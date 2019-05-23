الثانوية العسكرية بمثابة الحلم للعديد من طلاب الشهادة الإعدادية حيث يرغب الكثير من الطلاب الذين انهوا دراسة الصف الثالث الإعدادي في الالتحاق ودخول مدارس الثانوية العسكرية التي تعد المدارس الأكثر انضباطاً والتزاماً بين المدارس الثانوية المختلفة، حيث تعقد اختبارات خاصة للطلاب الذين يرغبون بدخول مدارس الثانوي العسكري وتكثر عمليات البحث عن الثانوية العسكرية خاصة في نهاية العام، ومع إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية ولهذا سوف نوضح لأبنائنا الطلاب وقرائنا عن اختبارات مدارس الثانوية العسكرية وكذلك شروط تقديم الثانوي العسكري.
اختبارات الثانوية العسكرية
اختبار القبول في الثانوية العسكرية يتم على ثلاث مراحل كما يلي:
- اختبارات في مقرات مدارس الثانوية العسكرية.
- اختبارات في المهارات التخصصية في القاهرة بالهايكستب.
- اختبارات كشف الهيئة والتحاليل بالقاهرة.
اختبارات الالتحاق بمدارس الثانوية المصرية العسكرية
- اختبار علمي : لقياس مستوى الطالب العلمي.
- الكشف الطبي :لبيان قدرة الطالب على تأهيله للتدريب داخل المدرسة العسكرية الثانوية.
- الاختبار البدني: لقياس قدر الطالب البدنية والجسمانية.
- اختبارات المهارة: لقياس مستوى مهارات الطالب للألعاب الرياضية.
- الاختبار النفسى: لقياس مدى استيعاب الطالب النفسى وتحديد مستوى الذكاء.
- اختبار القوام الجسماني: لتحديد سلامة الجسم من أي تشوهات أو إعاقات جسمانية.
- كشف الهيئة: وهو اختبار عام لبيان شخصية الطالب.
شروط التقديم في الثانوية العسكرية
للتقدم للثانوية العسكرية شروط منها ما يلي:
- موافقة ولى أمر الطالب.
- لا يزيد عمر المتقدم عن 17 عام وألا يقل عن 14 عام.
- مصرية الطالب ووالديه.
- اجتياز جميع الاختبارات المقررة.
- أن يكون الطالب لديه جميع المهارات اللازمة التي تؤهله للبطولة في المستقبل.
مدارس الثانوية
إليكم المدارس الثانوية المختلفة كما يلي:
- مدرسة ثانوية تمنح البكالوريوس بعد الإعدادية مدة الدراسة 7 سنوات
- التقديم في مدرسة الضبعة النووية.
- مدارس ستيم للمتفوقين.
- المدارس العسكرية الرياضية.
هذا وقد شروط الالتحاق في الثانوية العسكرية من سنة إلى أخرى مع تمنياتنا بالتوفيق لجميع الطلاب.
التعليقات
عايز ادخل ثانوى عسكرى لكن مش عارف كم سنه وبعدها الكليه الحربيه ولا لا وبكام المصايف ارجو الرد عايز معلومات علشان اقدم شكرا
بعد اذنكم ابنى خلص الإعدادية وعاوزة أدخله ثانوية عسكرية عاوزة أعرف أقدم فين والمصروفات والتفاصيل أرجو الرد
عايز اعرف تنسيق ثانوي عام
٢٠١٩ محافظة بني سويف
أنا من محافظة الشرقية عاوز اعرف باب التقديم هيفتح أمنا
في الثانوية العسكرية
المجموع من كام؟
واين مكان المدرسه؟
طيب انا في تالثه ثانوي العامه نفس داخل ثانوي عسكريه اعامل ايه
انا ينفع احول من سنة اولى
بتاخد مجموع من كام
ممكن اعرف المجموع وميعاد التقديم ونوع البكالوريوس
لو عايزه اخش ثانوى عسكر الاوراق المطلوبه والتنسيق من كام وهل يقاص طول الطالبه والوزن
انا بردو عوزة اعرف الاشياء دي كمان بس مش عارفه ازااااي
لو عايزه اخس ثانوى عسكر الاوراق المطلوبه والتنسيق من كام وهل يقاص طول الطالبه والوزن
مافيش حد بيخوش كيدا
امال ايه
