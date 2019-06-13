 التخطي إلى المحتوى

التنسيق الفعلي والحد الأدنى لدخول الثانوية العامة لجميع المحافظات 2019

كتب Youssef Alaaفي آخر تحديث
التنسيق الفعلي والحد الأدنى لدخول الثانوية العامة لجميع المحافظات 2019

منذ أن تم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع محافظات جمهورية مصر العربية، جميع الطلبة والطالبات ما زالوا في تفكير وقلق بشأن معرفة الحد الأدنى للقبول في الصف الأول الثانوي للعام الدراسي 2018/2019، ولذلك نأتي إليكم بالتنسيق الفعلي للقبول في الثانوية العامة.

وبعد الإطلاع على تنسيق الصف الأول الثانوي للعام الماضي(2018) ونسبة النجاح لهذا العام(2019) لكل محافظة، فقد تم تحديد الحد الأدنى لمجموع الدرجات للقبول في الصف الأول الثانوي لهذا العام في جميع محافظات مصر.

وقد اعتمد السادة محافظي ( الإسكندرية والقاهرة والجيزة و الدقهلية ودمياط والغربية ومطروح والشرقية والبحر الأحمر وبني سويف و القليوبية ) الحد الأدنى لمجموع الدرجات للقبول في المرحلة الثانوية كما في الجدول التالي:

اسم المحافظة الحد الأدنى
لمجموع الدرجات
للقبول في الثانوية العامة
الإسكندرية 215
كفر الشيخ في انتظار اعتمادها
الإسماعيلية في انتظار اعتمادها
الدقهلية 230
المنيا في انتظار الاعتماد
الجيزة 210
القاهرة 220
دمياط 220
شمال سيناء في انتظار اعتمادها
الغربية 230
قنا في انتظار اعتمادها
البحيرة في انتظار اعتمادها
مرسى مطروح 210
المنوفية في انتظار اعتمادها
جنوب سيناء في انتظار اعتمادها
أسوان في انتظار اعتمادها
الشرقية 225
بني سويف 220
البحر الأحمر 205
القليوبية 228
الوادي الجديد في انتظار اعتمادها
سوهاج في انتظار اعتمادها
الفيوم في انتظار اعتمادها
السويس في انتظار اعتمادها
أسيوط في انتظار اعتمادها
الإدارة التعليمية بالنجيلة مطروح 210
الإدارة التعليمية براني مطروح 195
الإدارة التعليمية بالسلوم مطروح 180
الإدارة التعليمية بسيوة مطروح 205
الإدارة التعليمية بالضبعة مطروح 180
الإدارة التعليمية بالعالمين مطروح 180
الإدارة التعليمية بالحمام مطروح 220
الإدارة التعليمية بالبنجر مطروح 190

وسوف يتم إضافة المحافظات التي يتم اعتمادها لاحقاً، في التعليقات اسفل المقال، ونتمنى للجميع النجاح والتوفيق.

← إقرأ أيضاً:


قد يهمك:

عن الكاتب

Youssef Alaa

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.