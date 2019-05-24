ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني 2019 محافظة الجيزة، والتي انتظرها آلاف الطلاب والطالبات من مرحلة إتمام التعليم الأساسي، حيث اعتمدت منذ قليل نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2019 محافظة الجيزة من قبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كما تم رفع النتيجة عبر الرابط الرسمي المنوط له إعلان نتيجة مرحلة إتمام التعليم الأساسي، ومن خلال مقالنا اليوم سوف نوضح معناً كيفية الاستعلام عن نتيجة طالب الشهادة الإعدادية عبر الموقع الرسمي المختص وهو البوابة الإلكترونية لوزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.
الشهادة الإعدادية
ومن المعلوم لدى الجميع، أن مرحلة إتمام التعليم الأساسي تعد من أهم مراحل التعليم، حيث أنها بمثابة الفصيل الأساسي والذي من خلاله يتم تحديد المسار التعليمي للطالب، لذا نجد الطلاب في تلك المرحلة يسعون لبذل أقصى مجهود حتى ينال كل طالب ما يريده من الحصول على أول معالم مستقبله التعليمي القادم.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة الجيزة
الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2019
- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاصة بالنتيجة هو البوابة الإلكترونية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة من هنا
- يتم اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية
- سيتم الانتقال بك إلى صفحة جديدة
- ومن ثم نكتب رقم الجلوس الخاص بالطالب “لابد من التأكد من كتابة الرقم بشكل سليم”.
- ومن ثم نضغط على خانة استعلام عن النتيجة، وستظهر نتيجة الطالب والحالة الخاصة به “نجاح ، له دور ثاني لاقدر الله”.
مع أطيب التنميات بالنجاح الباهر لجميع طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية.
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سجلت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الجيزة 81.27 %، كما احتلت إدارة الهرم التعليمية المركز الأول بعد تسجيل نسبة نجاح 90% ، وجاء إدارة الشيخ زايد التعليمية لتحتل المركز الثاني بنسبة 89%، وأخيرا جاء في المركز الثالث إدارة جنوب الجيزة التعليمية بنسبة 88% .
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- رابط نتيجة الشهادة الإعدادية البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية 2019 برقم الجلوس الترم الثاني ظهرت الآن
التعليقات
مدرسة جمال عبد الناصر
114646
رقم الجلوس1778
ايمان رمضان رقم الجلوس 63430
ياسمين محمد سيد
رقم الجلوس ١٨٠٩١
محافظه بني سويف
14520
رقم الجلوس41409
مدرسة الفشاشة تعليم اساسي
رقم الجلوس41409
انجي رافت السيد
الاسم ايمان رضاجابر يوسف
رقم الجلوس 103
مدرسة المستقبل بنات
محافظة الجيزة
الاسم يوسف مصطفي سيد حسن
رقم الجلوس 189246
رقم الجلوس147467
الادارة البدرشين
المدرسة الشوبك الغربى الاعدادية بنات
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 147467
الاسم ايمان على فتحى على سلام
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
اللغة العربية 31
اللغة الانجليزية 17
الدراسات 10
الرياضيات 18
العلوم 12
المجموع الأساسى 88
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 108
الدين 13
التربية الفنية 5
كمبيوتر 10
مستوى رفيع 1 معفى
مستوى رفيع 2 معفى
١٥٢١٨٨
188154
الادارة شمال الجيزة
المدرسة الامجادالخاصة الجديدة
نوع المدرسة خاص عربى
رقم الجلوس 188154
الاسم محمد سيد عبدالمنعم محمد
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30309302113152
اللغة العربية 24.5
اللغة الانجليزية 17
الدراسات 11
الرياضيات 15
العلوم 17.5
المجموع الأساسى 85
Mark1 62.7
Mark2 مقبول
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 105
الدين 12
التربية الفنية 8
كمبيوتر 9
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
188124
الادارة شمال الجيزة
المدرسة مدارس وادى النيل الخاصة
نوع المدرسة خاص عربى
رقم الجلوس 188124
الاسم يمنى احمد عيد عبدالحميد
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
الرقم القومى 30311170103246
اللغة العربية 30
اللغة الانجليزية 19
الدراسات 14.5
الرياضيات 20
العلوم 16
المجموع الأساسى 99.5
Mark1 72.3
Mark2 جيد