هل للبنات التقديم
ايوه في تقديم للبنات
هل يوجد تمريض عسكري السنه دي بعد اعدادي ارجو الرد للبنات
ان مكنش فيه نخليه فيه
احلى مدارس فى مصر
ممكن اعرف المجموع المفروض يكون كام لدخول المدرسه الثانويه العسكريه الرياضيه وشروط التقديم وفين مكان المدرسه وكام مصاريف المدرسه وازاي التقديم وامتي ميعاد التقديم ارجو الرد للاهمية
ممكن اعرف المجموع المفروض يكون كام لدخول المدرسه الثانويه العسكريه الرياضيه وشروط التقديم
طب هوا المجموع بتاعها من كام في المية
في مدارس ثانوي عسكري بنات
أنا بنت في أولي ثانوي وعايزه احول ثانوي عسكري وعايزه اعرف هي في مدارس للبنات ولا لا ولو فيه عايزه اعرف اماكن المدارس والاوراق المطلوبه وهل هما مطبق عليهم نظام التابلت الجديد وأرجوا الرد ٠١٠٩٣٤٨٢٨٧٦
01117589362اكتب تعليقك هنا…
مفيش حد بيرد ليه
هل بتخز من تلاته اعدادى وله ثانوى
بيقبل من كان
ينفع ادخول الثانوى العسكرى من تانى ثانوى
انا في٢ثانوي عام ينفع احول وادخل الثانوي العسكري
لو سمحت انا عاوزه اعرف هي الثانويه العسكريه هتقبل بعد تالته اعدادي ولا بعد تالته ثانوي
طب انا عندي 14 سنه ينفع
انا خلود وعاوزه اعرف المجموع من كام اسنادى
180
كام مجموع الثانوية العسكرية بالاقصر
أنا بنت وعايزه أدخل ثانوية عسكرية وعايزه استفسر عن أقرب مكان لمحافظة الفيوم وايه هيه الأوراق المطلوبة وبتقبل من مجموع كام01140661602
هوه في سنويه عسكريه بنات
هل الثانوية الجوية تقبل بنات حاصلين على الاعدادية
عاوز اقدم ايه الشروط
بعد الاذن اريد العناوين بتفصيل
هي مدارس الثانوي العسكري البنات فين ف اسكندرايه
لو سمحت المجموع كام بخصوص الثانوي العسكري والمكان فين اي معلومات
ياعم اقعد
بتاخد من مجموع كام
المجموع من كام
انا محمد حمدى من المنيا وعوز اعرف المجموع من كام والمصريف كام
250
انا عاوز احول من تانيه اعدادى ممكن
بتاخد من كاام
بتاخد من كام
المجموع كام
هى من مجموع كام وبنات فيها
هى من مجموع كام وبنات فيها
ان طالب فى 3اعدادى اسمى محمد احمد محمد عبد الرزاق من
اكم تاءخز الثانوى العسكري فين فىالقليوبيه
كام.المجموع
ان طالب فى 3اعدادى اسمى محمد احمد محمد عبد الرزاق
انا عايز اعرف المجموع من كام
انا عبد الرحمن عامر محمد من الفيوم المجموج من كام
لو سمحت عايز اعرف هى نظامه مثل الثانويه العاديه وفيه كليات طب وهكذا
مصاريفها اد ايه
المصاريف اد ايه
لو سمحتوا الثانويه العسكريه تقبل من مجموع كام.وما هى مواعيد الاختبارات..
مصاريفها كام ؟؟؟
ايوه في تقديم للبنات بس المجموع من كام والمصري اد ايه وفين هى المدرسة انا من الإسماعيلية
بتقبل من كام
مجموع الثانويه العسكرية للبنات واماكنها
انا فى تالتا اعدادى وعاوزه اعرف فى ثانوى عسكرى للبنات
لو سمحت انا طالبه في تالته اعدادي عايزه اعرف في ثانوي عسكري بنات في القاهره
هما ردو عليكى
انا بنت في تالته اعدادي عايزه اعرف في ثانوي عسكري بنات والمكان بظبط لو فيه والشروط
هو ممكن احوالل من تاني ثانوي اليي ثانويي عسكريه هو في ثانويه عسكريه بناات في سكندريه
فين المكان
عاوز اعارف بقبل من كام
ونا كمان
لو سمحت فيه مدارس ثانويه عسكريه بنات
لو سمحت فيه مدارس ثانويه عسكريه بنات لو فيه فين المكان
الثانويه العسكريه بتاخد من مجموع كام
لو سمحتوا الثانويه العسكريه تقبل من مجموع كام.وما هى مواعيد الاختبارات..
