
الرقم القومى 30210012126661
اللغة العربية 34
اللغة الانجليزية 29
الدراسات 16
الرياضيات 26.5
العلوم 16.5
المجموع الأساسى 122
Mark1 81.3
Mark2 جيدجداً
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 142
الدين 18.5
التربية الفنية 8
كمبيوتر 6
مستوى رفيع 1 22
مستوى رفيع 2 17
الجنسية مصرى
انا اسمى شهد ايهاب مسعود من محافظة الجيزة ادارة العجوزة 207869
الادارة العجوزة
المدرسة الشهيد زياد بكير الاعدادية بنات
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 207869
الاسم شهد ايهاب مسعود احمد
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
الرقم القومى 30311112101667
اللغة العربية 33.5
اللغة الانجليزية 28
الدراسات 17.5
الرياضيات 15
العلوم 17
المجموع الأساسى 111
Mark1 78.3
Mark2 جيدجداً
نشاط تربوى 1 7
نشاط تربوى 2 8
المجموع بالنشاط التربوى 126
الدين 15
التربية الفنية 6.5
كمبيوتر 6.5
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
هو النتيجه هتجي امتا ؟
121955 ادارة الهرم التعليمية
اتمنى الاستجابة السريعة
رقم الجلوس
103310
الادارة العمرانية
المدرسة اسباتس الخاصة
نوع المدرسة خاص عربى
رقم الجلوس 103310
الاسم ايمان اشرف محمد مرجان
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
الرقم القومى 30404012104969
اللغة العربية 40
اللغة الانجليزية 30
الدراسات 20
الرياضيات 30
العلوم 19.5
المجموع الأساسى 139.5
Mark1 93
Mark2 ممتاز
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 159.5
الدين 20
التربية الفنية 7
كمبيوتر 9.5
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
منة حمد أحمد محمد
رقم الجلوس ١٩٦٦٣٠
207528 رقم الجلوس
الادارة العجوزة
المدرسة الشهيد زياد بكير الاعدادية بنات
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 207528
الاسم امنية عبداللاه عبدالحميد عبداللاه
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
الرقم القومى 30306222101189
اللغة العربية 34.5
اللغة الانجليزية 12
الدراسات 15
الرياضيات 21.5
العلوم 10
المجموع الأساسى 93
Mark1 65.7
Mark2 جيد
نشاط تربوى 1 8
نشاط تربوى 2 8
المجموع بالنشاط التربوى 109
الدين 16
التربية الفنية 8.5
كمبيوتر 5.5
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
رقم الجلوس ١٣٥٤١٦
114443
الادارة الهرم
المدرسة المعرفة الرسمية لغات
نوع المدرسة رسمى لغات
رقم الجلوس 114443
الاسم عمرو نجاتى صلاح الدين حسن ابراهيم
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30207202100331
اللغة العربية 28.5
اللغة الانجليزية 28
الدراسات 19
الرياضيات 16.5
العلوم 11
المجموع الأساسى 103
Mark1 68.7
Mark2 جيد
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 123
الدين 17.5
التربية الفنية 6.5
كمبيوتر 8
مستوى رفيع 1 15
مستوى رفيع 2 17
الجنسية مصرى
الروابط لاتعمل
نتيجه محافظة الجيزه لو سمحت
240479
الادارة منشأة القناطر
المدرسة ابوغالب الاعدادية
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 240479
الاسم دنيا جمال محمد راغب
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
اللغة العربية 26
اللغة الانجليزية 6.5
الدراسات 11.5
الرياضيات 17
العلوم 19.5
المجموع الأساسى 80.5
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 100.5
الدين 16
التربية الفنية 8
كمبيوتر 7.5
مستوى رفيع 1 0
مستوى رفيع 2 0
احمد حلمي
رقم الجلوس:219326
نتيجه الشهاده الاعداديه بالجيزة مدرسه العجوزه بنات رقم الجلوس 208910
العجوزة
المدرسة العجوزة ع. المشتركة
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 208910
الاسم لجين هيثم محمد مجدالدين موسى
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
الرقم القومى 30307140105263
اللغة العربية 30.5
اللغة الانجليزية 8
الدراسات 10
الرياضيات 15
العلوم 10
المجموع الأساسى 73.5
Mark1 54.3
Mark2 مقبول
نشاط تربوى 1 8
نشاط تربوى 2 9
المجموع بالنشاط التربوى 90.5
الدين 13
التربية الفنية 9.5
كمبيوتر 8
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
الادارة أوسيم
المدرسة المنال للتعليم الاساسى
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 219326
الاسم احمد حلمى عبدالحسيب حسن السيد ابو سلمي
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30306152102956
اللغة العربية 33
اللغة الانجليزية 27
الدراسات 14
الرياضيات 27
العلوم 18
المجموع الأساسى 119
Mark1 84.3
Mark2 جيدجداً