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 119.5
الدين 13.5
التربية الفنية 6
كمبيوتر 9
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
محمود محمد عبد الرحيم موسى محافظة الجيزة امبابة رقم الجلوس 192455 مدرسة الشروق الاعدادية بنين للصف الثالث الاعدادى
الادارة شمال الجيزة
المدرسة الشروق الاعدادية بنين
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 192455
الاسم محمود محمد عبدالرحيم موسى
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30309110105911
اللغة العربية 22
اللغة الانجليزية 15
الدراسات 5.5
الرياضيات 11
العلوم 6
المجموع الأساسى 59.5
Mark1 41
Mark2 دون
نشاط تربوى 1 9
نشاط تربوى 2 9
المجموع بالنشاط التربوى 77.5
الدين 11
التربية الفنية 6
كمبيوتر 2
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصري
118735 دا رقم جلوس خالد محمد محمد اسماعيل محمود زايد نتيجه الثالث الإعدادى مدرسه العزيزية الخاصه المريوطيه فيصل
الادارة الهرم
المدرسة العزيزية الخاصة
نوع المدرسة خاص عربى
رقم الجلوس 118735
الاسم خالد محمد محمد اسماعيل
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30308012114337
اللغة العربية 29
اللغة الانجليزية 22
الدراسات 16.5
الرياضيات 20.5
العلوم 13
المجموع الأساسى 101
Mark1 67.3
Mark2 جيد
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 121
الدين 14.5
التربية الفنية 5
كمبيوتر 6.5
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
رقم الجلوس217660 محافظه الجيزه
لادارة أوسيم
المدرسة برطس الاعدادية المشتركة
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 217660
الاسم احمد سعيد كمال عبدالفتاح
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30308132100399
اللغة العربية 38
اللغة الانجليزية 22
الدراسات 15
الرياضيات 23.5
العلوم 20
المجموع الأساسى 118.5
Mark1 83
Mark2 جيدجداً
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 138.5
الدين 19
التربية الفنية 8
كمبيوتر 6
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصر
رقم الجلوس217660
الادارة أوسيم
المدرسة برطس الاعدادية المشتركة
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 217660
الاسم احمد سعيد كمال عبدالفتاح
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30308132100399
اللغة العربية 38
اللغة الانجليزية 22
الدراسات 15
الرياضيات 23.5
العلوم 20
المجموع الأساسى 118.5
Mark1 83
Mark2 جيدجداً
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 138.5
الدين 19
التربية الفنية 8
كمبيوتر 6
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
نتيجة الصف الثاني الاعدادي الفصل الدراسي الاول رقم الجلوس ٢٩٨والرقم القومى٣٠٤٠٩٠٢٢١٠٢٣١١
رقم الجلوس 70500
دعاء عفيفي على محمد
محافظة القليوبية
الشهادة الاعدادية
الترم الاول
رد غير صحيح
محمد ياسر فؤاد محمد 218660
80.5
الادارة أوسيم
المدرسة البراجيل الاعدادية المشتركة
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 218660
الاسم محمد ياسر فؤاد محمود
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30307100107573
اللغة العربية 14.5
اللغة الانجليزية 15
الدراسات 14.5
الرياضيات 24
العلوم 12.5
المجموع الأساسى 80.5
Mark1 57
Mark2 مقبول
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 100.5
الدين 10.5
التربية الفنية 7
كمبيوتر 5
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
الادارة أوسيم
المدرسة البراجيل الاعدادية المشتركة
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 218660
الاسم محمد ياسر فؤاد محمود
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30307100107573
اللغة العربية 14.5
اللغة الانجليزية 15
الدراسات 14.5
الرياضيات 24
العلوم 12.5
المجموع الأساسى 80.5
Mark1 57
Mark2 مقبول
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 100.5
الدين 10.5
التربية الفنية 7
كمبيوتر 5
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصر
860
منه حمدي محمود 15551
15551
النتيجه بتاعة الجيزه فين يابشر حرام كدا وربنا
http://natega.youm7.com/eadadygiza2018.asp
يوسف مصطفى عبد الله
رقم الجلوس 192554
الادارة شمال الجيزة
المدرسة الشروق الاعدادية بنين
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 192554