بتقبل من مجموع كام وايه الكليات المسموحه بعدها
لو سمحت ف مدرسة عسكرية من غير تمريض للبنات ولا لا ولو فيه فين؟؟
انا ف 3 إعدادى وعايزة ادخل ثانوى عسكرى عادى يعنى مش تمريض ولو فيه فين والمجموع كام ، وياريت اى تفاصيل تخصها
لو سمحتوا ف مدرسة عسكرية للبنات ولا لا ولو فيه فين بالظبط؟؟؟
ما هو مجموع الثانويه العسكريه المعتاد
انا اخويه في اعدادي عيزه اعرف المدرسه بتاخد من كام وكمان مكان التقديم
لو سمحت انا عاوز ادخول اجيب كام وقدم فين وعاوز اعرف الموقع بتاعه
السلام عليكم ورحمه الله وبراكاته انا عبدالرحمن هوارى من العبور انا كنت عايز اعرف الثانويه العسكريه بيقبل من مجموع محدد ولا بيتغير علطول وكنت عايز اما كنهم فى مصر ماشى والسلام عليكم
انا إبني في الاعداديه عاوزه أعرف بتاخد الثانويه العسكريه من كام المجموع والاختبارات أمته وايه هي الشروط والمصاريف كام
هل لازم يافندم لطالب الثانوي العسكري ان يكون بيمارس العاب قوي ومعاه مركز فيها ام لا
هو ينفع حد ف ثانوى عام يحول ويدخل ثانوى عسكرى بعد ترم من بدايه الدراسه
اه ينفع
السلام عليكم انا كنت عايز اعرف الثانويه العسكريه بيقبل من مجموع محدد ولا بيتغير علطول وكنت عايز اما كنهم فى مصر ماشى والسلام عليكم
انا طالبة من محافظة
مركز اطسا قرية ابوصير اسمىbadr
عايزة اعرف تقبل من كام
ينفع من 180 اوك
انا في ثانويه توجاري ينفع احول لي ثانوي عسكريه
انى عاوز اجى احش الثانويه فى الصف الثالاث الاعدادى فى انهى مكان
اريد ان ادخل بس لا اعرف العنوان
هو فى للبنات لو فى المجموع من كام
في للبنات من الاعدادي
اعبالنا هي شوطها ايه
اعبالنا
هو البنات هادى انهم يدخلوها ولا لا
ما هو مجموع الثانوي العسكري للبنات السنه دي
هو فيه ثانوي عسكري بنات
انا بنت وي عاوزه اعرف شروط القبول
انا محمد محمود الشريف من سوهاج انا طالع من ثالثه اعدادي ازهري ممكن اقدم علي مدرسه الثانويه العسكرية في القاهره وانا عمري 19سنه ممكن اقدم اول شهر 12 وايه الاوراق المطلوبه ويرجي الرد في اسرع وقت
الشروط هى ان لا يزيد عمر الطلب عن17
انا طالب في الصف الثالث الاعدادي عاوز اعرف المجموع بيقبل
من كام
بيقبل من كام المجموع
انا احمدحمدى وعايز اقدم في الثانوية العسكرية الجويه وعايز اعرف المجموع من كام للاعداديه العام
عاوز اعرف مجموع الثانوي العسكري وميعاد التقديم وانا في تالته اعداديه ازهر
عاوز اعرف مجموع الثانوي العسكري وميعاد التقديم
ممكن اعرف المطالب أكتر انا بنت في الصف الثالث الاعدادى
انا محمد هاني احمد انافي الصف الثالث الاعدادي عايز اعرف تفاصيل الورق المطلوب
انا طالب في الصف الثالث الاعدادي وعايز اعرف المجموع بتاع الثانوي العسكرى من كام عشان حابب أقدم في الثانوي العسكري وعايز اعرف الأوراق المطلوبه للتقديم
انا محمد عبد الله عفيفي من المنوفيه انا في الصف الثالث
الاعدادي وعايز اعرف المجموع من كام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا اسمي ابراهيم محمد احمد عبد الرحمن و نفسي اقدم في الثانويه العسكريه وانا في الصف الثالث الاعدادي ونفسي اعرف كم المجموع لاطلاق بي الثانويه العسكريه و شكرا
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا نفسي اقدم في الثانويه العسكريه وانا في الصف الثالث الاعدادي كم المجموع من فضلكم وشكرن
انا في الصف الثالث الاعدادى وعايز أدخل ثانوية عسكرية .
