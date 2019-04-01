الآن البوكليت الجديد ونماذج أسئلة متنوعة لامتحانات الثانوية العامة 2018/2019

البوكليت الجديد ونماذج أسئلة امتحانات الثانوية 2018/2019 فقد صرح الدكتور/ رضا السيد حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، فقد صرح: أن وزارة التربية والتعليم تعمل بجميع أجهزتها وقطاعاتها بحرص على تدريب الطلاب على البوكليت الجديد ونماذج أسئلة الامتحانات، وكذلك تهيئتهم على نموذج الورقة الامتحانية لهذا العام، وكذلك إعدادهم لخوض امتحانات الثانوية العامة بكفاءة لهذا العام.

كما أكد الدكتور رضا حجازي على أن البوكليت الجديد ونماذج أسئلة الامتحانات التي سيتم أطلاقها تباعًا عن طريق موقع الوزارة ستكون شاملة لجمييع أجزاء المنهج الدراسي لهذا العام بالكامل، وقد تم إعدادها في ضوء مواصفات الورقة الامتحانية التي يعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، من حيث عدد الأسئلة وأنواعها بكل مادة.

البوكليت الجديد ونماذج أسئلة امتحانات الثانوية للعام الدراسي 2018 – 2019

البوكليت الجديد ونماذج أسئلة امتحانات الثانوية

والنماذج لأسئلة الامتحانات التي قمنا برفعها من خلال الجدول السابق على موقع الوزارة في كافة المواد الدراسية طبقًا لكل شعبة من شعب الثانوية العامة، واعتباره تدريبًا جيدًا يؤهلهم لخوض امتحانات الدور الأول، متمنيا للطلاب النجاح والتفوق في امتحانات هذا العام.

ويهدف نظام البوكليت بالأساس التسهيل على الطالب، بعدم طرح أسئلة تحمل أكثر من معنى، والتسهيل على الطال أيضا بالابتعاد عن الأسئلة التحويرية التي تربك الطالب وتجعل فكرته عن امتحانات الثانوية العامة صعبة أو مستحيلة.

وسنتابع معكم جميع ما يصدر من تصريحات من قبل وزارة التربيبة والتعليم بخصوص جدول الامتحانات وجميع ما يخص الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

ومن الجدير بالذكر توجيهات الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، وذلك من خلال رسالة وجهها سابقاً لأبنائه من طالبات وطلاب الثانوية العامة لهذا العام الدراسي بخصوص الاهتمام الجيد بنماذج الامتحانات.

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