الاسم يوسف مصطفى عبدالله محمد
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30309152104176
اللغة العربية 34.5
اللغة الانجليزية 25
الدراسات 16.5
الرياضيات 17
العلوم 18
المجموع الأساسى 111
Mark1 80
Mark2 جيدجداً
نشاط تربوى 1 9
نشاط تربوى 2 9
المجموع بالنشاط التربوى 129
الدين 16.5
التربية الفنية 6
كمبيوتر 9
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
نادين حسين
214590
الادارة الوراق
المدرسة السلام تعليم اساسى
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 214590
الاسم نادين حسين محمد محمد
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
الرقم القومى 30202232103147
اللغة العربية 27.5
اللغة الانجليزية 22
الدراسات 10
الرياضيات 15
العلوم 12
المجموع الأساسى 86.5
Mark1 61
Mark2 مقبول
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 106.5
الدين 13.5
التربية الفنية 8
كمبيوتر 5
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
يوسف محمد ابو العلا محمد
121225
الادارة الهرم
المدرسة الشهيد / محمد سيد أحمد
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 121225
الاسم يوسف محمد ابو العلا محمد على
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30310290103731
اللغة العربية 31.5
اللغة الانجليزية 27.5
الدراسات 16
الرياضيات 21.5
العلوم 18.5
المجموع الأساسى 115
Mark1 76.7
Mark2 جيدجداً
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 135
الدين 17
التربية الفنية 9
كمبيوتر 8
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
ازنتاناااانتن
رقم الجلوس هو 140151
الادارة جنوب الجيزة
المدرسة طه حسين الاعدادية بنين
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 140151
الاسم احمد عبدالله عبدالرازق سعد
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30307292101239
اللغة العربية 38.5
اللغة الانجليزية 28
الدراسات 20
الرياضيات 26
العلوم 20
المجموع الأساسى 132.5
Mark1 88.3
Mark2 ممتاز
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 152.5
الدين 14
التربية الفنية 5
كمبيوتر 8
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
رقم الجلوسهو140151
142599
الاسم :احمد احمد ابو علي
رقم الجلوس: 205018
محمد محمود أحمد محمود
رقم الجلوس 130616
الادارة بولاق الدكرور
المدرسة العقيد ساطع النعمانى بنين
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 130616
الاسم محمد محمود احمد محمود
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30210032600955
اللغة العربية 22.5
اللغة الانجليزية 15
الدراسات 10
الرياضيات 15
العلوم 12
المجموع الأساسى 74.5
Mark1 49.7
Mark2 دون
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 94.5
الدين 12.5
التربية الفنية 7
كمبيوتر 7
مستوى رفيع 1 غ
مستوى رفيع 2 غ
الجنسية مصرى
نرمين هاني الغربيه رقم الجلوس 28272الرد اول متظر بسرعه لو سمحتو
بدر اسامة محمود محمد عبد القوي بحيري
224006
الادارة أوسيم
المدرسة دار الهدى الرسمية – لغات
نوع المدرسة رسمى لغات
رقم الجلوس 224006
الاسم بدر اسامة محمود محمد
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
الرقم القومى 30308292103157
اللغة العربية 38.5
اللغة الانجليزية 30
الدراسات 19.5
الرياضيات 29
العلوم 18.5
المجموع الأساسى 135.5
Mark1 97
Mark2 ممتاز
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 155.5
الدين 20
التربية الفنية 8
كمبيوتر 10
مستوى رفيع 1 22
مستوى رفيع 2 20
الجنسية مصرى
بدر أسامة محمود محمد عبد القوي بحيري
224006
241972
الادارة منشأة القناطر
المدرسة السلام الاعدادية
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 241972
الاسم احمد بدر سمير حسنى
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
اللغة العربية 35.5
اللغة الانجليزية 29
الدراسات 20
الرياضيات 30
العلوم 20
المجموع الأساسى 134.5
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 154.5
الدين 16
التربية الفنية 8
كمبيوتر 8
مستوى رفيع 1 0
مستوى رفيع 2 0
الاسم ايمان طريف عبد المحسن
رقم الجلوس 296135
رقم الجلوس 296135
ايمان ظريف زقم الجلوس 296135
يغدار عايز اعرف رقم جلوسي علشان تشوف الملاحق وتقول لبابا 😉
إيمان ظريف رقم الجلوس296135
هدى عادل عبد الوكيل 127078
ياسمين هانى حافظ 188123
213175