المجموع كام. …
انا في الصف الثالث الاعدادى وعايز أدخل ثانوية عسكرية
المجموع كام ..
انا عبدالحميد محمد في الصف الثالث الاعدادي من محافظه الدقهليه اريد اقرب مكان لمعرفه التقديم في الثانوي العسكري
وما هو مجموع درجات المناسب للتقديم وما هي التكاليف المطلوبه
وما هو رقم الاستفسار .
%٩٠
انا عايز اقدم في الثانويه العسكرية من ٣ اعدادي هو المجموع من كام
المجموع كام لو سمحتوا انا حلم حياتي اني ادخلها
ابنى فى ستة مستواه متوسط نفسى ادخله اعدادية
عسكرية هل ممكن يتقبل فيها
نا السنه دى هخلص تالته اعدادى ف عايزة اعرف المجموع من كام واى الاوراق المطلوبة وارجو الرد بسرعه
المجموع
هو في مدارس عسكريه للبنات الثانويه
ما هي الاوراق المطلوبه وبتاخد من كام
لوسمحت انا عايزه اعرف المجموع من كام
واماكن المدارس بمحافظه القاهره
وهى للبنات وله لا بس ارجو الرد بسرعه
ممكن القبول من الاعدادية الازهريه
انا عايز اعرف مجموع الثانوى العسكرى انا حاليا فى الصف الثالث الاعدادى و عايز اعرف ايه هي الاوراق المطلوبه و اقرب مكان لمحافظة قنا و ايه هى الشهدات المطلوب الحصول عليها و عايز رقم للاستفسار 01011227199
المجموع من كام اخوكم هشام عبدالحميد العربى
المجموع اللي بتقبل من كام في المية
بتقبل من كام
ميعاد سحب الملف امته
اخر ميهاد للتقديم امته
يتم قبول الا اعدادية مهنية
انا لعب كمال اجسام ومعيا شهادة بطولة القاهر وجسمي جميل ومتناسق فيهم تحدوثو عن والكان انا عندي 18 ونصف وكان نفسي ادخل المدارسه دي ومش عارف اعمل ايه
من كام المجموع اعدادي ازهري ولا مش من مجموع؟؟
من كام المجموع
ايه الشروط لو سمحتو. الرد بسرعه لو سمحتو
المجمع كم بعد ازنكم وهل لزم يكون معيه بتاله سبح او كرتيه او كنكفه
أ نا معايا شهاده إعداديه أزهريه ومن القناطر قليوبيه وعايز أقدم في المدرسة العسكرية في روض الفرج ينفع
ماذا الاختبار الطبي
ابني عاوز يقدم في المدرسه الثانويه العسكريه انا من الشرقيه فين اروح واي المطلوب ارجو الرد بسرعه وشكرا
انا عاوز اقدم بس مش عارف
انيك ابنك وادخله ثانوي
يا جماعة دي مش بالمجموعات دي بالاختيارات الموجودة فيه لو نجحت في الاختبارات هتقبل فيها لو منجحتش مش هتقبل
انا عايز اعرف التنسيق من كام وموعد التقديم امتا ومكان التقديم
انا عايزة أقدم ف مدرسة الثانوي العسكري هو التقديم لسه شغال ولا خلاص ويقبلو من كام
الصبح0
على حسب الجسم والياكه البدنيه
الدخول من كام
ارجو الرد
أماكن التقدم في الإسكندرية والمجموع كام
عايز اعرف كل حجا عن المدرسة
المجموع كام ياريت الرد بسرعة ياريت اعرف المصروفات كام والوراق المطلوبة
كام المجموع الحاق به المصرفات المدراسية ما فيش عندى هنا في المنصورة التا بعة القوات المسلحة بلقرب مني وشكرا جزيلا
انا عايزه أتدخل ابنى ابنى الثانويه العسكرية وعايزه اعرف كل حاجة عن كل التقديم فيها
المجموع كام ياريت الرد بسرعة
٢٣٢.٥
نسيت هى الثانويه العسكرية بعدها الكلية الحربية ولا ايه وياريت الردبسرعة عشان الحق التقديم
