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الالتحاق والتقديم في الثانوية العسكرية 2019 – الشروط والتفاصيل كاملة

كتب محمود الهواري آخر تحديث
الالتحاق والتقديم في الثانوية العسكرية 2019 – الشروط والتفاصيل كاملة

الثانوية العسكرية بمثابة الحلم للعديد من طلاب الشهادة الإعدادية حيث يرغب الكثير من الطلاب الذين انهوا دراسة الصف الثالث الإعدادي في الالتحاق ودخول مدارس الثانوية العسكرية التي تعد المدارس الأكثر انضباطاً والتزاماً بين المدارس الثانوية المختلفة، حيث تعقد اختبارات خاصة للطلاب الذين يرغبون بدخول مدارس الثانوي العسكري وتكثر عمليات البحث عن الثانوية العسكرية خاصة في نهاية العام، ومع إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية ولهذا سوف نوضح لأبنائنا الطلاب وقرائنا عن اختبارات مدارس الثانوية العسكرية وكذلك شروط تقديم الثانوي العسكري.

اختبارات الثانوية العسكرية

اختبار القبول في الثانوية العسكرية يتم على ثلاث مراحل كما يلي:

  • اختبارات في مقرات مدارس الثانوية العسكرية.
  • اختبارات في المهارات التخصصية في القاهرة بالهايكستب.
  • اختبارات كشف الهيئة والتحاليل بالقاهرة.
الثانوية العسكرية 2018
الثانوية العسكرية 2018

اختبارات الالتحاق بمدارس الثانوية المصرية العسكرية

  • اختبار علمي : لقياس مستوى الطالب العلمي.
  • الكشف الطبي :لبيان قدرة الطالب على تأهيله للتدريب داخل المدرسة العسكرية الثانوية.
  • الاختبار البدني: لقياس قدر الطالب البدنية والجسمانية.
  • اختبارات المهارة: لقياس مستوى مهارات الطالب للألعاب الرياضية.
  • الاختبار النفسى: لقياس مدى استيعاب الطالب النفسى وتحديد مستوى الذكاء.
  • اختبار القوام الجسماني: لتحديد سلامة الجسم من أي تشوهات أو إعاقات جسمانية.
  • كشف الهيئة: وهو اختبار عام لبيان شخصية الطالب.

شروط التقديم في الثانوية العسكرية

للتقدم للثانوية العسكرية شروط منها ما يلي:

  • موافقة ولى أمر الطالب.
  • لا يزيد عمر المتقدم عن 17 عام وألا يقل عن 14 عام.
  • مصرية الطالب ووالديه.
  • اجتياز جميع الاختبارات المقررة.
  • أن يكون الطالب لديه جميع المهارات اللازمة التي تؤهله للبطولة في المستقبل.

مدارس الثانوية

إليكم المدارس الثانوية المختلفة كما يلي:

هذا وقد شروط الالتحاق في الثانوية العسكرية من سنة إلى أخرى مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلاب.

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عن الكاتب

محمود الهواري

حاصل على بكالوريوس التجارة شعبة المحاسبة من جامعة الأزهر الشريف .. اعمل كاتب بموقع نجوم مصرية واعمل في مجال تحليل ميزانية الشركات الصغيرة وأعمال المحاسبة والخطط التسويقية عبر الإنترنت .. متابع للأخبار الاقتصادية والشركات الناشئة مهتم بالتدوين التقني الجديد والكتابة عن احدث المنتجات التكنولوجية وأخبار الفن المختلفة

التعليقات

  1. عايز ادخل ثانوى عسكرى لكن مش عارف كم سنه وبعدها الكليه الحربيه ولا لا وبكام المصايف ارجو الرد عايز معلومات علشان اقدم شكرا

    رد

    1. بعد اذنكم ابنى خلص الإعدادية وعاوزة أدخله ثانوية عسكرية عاوزة أعرف أقدم فين والمصروفات والتفاصيل أرجو الرد

  14. ممكن اعرف المجموع المفروض يكون كام لدخول المدرسه الثانويه العسكريه الرياضيه وشروط التقديم وفين مكان المدرسه وكام مصاريف المدرسه وازاي التقديم وامتي ميعاد التقديم ارجو الرد للاهمية

    رد

  17. أنا بنت في أولي ثانوي وعايزه احول ثانوي عسكري وعايزه اعرف هي في مدارس للبنات ولا لا ولو فيه عايزه اعرف اماكن المدارس والاوراق المطلوبه وهل هما مطبق عليهم نظام التابلت الجديد وأرجوا الرد ٠١٠٩٣٤٨٢٨٧٦

    رد

  27. أنا بنت وعايزه أدخل ثانوية عسكرية وعايزه استفسر عن أقرب مكان لمحافظة الفيوم وايه هيه الأوراق المطلوبة وبتقبل من مجموع كام01140661602

    رد

    1. انا ف 3 إعدادى وعايزة ادخل ثانوى عسكرى عادى يعنى مش تمريض ولو فيه فين والمجموع كام ، وياريت اى تفاصيل تخصها

  64. السلام عليكم ورحمه الله وبراكاته انا عبدالرحمن هوارى من العبور انا كنت عايز اعرف الثانويه العسكريه بيقبل من مجموع محدد ولا بيتغير علطول وكنت عايز اما كنهم فى مصر ماشى والسلام عليكم

    رد

    1. انا إبني في الاعداديه عاوزه أعرف بتاخد الثانويه العسكريه من كام المجموع والاختبارات أمته وايه هي الشروط والمصاريف كام

