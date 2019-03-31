امتحانات أبناؤنا في الخارج 2019| اختبارات اليوم وتساؤلات شائعة قبل دخول الامتحان

تنطلق امتحانات أبناؤنا في الخارج 30 مارس القادم في 96 سفارة وقنصلية حول العالم، ويمكنك الآن الحصول على رقم الجلوس والتَعرُّف على جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج، ويتم عقد الامتحانات تحت إشراف سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بجميع دول العالم، وسنوضح لكم من خلال هذا المقال موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2019، والتي تقرر لها أن تبدأ 30 مارس في بعض الدول، وأول إبريل في دول أخرى، ويمكنكم التعرف على طريقة الحصول على رقم الجلوس، بالإضافة إلى المزيد من المعلومات عن امتحانات الصف الأول الثانوي أبناؤنا في الخارج، وتقييمات الصف الأول الابتدائي، وذلك لجميع الدول في العالم:

امتحانات ابناؤنا في الخارج 2019 السعودية.

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امتحانات ابناؤنا في الخارج 2019 في باقي دول العالم.

جدول امتحانات أبناؤنا في الخارج أزهر.

ارقام لجان وبوابات امتحانات ابناؤنا في الخارج السعودية

أبناؤنا في الخارج الكويت

اختبارات ابناؤنا في الخارج اليوم

اختبارات اللغة العربية الصف الثاني الإعدادي “ماليزيا”.



طريقة الحصول على رقم الجلوس أبناؤنا في الخارج

الآن يمكنك الحصول على رقم الجلوس لدخول امتحانات أبناؤنا في الخارج وذلك باتباع الخطوات التالي:

وقد تعذر على بعض أولياء الأمور الحصول على رقم جلوس أبنائهم على الرغم من قيامهم بتقديم الاستمارات ودفع الرسوم في الموعد المحدد، وفي هذه الحالة يمكنكم تصوير شهادة ميلاد الرقم القومي وإرسالها على الإيميل [email protected] وصوف يتم الرد عليكم.

جدول امتحانات أبناؤنا في الخارج

جدول امتحانات أبناؤنا في الخارج أزهر

نوفر لكم رابط الحصول على رقم الجلوس مباشرة، ويمكنك الضغط عليه وثم كتابة الرقم القومي.

جداول امتحانات جميع الصفوف الدراسية ابناؤنا في الخارج أزهر 2019

تعليمات هامة بخصوص أرقام الجلوس وتعديلات المناطق

أماكن اللجان في جدة والرياض

أسئلة شائعة تهم الطلبة وأولياء الأمور

س: تم تسجيل نجلي لغات، بينما كنت قد تقدمت بالفعل بطلب تحويله عربي؟

يمكنك الذهاب إلى المشرف صباح السبت وشرح المشكلة له، ويمكنك كتابة تعهد بأن يؤدي الطالب الاختبار عربي، والعكس في حالة إن كان الطالب مسجّل بالكشوف عربي بينما هو في الأصل لغات، يتفهّم المشرف في اللجنة ذلك النوع من المشكلات فلا داعي للقلق.

س: قمت بالنقل لنجلي من الرياض إلى جدة، واسمه غير موجود في كشوف اللجان؟

طالما أن الطالب يمتلك رقم جلوس فلا مشكلة، وسوف يؤدي الاختبار، ولكن ننصح بالتوجه إلى لجنة الامتحان مبكرًا.

س: هل تُوثّق شهادة الكي جي من المدارس الأهلية؟

شهادة الكي جي لا تحتاج إلى توثيق سواء من المدارس الأهلية أو الإنترناشونال.

س: ما هو الكارت التعريفي .. وما هي الصفوف التي يحتاجها الطالب فيه؟

جميع الصفوف الدراسية بالمملكة العربية السعودية، يجب استخدام الكارت التعريفي والذي يتضمن اسم الطالب ورقم اللجنة ورقم تليفون ولي الأمر لسهولة التواصل.

بيان هام من وزارة التربية والتعليم بخصوص طلبة الصف الثاني والثالث الابتدائي

تهيب وزارة التربية والتعليم بأبنائنا بالخارج عدم التغيب عن الامتحانات، إذ لن يتم ترحيل المتخلفين للدور الثاني، بل سيبقون للإعادة العام القادم، حسبما صدر البيان.

تسليم ملف الأنشطة الصف الأول الابتدائي

خطوات التقدم لامتحانات أبناؤنا في الخارج بالصور

امتحانات الصف الاول الثانوي

قامت وزارة التربية والتعليم منذ أيامًا قليلة بإرسال خطابًا إلى وزارة الخارجية، وذلك لإيضاح نظام امتحانات الصف الأول الثانوي، والذي من المفترض ان يتم تطبيق النظام الجديد عليه، إذ قررت الوزارة تطبيق نظام امتحانات العام الماضى عليهم، بحيث يتم امتحانهم في المنهج كاملًا، فإن لم يتمكنوا من اجتياز الدور الأول، على أن يقوموا بتأدية امتحانات الدور الثاني، وقد جاء نص الخطاب على النحو التالي:

أبناؤنا في الخارج المناهج التعليمية

يمكنك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم المصرية تحميل الكتب الدراسية لجميع الصفوف، وذلك من خلال بوابة Discovery، والتي يتاح بها نسخ ألكترونية للكتب بالإضافة إلى بعض التدريبات للطلاب.

أبناؤنا في الخارج البوابة الألكترونية

يمكنك الدخول على موقع أبناؤنا في الخارج البوابة الألكترونية للتسجيل، بالإضافة إلى الاطلاع على الإرشادات الخاصة بعملية التسجيل وموعد وشروط خوض الامتحانات للعام الدراسي 2018/2018.

تقييم الصف الأول الابتدائي

لن يتم إجراء امتحانات للصف الأول الابتدائي، ولكن سوف يتم إجراء تقييمات للتلاميذ من خلال مجموعة أنشطة، ومن خلال مقالنا نوضح لكم طبيعة الأنشطة وكل ما يتعلق بها.

ويمكنك تحميل ملف الانشطة من خلال الروابط التالية:

وبعد القيام بتحميل ملف الأنشطة عليك طباعته ووضعه في ملف مغلق ومن ثم تسليمه إلى السفارة أو القنصلية المصرية في دولتك.

نماذج امتحانات الصف الثالث الإعدادي اللغة الإنجليزية

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نموذج امتحان الصف الثاني الابتدائي لغة عربية