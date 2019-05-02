التقدم للمدارس المصرية اليابانية 2019.. أسماء 34 مدرسة مصرية يابانية تدخل الخدمة

التقدم للمدارس المصرية اليابانية 2019 ننشرها لكم من خلال هذا المقال، كان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، فى تصريحات له أعلن عن بدء التقديم للمدارس المصرية اليابانية بداية من هذا العام 2018، مؤكدا أن الوزارة استلمت 26 مدرسة مصرية يابانية تم تجهيزها بالفعل من أصل 45 مدرسة ستكون جاهزة فى الشهور المقبلة قبل الموعد المحدد، تمهيدا لبدء استقبال العام الدراسي الجديد 2018/2019، وبناء على تصريحات طارق شوقى وزير التعليم فان التقديم للمدارس اليابانية، سيكون باذن الله فى هذا الصيف ان شاء الله، والدراسة فى هذه المدارس ستبدأ فى سبتمبر المقبل مع بقية المدارس الحكومية.

الشروط الجديدة لقبول الطلاب بالمدارس اليابانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم الشروط التالية للتقدم للمدارس المصرية اليابانية:

1) أولا سوف يتم قبول الأطفال المصريين فى المدارس اليابانية الجديدة وسيكون ذلك من سن أربع سنوات على أن يكون قد تمهم أقل تقدير في شهر أكتوبر 2018.

2) وأنه سيكون هناك حصر كامل للطلاب المتقدمين ليقوموا بالإلتحاق بالمدرسة اليابانية، بحيث يتم فرزهم وستكون أولوية الاختيار للطفل الذى يكون أكبر سنا ولكن بعد بعد اجتياز جميع الشروط للالتحاق بالمرحلة الأولى لرياض الأطفال، بشرط ألا يكون عمر الطفل يبلغ الخمس سنوات.

3) على الأشخاص المتقدمين الالتزام بالسن المطلوب لكل مرحلة من مراحل المدرسة المصرية اليابانية.

4) جميع مديريات التربية والتعليم ستبدأ بتلقى طلبات الالتحاث ابتدا من 15 فبراير

5) وسوف تعلن النتيجة يوم 15/7 سنويًا وسوف سيتم إظهار النتائج الأخري التي لم يتم الإعلان عنها وذلك فى اليوم الأول من شهر سبتمبر.

6) لم يتم تحديد المصروفات بعد للمدارس اليابانية ولكن ربما تكون من الفين الى أربعة ألاف جنيه كما تم تحديده العام الماضى.

تحديث

أعلنت وزارة التربية والتعليم على موقع الرسمى عن فتح باب التقدم للمدارس اليابانية، وستكون قيمة المصروفات فى هذه المدارس عشرة ألاف جنيه، وسيكون اللغة المستخدمة فى هذه المدارس اللغة العربية، ونشرت وزارة ااتعليم رابط التقديم للمدارس اليابانية من هنا وقد تقرر أن يكون قبول الطلاب فيها بالصف الأول الابتدائي حسب ترتيب المتقدمين ويشترط أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية.

يكون التقدم للقبول بالمدارس المصرية اليابانية عبر البوابة الإلكترونية للوزارة https://ejs4students.moe.gov.eg /

نتيجة القبول في المدارس اليابانية 2018 الأستاذ أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أكد فى تصريحات له أن نتيجة التقدم في المدارس اليابانية المصرية للعام الدراسي الحالى 2018، سوف تٌعلن عقب أجازة عيد الأضحى المبارك، و سوف يتم رفعها علىر موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي. أسماء 34 مدرسة مصرية يابانية تدخل الخدمة ننشر لكم أسماء 34 مدرسة مصرية يابانية، وأماكنها، وهى التى تم الاتفاق عليها لتبدأ العام الدراسى بدلا من 45 مدرسة. هناك حالة من القلق بين أهالى الأطفال وذلك بسبب تأخر ظهور نتيجة القبول بالمدارس المصرية اليابانية، رغم اقتراب بدء العام الدراسي فى هذه المدارس 22 سبتمبر2018. للتعرف على موقف أبنائكم من القبول من هنا وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت قبول 13 ألف و240 طفلا فى 34 مدرسة يابانية أعلنت وزارة التربية و التعليم بمصر عن بدء التقدم للمدارس اليابنية فى جميع فروعها بمصر، و ذلك بالنسبة لمرحلة رياض الاطفال و الصف الاول الابتدائى.

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