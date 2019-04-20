التسجيل في نظام نور المركزي 1440 طلب تسجيل طفل في رياض الأطفال

ننشر رابط التسجيل في نظام نور المركزي 1440 لأولياء الأمور بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد أن أصدرت وزارة التعليم عام تعميماً موضوعه تنظيم تسجيل الطلاب في مرحلة رياض الأطفال أو في مرحلة الطفولة المبكرة عبر موقع نظام نور المركزي eduwave، وقد تم إطلاق هذا التعميم نظراً لقناعة الوزارة بأهمية وضرورة التهيئة والاستعداد المبكر لتسجيل الأطفال في هذه المرحلة للالتحاق بالعام الدراسي الجديد 1441هـ الذي سوف يبدأ بمشيئة الله تعالى بتاريخ 2 محرم 1441هـ الموافق لتاريخ 1 سبتمبر 2019م.

وقد أطلقت وزارة التعليم السعودية رابط التسجيل في نظام نور المركزي لولي الأمر من الحساب الخاص به، وذلك بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، كما تتيح الوزارة في الوقت الحالي موقع نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق أو رابط نظام نور بالسجل المدني فقط للاستعلام عن نتائج الطلاب بالهوية الوطنية دون الحاجة لإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور عبر نظام نور لنتائج الطلاب، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر رابط دخول نظام نور الجديد لتسجيل الطلاب للعام الدراسي المقبل بمشيئة الله تعالى، كما نوفر موعد التسجيل والمستويات والأعمار التي يُقبل تسجيلها في الروضة.

التسجيل في نظام نور المركزي 1440

يتيح نظام نور المركزي التابع لوزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات التعليمية التي تخدم العملية التعليمية للمدارس والمعلمين والطلاب وأولياء الأمور، حيث يُمكن للطالب أو الطالبة من خلال الحساب الشخصي معرفة نتائج اختبارات المراحل التعليمية المختلفة (رياض الأطفال، الابتدائية، المتوسطة، الثانوية)، كما يتيح نظام نور لولي الأمر إمكانية معرفة درجات أبنائه لمتابعتهم وتحسين أدائهم التربوي، كما يتيح إمكانية التواصل مع ولي الأمر أو مع الطالب عن طريق برنامج الإرسال noor SMS الذي يتم من خلاله إرسال نتائج نظام نور 1440.

أما عن الخدمات التي يقدمها برنامج نور المركزي للمعلمين والمعلمات، فيتم إدخال نتائج الطلاب 1440 وتدقيقها بشكل إلكتروني لكافة مدارس المملكة العربية السعودية سواء بالداخل أو الخارج، كما يتيح النظام المركزي نور للمعلمين والمعلمات إمكانية التقديم في حركة النقل الخارجي/الداخلي والاستعلام عن نتائج حركة النقل الداخلي والخارجي، وقد تم الإعلان من قبل إدارة تعليم الرياض التعليمية لنتائج النقل الداخلي 1440، في حين تم تأجيل إطلاق النتائج من قبل بعض الإدارات التعليمية الأخرى.

كما يتم التسجيل في نظام نور المركزي للطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد عبر موقع نور بالهوية الوطنية أو بالسجل المدني لولي الأمر أو بإدخال البيانات الشخصية للمستخدم (اسم المستخدم، كلمة المرور)، ويوفر نظام نور الجديد 1440 نظاماً إلكترونياً آلياً متكاملاً للتيسير والتسهيل على أولياء الأمور وقادة المدارس عند تسجيل طالب جديد في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1441هـ.

