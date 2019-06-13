التنسيق الفعلي والحد الأدنى لدخول الثانوية العامة لجميع المحافظات 2019

منذ أن تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع محافظات جمهورية مصر العربية، جميع الطلبة والطالبات ما زالوا في تفكير وقلق بشأن معرفة الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/2019، ولذلك نأتي إليكم بالتنسيق الفعلي للقبول في الثانوية العامة.
وبعد الإطلاع على تنسيق الصف الأول الثانوي للعام الماضي(2018) ونسبة النجاح لهذا العام(2019) لكل محافظة، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمجموع الدرجات للقبول في الصف الأول الثانوي لهذا العام في جميع محافظات مصر.
وقد اعتمد السادة محافظي ( الإسكندرية والقاهرة والجيزة و الدقهلية ودمياط والغربية ومطروح والشرقية والبحر الأحمر وبني سويف و القليوبية ) الحد الأدنى لمجموع الدرجات للقبول في المرحلة الثانوية كما في الجدول التالي:
|اسم المحافظة
|الحد الأدنى
لمجموع الدرجات
للقبول في الثانوية العامة
|الإسكندرية
|215
|كفر الشيخ
|في انتظار اعتمادها
|الإسماعيلية
|في انتظار اعتمادها
|الدقهلية
|230
|المنيا
|في انتظار الاعتماد
|الجيزة
|210
|القاهرة
|220
|دمياط
|220
|شمال سيناء
|في انتظار اعتمادها
|الغربية
|230
|قنا
|في انتظار اعتمادها
|البحيرة
|في انتظار اعتمادها
|مرسى مطروح
|210
|المنوفية
|في انتظار اعتمادها
|جنوب سيناء
|في انتظار اعتمادها
|أسوان
|في انتظار اعتمادها
|الشرقية
|225
|بني سويف
|220
|البحر الأحمر
|205
|القليوبية
|228
|الوادي الجديد
|في انتظار اعتمادها
|سوهاج
|في انتظار اعتمادها
|الفيوم
|في انتظار اعتمادها
|السويس
|في انتظار اعتمادها
|أسيوط
|في انتظار اعتمادها
|الإدارة التعليمية بالنجيلة مطروح
|210
|الإدارة التعليمية براني مطروح
|195
|الإدارة التعليمية بالسلوم مطروح
|180
|الإدارة التعليمية بسيوة مطروح
|205
|الإدارة التعليمية بالضبعة مطروح
|180
|الإدارة التعليمية بالعالمين مطروح
|180
|الإدارة التعليمية بالحمام مطروح
|220
|الإدارة التعليمية بالبنجر مطروح
|190
وسوف يتم إضافة المحافظات التي يتم اعتمادها لاحقاً، في التعليقات اسفل المقال، ونتمنى للجميع النجاح والتوفيق.
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