الدرجة من كام انامن أسوان أقرب مدرس وفين التقديم انا بلعب كرة قدم الرياضة الوحيد بس طولى مناسب وياريت الرد بسرعة عشان لو مفيش أمل اروح مدرسة تانى وشكرا
انا اسلام من القليوبية المجموع ٢٠٤ عاوز اقدم في الثانوية العسكرية انا معايا شهادات تقدير من العاب القوي ارجو الرد عاوز اعرف التنسيق من كام وفين مكان التقديم
انا من المنيا عايز اقدم فى الثانوية العسكرية ممكن اعرف المدارس فين ومجموع التقديم كام وطلبات التقديم ايه لو سمحت
المجموع كام لطلاب الأزهر
محافظة دمياط وفى مبيت ولا لاء
هو ممكن ان يكون فوق التسعين يارب تقبل فى الثانوي العسكرية وربنا معاك ان شاء الله
ممكن اعرف المجموع من كام
يا رب اقبل في الثانوىه العسكريه
ابلت
مجموع الثانوي العسكري يقبل من كام ٢٠١٨
أنا بنت وعايزه ادخل مدرس الثانوي العسكري الجوي والرياضه ومجموعي 272,5 وممكن أعرف إيه هي الكليات المتاحة بعد الثانوي العسكري ومعاد التقديم ياريت الرد باسرع وقت
ينفع اقدم بالشهاده الاعدادية ازهر
والتنسيق من كام محافظة المنوفيه
ومتي موعد التقديك
ارجوا من حضاراتكم الرد في اسرع وقت ❤
هى المدرسة للولاد بس؟
و ايه مميزاتها؟
و الشروط؟
و معاد التقديم؟
وشكرا
يا رب تكون للبنات كمان
المجوع من كام لو سمحت الرد بسرعة
اين توجد المدرسه الثانويه العسكريه بنات بالفيوم
مظنش فية
ممكن اعرف هيا داخليه ولا لاء
انا من محافظه المنيا وعايز أقدم المدرسه العسكريه كام المجموع وفي أقدم
كنت عايزة اعرف
من كام تقبل الثانوية العسكرية واين المكان
تقبل من مجموع كام
فى القاهرة والمنصورة والمنوفية والدقهلية
هل التقديم للمدرسه العسكرية الثانوية من أبناء المدينه فقط ام لا أريد جوابا بسرعه كي اقدم
المجموع من كام اني عايز اقدم في المدرسة الثانوية العسكرية اني من الشرقية مركز ابوحماد مدرسة دعبس الا عد اديه
وشكر
المجوع 190
العمر 15
اين مكان التقديم
انا بنت ومن البحيرة وعيزا اقدم في ثانوي العسكري اعمل ايه
المكان والتنسيق
أنا محمود أشرف ممكن أعرف التنسيق من كام لللثانوية العسكرية والمكان فين
اريض ان اعرف التاديم من كام
من فضلوكو انا عيز اعرف درجه التنسيق
زي االثانوي العادي
ثانوي عسكري بياخد من كام؟
محافظة الدقهلية
الثانوية العسكرية بتاخد من مجموع كام وهل التقديم خلص رجاء الرد وطول كام لان ابني قصير
انا عمر من محافظة الاقصر هو ممكن يقبلو من مجمو 140ولا البحرية اذا كان صنايع اى حاجة
لو سمحتوا عاوزه اعرف درجه التنسيق من كام
و جميع الاماكن بمصر؟؟
عيزه اعرف في ثانويه عسكريه بنات في اسكندريه
انا عاوز أدخل المدرسه وبسأل عن التنسيق ومكان المدرسه
لو سمحت هو المجموع من كام
,,? المجموع من كام
لو سمحتوا انا بنت وعاوزه ادخل ثانوي عسكري ومش بمارس اي رياضه ممكن الشروط والمجموع واسماء المدارس واماكنها الرجاء الاجابه باسرع وقت
الاسكندريه … المنصوره … القاهره
انا بنت وغايزة ادخل فنية العسكرية وجبت السنه دى فى الفنية العسكرية ٢٦٥.٥/٢٨٠ عايزة اعرف اروح فبن واعمل ايه علشان اقدم ويا ريت حد يرد عليا بسرعه …….ارجو الرد.
