“الخبر اليقين” نتيجة الثانوية العامة السودانية من خلال رابط وزارة التربية والتعليم برقم الجلوس

متابعينا الأعزاء عبر موقعنا المتميز على الدوام نجوم مصرية، في جميع ولايات الجمهورية العربية السودانية الشقيقة، يسعدنا أن نلتقي بكم اليوم من خلال هذا المقال عن نتيجة الثانوية العامة السودانية التي يترقبها الجميع بشغف كبير، وازداد البحث عنها في الآونة الأخيرة على محركات البحث المختلفة، لقرب إعلانها في الساعات القليلة القادمة، ونحن من خلال موقعنا نقدم لكم هذا المقال، لتسهيل استخراج النتائج لجميع طلبة السودان عن طريق رقم الجلوس.

أعلن السيد وزير التربية والتعليم السوداني /الطاهر حسن الطاهر، أن جميع مراحل تصحيح ورصد الدرجات قد انتهت، وسيتم اعتماد النتيجة النهائية خلال الساعات القادمة، ورفعها على موقع وزارة التربية والتعليم ليتمكن الطلبة من الدخول على الموقع ومعرفة نتائجهم، وقال أنه سيتم تفعيل عمل الموقع فو رفع النتائج عليه.

موعد إعلان نتيجة الثانوية السودانية 2019

ينتظر مئات ألألاف من الطالبة والطالبات في السودان، بشغف رفع نتيجة الثانوية السودانية في جميع ولايات السودان، وحسب تأكيدات الوزير السوداني فأن النتيجة ستعلن خلال اليوم أو غداً على أكثر تقدير، وأشار الوزير السوداني بأن مؤشرات النتيجة جيدة ليطمئن جميع الطلبة والطالبات.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة السودانية 2019

يمكنكم معرفة نتيجة الثانوية العامة السودانية، من خلال رابط وزارة التربية والتعليم السودانية إدخال ألاسم ورقم الجلوس الخاص بكل طالب وطالبة في الخانة المخصصة له، ثم تحديد الولاية التابع لها الطالب ثم الضغط على زر عرض النتائج ستعلن النتيجة على الفور .

ونحن من خلال موقعنا نجوم مصرية، نتمنى النجاح والتفوق لجميع أبنائنا في السودان الشقيق.

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