    2. السلام عليكم انا كنت عايز اعرف الثانويه العسكريه بيقبل من مجموع محدد ولا بيتغير علطول وكنت عايز اما كنهم فى مصر ماشى والسلام عليكم

  78. انا محمد محمود الشريف من سوهاج انا طالع من ثالثه اعدادي ازهري ممكن اقدم علي مدرسه الثانويه العسكرية في القاهره وانا عمري 19سنه ممكن اقدم اول شهر 12 وايه الاوراق المطلوبه ويرجي الرد في اسرع وقت

    رد

  83. انا طالب في الصف الثالث الاعدادي وعايز اعرف المجموع بتاع الثانوي العسكرى من كام عشان حابب أقدم في الثانوي العسكري وعايز اعرف الأوراق المطلوبه للتقديم

    رد

  85. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا اسمي ابراهيم محمد احمد عبد الرحمن و نفسي اقدم في الثانويه العسكريه وانا في الصف الثالث الاعدادي ونفسي اعرف كم المجموع لاطلاق بي الثانويه العسكريه و شكرا

    رد

  86. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا نفسي اقدم في الثانويه العسكريه وانا في الصف الثالث الاعدادي كم المجموع من فضلكم وشكرن

    رد

  89. انا عبدالحميد محمد في الصف الثالث الاعدادي من محافظه الدقهليه اريد اقرب مكان لمعرفه التقديم في الثانوي العسكري
    وما هو مجموع درجات المناسب للتقديم وما هي التكاليف المطلوبه
    وما هو رقم الاستفسار .

    رد

  97. انا عايز اعرف مجموع الثانوى العسكرى انا حاليا فى الصف الثالث الاعدادى و عايز اعرف ايه هي الاوراق المطلوبه و اقرب مكان لمحافظة قنا و ايه هى الشهدات المطلوب الحصول عليها و عايز رقم للاستفسار 01011227199

    رد

  103. انا لعب كمال اجسام ومعيا شهادة بطولة القاهر وجسمي جميل ومتناسق فيهم تحدوثو عن والكان انا عندي 18 ونصف وكان نفسي ادخل المدارسه دي ومش عارف اعمل ايه

    رد

  110. يا جماعة دي مش بالمجموعات دي بالاختيارات الموجودة فيه لو نجحت في الاختبارات هتقبل فيها لو منجحتش مش هتقبل

    رد

    1. كام المجموع الحاق به المصرفات المدراسية ما فيش عندى هنا في المنصورة التا بعة القوات المسلحة بلقرب مني وشكرا جزيلا

  119. الدرجة من كام انامن أسوان أقرب مدرس وفين التقديم انا بلعب كرة قدم الرياضة الوحيد بس طولى مناسب وياريت الرد بسرعة عشان لو مفيش أمل اروح مدرسة تانى وشكرا

    رد

  120. انا اسلام من القليوبية المجموع ٢٠٤ عاوز اقدم في الثانوية العسكرية انا معايا شهادات تقدير من العاب القوي ارجو الرد عاوز اعرف التنسيق من كام وفين مكان التقديم

    رد

  121. انا من المنيا عايز اقدم فى الثانوية العسكرية ممكن اعرف المدارس فين ومجموع التقديم كام وطلبات التقديم ايه لو سمحت

    رد

  126. أنا بنت وعايزه ادخل مدرس الثانوي العسكري الجوي والرياضه ومجموعي 272,5 وممكن أعرف إيه هي الكليات المتاحة بعد الثانوي العسكري ومعاد التقديم ياريت الرد باسرع وقت

    رد

  127. ينفع اقدم بالشهاده الاعدادية ازهر
    والتنسيق من كام محافظة المنوفيه
    ومتي موعد التقديك
    ارجوا من حضاراتكم الرد في اسرع وقت ❤

    رد

  135. المجموع من كام اني عايز اقدم في المدرسة الثانوية العسكرية اني من الشرقية مركز ابوحماد مدرسة دعبس الا عد اديه
    وشكر

    رد

  148. لو سمحتوا انا بنت وعاوزه ادخل ثانوي عسكري ومش بمارس اي رياضه ممكن الشروط والمجموع واسماء المدارس واماكنها الرجاء الاجابه باسرع وقت

    رد

  149. انا بنت وغايزة ادخل فنية العسكرية وجبت السنه دى فى الفنية العسكرية ٢٦٥.٥/٢٨٠ عايزة اعرف اروح فبن واعمل ايه علشان اقدم ويا ريت حد يرد عليا بسرعه …….ارجو الرد.

    رد

  150. لو سمحتو انا بنت وعايزة ادخل الفنية العسكرية وجبت السنة دى فى الشهادة الاعدادية ٢٦٥ اعمل ايه ؟…وياريت حد يرد عليا ..علشان بجد نفسى ادخلها

    رد

  158. لو سمحتو عايز اعرف نظام امتحانات الثانويه العسكريه والتنسيق بتاعها من كام وممكن لو واحد فى ثانويه عسكريه يحول الى ثانويه عام

    رد

  159. هو انا لسه متخرجه من اعدادي وعيزه ادخل ثانوي عسكري ومجموعي 273/280 محافظه الجيزه ومش بلعب رياضه ينفع ادخل ولا لا لو ينفع مكان المدرسه والمجموع

    رد

  167. انا لسه خارج من الشهاده الاعداديه وعايز اعرف تقدمها فين و بتاخد من المجموعه الكام وانا لاعب كاراتيه واخد بطولات من منيا القمح قريه التلين

    رد

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