رابط التسجيل في نظام نور الجديد 1440

تتيح وزارة التعليم السعودية برنامج نور المركزي لاستقبال طلبات أولياء من أجل تسجيل الطلاب والطالبات في الصف الأول الابتدائي لعام 1441هـ، ومن أجل تسجيل الأبناء في مرحلة رياض الأطفال 1441هـ، كما يُمكن من خلال الروابط الرسمية التالية الاستعلام عن نتائج الطلاب بعد أن يتم الانتهاء من اختبارات نهاية العام الدراسي 1440هـ، وإليكم رابط دخول نظام نور برقم الهوية الوطنية أو نظام نور برقم السجل المدني، بالإضافة إلى رابط نظام نور المركزي باسم المستخدم وكلمة المرور من خلال التالي:

تسجيل رياض الأطفال في نظام نور 1440

أطلقت وزارة التعليم السعودية التعميم الخاص بتنظيم تسجيل الأطفال في رياض الأطفال للعام الدراسي المقبل الذي سيبدأ بتاريخ 2 محرم 1441 الموافق لتاريخ 1 سبتمبر 2019م، وذلك لتنظيم وتيسير القبول في الروضات الحكومية والأهلية العالمية، وأوضحت بأنه يتم التسجيل في نظام نور المركزي 1440 من الحساب الشخصي في نظام نور لولي الأمر، ويجب العلم بأنه يتم قبول الأطفال في كل مستوى من المستويات وفقاً لتاريخ ميلاد الطفل، ويمكنكم التعرف على المستويات وأعمار الأطفال من خلال الجدول التالي:

المستوى تاريخ الميلاد/ من تاريخ الميلاد/ إلى الأول من 4 محرم 1437هـ الموافق 17 أكتوبر 2015م حتى 3 محرم 1438هـ الموافق 4 أكتوبر 2016م الثاني من 4 محرم 1436هـ الموافق 28 أكتوبر 2014م حتى 3 محرم 1437هـ الموافق 16 أكتوبر 2015م الثالث من 4 محرم 1435هـ الموافق 7 نوفمبر 2013م حتى 3 محرم 1436هـ الموافق 27 أكتوبر 2014م

وينبغي العلم بأن قبول الأطفال في المستوى الأول على الروضات الأهلية والعالمية فقط دون الروضات الحكومية، كما يجب العلم بأن الأولوية عند التسجيل في نظام نور المركزي بالروضات الحكومية للسعوديين وغير السعوديين ممن كانت أمه سعودية، وسوف يتم فتح برنامج نور 1440 لاستقبال طلبات تسجيل الروضة 1441 في الموعد التالي:

يوم الأحد بتاريخ 16 شعبان 1440هـ الموافق لتاريخ 21 أبريل 2019م.

#رياض_الأطفال |

التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات عبر نظام نور سيكون متاحاً من الساعة السابعة صباحاً يوم الأحد ١٦ شعبان ١٤٤٠هـ.

وهنا إيضاحات حول طريقة التسجيل ..https://t.co/JdfUkhEDkA pic.twitter.com/v0QwhjHsz8 — وزارة التعليم -عام (@moe_gov_sa) April 19, 2019

التسجيل في نظام نور بالصف الأول الابتدائي 1441

أصدرت الوزارة التعميم الخاص بتنظيم تسجيل الطلاب والطالبات الجُدد في نظام نور المركزي بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1441 بمشيئة الله تعالى، وتم إصدار هذا التعميم لكافة الإدارات التعليمية بالمملكة، ويتم إطلاق تعميم التسجيل في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1441 الذي سيبدأ في تاريخ 2 محرم 1441هـ الموافق لتاريخ 1 سبتمبر 2019 وفقاً لخطة التقويم الدراسي السعودي نظراً لأهمية الاستعداد المبكر والتهيئة لتسجيل الطلاب/الطالبات المستجدين/المستجدات لتيسير القبول والانتظام بمدارس التعليم العام.

ويتم التسجيل في نظام نور بالهوية من حساب ولي الأمر أو من حساب قائد المدرسة، وقد قامت الوزارة بإرفاق فترات التسجيل في نظام نور بالهوية الوطنية وفق جنسية الطلاب/الطالبات ونوع المدارس التي يرغب في الالتحاق بها وموعد بداية تسجيل طالب جديد وموعد انتهائه، وقد تم اعتماد العمل بهذا التعميم وإبلاغه جميع مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي (تحفيظ القرآن الكريم ومعاهد وبرامج التربية الخاصة) والمدارس الأهلية التي تقوم بتطبيق البرامج الدولية، ويتم التسجيل وفق طريقة التسجيل في نظام نور التي يمكنكم التعرف عليها من خلال موقع نجوم مصرية.

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