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 139
الدين 19
التربية الفنية 6.5
كمبيوتر 7.5
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
رقم الجلوس 208920 محافظة الجيزة
الادارة العجوزة
المدرسة العجوزة ع. المشتركة
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 208920
الاسم منة الله محمد عز الدين رمضان
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
الرقم القومى 30309012100685
اللغة العربية 39
اللغة الانجليزية 30
الدراسات 18
الرياضيات 27.5
العلوم 19.5
المجموع الأساسى 134
Mark1 93.3
Mark2 ممتاز
نشاط تربوى 1 8
نشاط تربوى 2 8
المجموع بالنشاط التربوى 150
الدين 18
التربية الفنية 9
كمبيوتر 6
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
يوسف محمودفاروق اعدادية الجيزه224645
الادارة أوسيم
المدرسة الفرسان الخاصة
نوع المدرسة خاص عربى
رقم الجلوس 224645
الاسم يوسف محمود فاروق احمد
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30312082103372
اللغة العربية 24.5
اللغة الانجليزية 21
الدراسات 10
الرياضيات 24
العلوم 14.5
المجموع الأساسى 94
Mark1 67
Mark2 جيد
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 114
الدين 12
التربية الفنية 5
كمبيوتر 6.5
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
رقم الجلوس ١١٤٠٨٩
رقم جلوس122962
الادارة الهرم
المدرسة الفيصلية الإعدادية بنات
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 122962
الاسم رحاب احمد عطيه عبدالمجيد
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
الرقم القومى 30309220106344
اللغة العربية 36.5
اللغة الانجليزية 26.5
الدراسات 18
الرياضيات 23
العلوم 20
المجموع الأساسى 124
Mark1 82.7
Mark2 جيدجداً
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 144
الدين 17.5
التربية الفنية 6.5
كمبيوتر 6.5
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
رقم جلوس122962اداره الهرم
رقم الجلوس هو122675
مبروك الاوله
نانسي احمدمحمدسعيد
الرقم196858
مدرسه القونيه العربيه
رقم الجلوس 103546
النتيجة لو سمحتوا
رقم الجلوس128127
النتيجة لو سمحتوا
200183
الادارة الدقى
المدرسة الشهيد احمد ابو الدهب
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 200183
الاسم علاء شريف عبدالنبى سيد جمعه
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30302212101517
اللغة العربية 33
اللغة الانجليزية 25.5
الدراسات 18
الرياضيات 18
العلوم 17.5
المجموع الأساسى 112
Mark1 78
Mark2 جيدجداً
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 132
الدين 17
التربية الفنية 7
كمبيوتر 5
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
النتيجه الصف الثالث الاعدادى 233268 لو سمحت عاوز النتيجه
النتيجه الصف الثالث الا عد ادى 233268 لو سمحت عاوز النتيجه
اح
النتيجه الصف الثالث الا عد ادى
نانسي احمد محمد سعيد
الجيزة
196858
رحاب أحمد عطيه عبد المجيد. رقم الجلوس122962. اداره الهرم
أحمد عبد القادر النتيجه لو سمحت الجيزة رقمى161474
210907. رقم جلوسي
نتيجة الشهاده الاعداديه 2018 محافظة الجيزه
128067
الادارة بولاق الدكرور
المدرسة حسام الدين الحديثة
نوع المدرسة خاص عربى
رقم الجلوس 128067
الاسم ايه محمد سعد على
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
الرقم القومى 30308132602203
اللغة العربية 38.5
اللغة الانجليزية 28.5
الدراسات 18.5
الرياضيات 26
العلوم 20
المجموع الأساسى 131.5
Mark1 87.7
Mark2 ممتاز
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 151.5
الدين 16
التربية الفنية 10
كمبيوتر 8.5
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
ارجو معرفة النتيجة للصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزه رقم الجلوس /159663
ربنا معاكمز
شهادة الصف الثالث الاعدادى\محافظة الجيزة \رقم الجلوس\253456
الادارة كرداسة
المدرسة الايمان للتعليم الاساسى
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 253456
الاسم شهد نبيل عطيه عبدالحميد
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
اللغة العربية 38
اللغة الانجليزية 17
الدراسات 10.5
الرياضيات 27.5
العلوم 18
المجموع الأساسى 111
نشاط تربوى 1 9
نشاط تربوى 2 9
المجموع بالنشاط التربوى 129
الدين 16.5
التربية الفنية 5
كمبيوتر 5
مستوى رفيع 1 0
مستوى رفيع 2 0
يوسف اسماعيل
اعدادية الجيزة
190248
رضا سيد ابو سريع قاسم انا عايزه اعارف النتيجه بتعتي لو سمحت رقم الجلوس 213348