لو سمحتو انا بنت وعايزة ادخل الفنية العسكرية وجبت السنة دى فى الشهادة الاعدادية ٢٦٥ اعمل ايه ؟…وياريت حد يرد عليا ..علشان بجد نفسى ادخلها
هو لازم اكون بلعب ف نادي او واخد بطوله طب لو مش واخد بطواه ولا بلعب ف نادي مينفعش ارجو الرد سريعا
ممكن بعد اذنكم العنوان فى اسكندرية واية هى شروط التقديم
في سموحه انا عيزه بنات في اسكندرية
لو سمحتوا الثانوي العسكري بيقبل من مجموع كام و التقديم فين
و المدارس مكانها فين
مش عارف والله
من مجموع250 تقريبا.
لو سمحت انا عايز اعرف مجموع الثانوى العسكرى
حاصل علي شهاده فنون قتاليه ودفاع عن النفس مركز تاني علي الجمهوريه
يااارب ادخل ثانوي عسكري
انا طولي 145 ينفع اقدم
هو المجموع من كام وانتي التقديم انا والله عايز ادخله
رجاء الرد بسرعه
لو سمحتو عايز اعرف نظام امتحانات الثانويه العسكريه والتنسيق بتاعها من كام وممكن لو واحد فى ثانويه عسكريه يحول الى ثانويه عام
هو انا لسه متخرجه من اعدادي وعيزه ادخل ثانوي عسكري ومجموعي 273/280 محافظه الجيزه ومش بلعب رياضه ينفع ادخل ولا لا لو ينفع مكان المدرسه والمجموع
انا بنت ولو يمكن انى ادخل ثانوية عسكرية بليز
انا عوز ادخل الثانوية العسكرية
لو سمحتم انا معايه 4شهايد كاراتيه ممكن اقدم عادى الرجاء الرد
عادي جرب
انا نفسى ادخلها ربنا ىوفقنى
انا نفسى ادخله ربنا ىوفقنى
يا جماعه المجموع من كام انا هموت ودخل ثانوية عسكرية بجد
ياريد ترد بسرعه
انا لسه خارج من الشهاده الاعداديه وعايز اعرف تقدمها فين و بتاخد من المجموعه الكام وانا لاعب كاراتيه واخد بطولات من منيا القمح قريه التلين
ممكن اعرف هو فيه تقديم للثانوية العسكرية للبنات السنة دي 2018
لو سمحت هو ينفع بنت تخشها ولا لا
المجموع لو سمحت وامتا التقديم
يا جدعان المجموع 220
ما هو المجموع وما الفرق بين الثانوية العامة والعسكرية
هل المدرسة الثانوية العسكرية بمجموع معين
هى الثانويه العسكريه بطلع على الكليه الحربيه والتنسيق من كام
اكيد بيدخل الكلية
هو مجموعها كام السنادي عاوز اخش المدرسة دي والله
كم المجموع
تابع المقالة
انا بجد نفسى ادخل الثانويه العسكريه
بالتوفيق فى الثانوية العسكرية
انا عايز ادخل الثانوية العسكرية
تابع قراءة المقالة يا مصطفى وبالتوفيق يا رب
لاو سمحت انت بتقدم فان علشان انا عاوز اقدم ثانوى عسكرى يارب 💓💓
ليس لدي عنوان بريد اكتروني///////////////////انا عوز ادخل الثانوية العسكرية
تابع المقالة وربنا يوفقك