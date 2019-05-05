التدريبات الصيفية بالإسكندرية وتغير فكرة التطوع

دائمًا نرى ان محافظة الإسكندرية محافظة قليلة الحظ في نسب العمالة و توافر فرص العمل و تكدس أعداد الطلاب منهم سكان المحافظة و المغتربين منهم فهي محافظة صغيرة نسبيا مقارنة بالقاهرة و ضواحيها فهي محافظة او مدينة ساحلية رائعة من حيث الجمال و الهدوء لكن طلابها و خريجها مظلومين بعض الشيء حتى حدث طفرة غريبة من نوعها في الصيف الماضي لكنها مليئه بالنشاطات .

ظهرت مؤسسة تطوعية ليس لها هدف لربح اي أموال او اي ظهور خارجي كل هدفها أنها تجد لطلاب كل ما هو يساهم في حياتهم المهنية و تكوين سيرة ذاتية قوية جدًا .

غير مشاركتهم في الأعمال الخيرية و مشاركتهم في التنظيم لاكثر من احتفال بيوم اليتيم



سألت هل هم بالفعل يفعلون ذلك بدون أدني مقابل ؟!

و ظللت ابحث مقاربة لثامنية أشهر

و كانت النتيجة فوق توقعاتي .

سأترك لكم انتم الجواب هل هناك دورة حاسب آلى كاملة

” ICDL ”

لا يتعدي ثمنها الخامسة و العشرون جنية

هل هناك تدريبات في شركات البترول في مصر من الأساس ؟

و عندما تم الإعلان عن تدريبات صيف 2019 وجدت ما لا يقل عن 50 شركة و و هيئات حكومية و مؤسسات و وزارات

و الذي زاد إعجابي اكثر و أكثر كونهم جميعهم الا اربعة او خمسة أفراد خريجي ، أكثر من ثمانون ” 80 ” طالب و طالبة من اكثر من أربعة عشر ” 14 ” جامعة .

و جميعهم متطوعين و هنا اختلفت فكرة التطوع نهائيًا فهنا التطوع ليس لجمع الأموال او لمساعدة المحتاجين هنا كان التطوع لانشاء جيل و طلاب قادرين علي خوض العمل و تعزيز الثقافات و زيادة معرفة الطلاب و مساعدة الخريجي علي التوظيف .

مؤسسة إبني حلمك او كما يطلق عليها ” B Y D “, مثال مشرف جديد يضيء الإسكندرية ضوءًا جديدًا للعلم و الإرشاد و الوعي، نتمنى أن نرى هذا النموذج في كل مكان و كل المحافظات ، و نتمني لهم الإستمرار و المحافظة علي حماسهم و نتمنى ان نراها شركة عن قريب تلبي احتياجات المواطنين و تساهم في الدخل الوطني .

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