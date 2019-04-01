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الآن البوكليت الجديد ونماذج أسئلة متنوعة لامتحانات الثانوية العامة 2018/2019

كتب نور أحمد محمد العيسى آخر تحديث

البوكليت الجديد ونماذج أسئلة امتحانات الثانوية 2018/2019 فقد صرح الدكتور/ رضا السيد حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، فقد صرح: أن وزارة التربية والتعليم تعمل بجميع أجهزتها وقطاعاتها بحرص على تدريب الطلاب على البوكليت الجديد ونماذج أسئلة الامتحانات، وكذلك تهيئتهم على نموذج الورقة الامتحانية لهذا العام، وكذلك إعدادهم لخوض امتحانات الثانوية العامة بكفاءة لهذا العام.

كما أكد الدكتور رضا حجازي على أن البوكليت الجديد ونماذج أسئلة الامتحانات التي سيتم أطلاقها تباعًا عن طريق موقع الوزارة ستكون شاملة لجمييع أجزاء المنهج الدراسي لهذا العام بالكامل، وقد تم إعدادها في ضوء مواصفات الورقة الامتحانية التي يعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، من حيث عدد الأسئلة وأنواعها بكل مادة.

البوكليت الجديد ونماذج أسئلة
البوكليت الجديد ونماذج أسئلة الامتحانات

البوكليت الجديد ونماذج أسئلة امتحانات الثانوية للعام الدراسي 2018 – 2019

مسلسلالمادة الدراسيةرابط نماذج الامتحانات
1مادة اللغة العربيةرابط نماذج اللغة العربية
2مادة الفيزياء – عربيرابط نماذج الفيزياء – عربي
3مادة الفيزياء – انجليزيرابط نماذج الفيزياء – انجليزي
4مادة التربية الدينية الإسلاميةرابط نماذج التربية الدينية الإسلامية
5مادة التربية الدينية المسيحيةرابط نماذج التربية الدينية المسيحية
6مادة الفيزياء – فرنسيرابط نماذج الفيزياء – فرنسي
7مادة الفيزياء – ألمانيرابط نماذج الفيزياء – ألماني
8مادة اللغة الإنجليزية – لغة أوليرابط نماذج اللغة الإنجليزية – لغة أولي
9مادة اللغة الإنجليزية لغة ثانيةرابط نماذج اللغة الإنجليزية لغة ثانية
10مادة الجبر والهندسة الفراغية – عربيرابط نماذج الجبر والهندسة الفراغية – عربي
11مادة الجبر والهندسة الفراغية – إنجليزيرابط نماذج الجبر والهندسة الفراغية – إنجليزي
12الجبر والهندسة الفراغية – فرنسيرابط نماذج الجبر والهندسة الفراغية – فرنسي
13مادة اللغة الفرنسية – لغة أولىرابط نماذج اللغة الفرنسية – لغة ثانية
14مادة الجبر والهندسة الفراغية – إلمانيرابط نماذج الجبر والهندسة الفراغية – إلماني
15مادة اللغة الألمانية – لغة أوليرابط نماذج اللغة الألمانية – لغة أولي
16مادة اللغة الألمانية – لغة ثانيةرابط نماذج اللغة الألمانية – لغة ثانية
17مادة التفاضل والتكامل – عربيرابط نماذج التفاضل والتكامل – عربي
18مادة التفاضل والتكامل – إنجليزيرابط نماذج التفاضل والتكامل – إنجليزي
19مادة التفاضل والتكامل – فرنسيرابط نماذج التفاضل والتكامل – فرنسي
20مادة التفاضل والتكامل – ألمانيرابط نماذج التفاضل والتكامل – ألماني 
مادة اللغة الأسبانية – لغة ثانيةرابط نماذج اللغة الأسبانية – لغة ثانية
22مادة اللغة الصينية – لغة ثانيةرابط نماذج اللغة الصينية – لغة ثانية
23مادة اللغة الإيطالية – لغة ثانيةرابط نماذج اللغة الإيطالية – لغة ثانية 
مادة الديناميكا – عربيرابط نماذج الديناميكا – عربي
25مادة الديناميكا – إنجليزيرابط نماذج الديناميكا – إنجليزي
26مادة الديناميكا – فرنسيرابط نماذج الديناميكا – فرنسي
27مادة الديناميكا – ألمانيرابط نماذج الديناميكا – ألماني 
مادة التاريخرابط نماذج التاريخ
29مادة الجغرافيا – عربيرابط نماذج الجغرافيا – عربي
30مادة الجغرافيا – إنجليزيرابط نماذج الجغرافيا – إنجليزي
31مادة الاقتصادرابط نماذج الاقتصاد 
مادة الإستاتيكا – عربيرابط نماذج الإستاتيكا – عربي
33مادة الإستاتيكا – إنجليزيرابط نماذج الإستاتيكا – إنجليزي
34مادة الإستاتيكا – فرنسيرابط نماذج الإستاتيكا – فرنسي
35مادة الإستاتيكا – ألمانيرابط نماذج الإستاتيكا – ألماني
36مادة علم النفس – عربيرابط نماذج علم النفس – عربي
37مادة علم النفس – انجليزيرابط نماذج علم النفس – انجليزي
38مادة الفلسفة والمنطق – عربيرابط نماذج الفلسفة والمنطق – إنجليزي
39مادة الأحياء – عربيرابط نماذج الأحياء – عربي
40مادة الأحياء – إنجليزيرابط نماذج الأحياء – إنجليزي
41مادة الأحياء – فرنسيرابط نماذج الأحياء – فرنسي
42مادة الأحياء – ألمانيرابط نماذج الأحياء – ألماني
43مادة الإحصاء – عربيرابط نماذج الإحصاء – عربي
44مادة الإحصاء – إنجليزيرابط نماذج الإحصاء – إنجليزي
45مادة الإحصاء – فرنسيرابط نماذج الإحصاء – فرنسي
46مادة الإحصاء – ألمانيرابط نماذج الإحصاء – ألماني
47مادة الكيمياء – عربيرابط نماذج الكيمياء – عربي
48مادة الكيمياء – إنجليزيرابط نماذج الكيمياء – إنجليزي
49مادة الكيمياء – فرنسيرابط نماذج الكيمياء – فرنسي
50مادة الكيمياء – ألمانيرابط نماذج الكيمياء – ألماني
51مادة الجيولوجيا – عربيرابط نماذج الجيولوجيا – عربي
52مادة الجيولوجيا – إنجليزيرابط نماذج الجيولوجيا – إنجليزي
53مادة الجيولوجيا – فرنسيرابط نماذج الجيولوجيا – فرنسي
54مادة الجيولوجيا – ألمانيرابط نماذج الجيولوجيا – ألماني
55مادة اللغة الصينية – لغة ثانيةرابط نماذج اللغة الصينية – لغة ثانية
56مادة التربية الوطنيةرابط نماذج التربية الوطنية

البوكليت الجديد ونماذج أسئلة امتحانات الثانوية

  • والنماذج لأسئلة الامتحانات التي قمنا برفعها من خلال الجدول السابق على موقع الوزارة في كافة المواد الدراسية طبقًا لكل شعبة من شعب الثانوية العامة، واعتباره تدريبًا جيدًا يؤهلهم لخوض امتحانات الدور الأول، متمنيا للطلاب النجاح والتفوق في امتحانات هذا العام.
  • ويهدف نظام البوكليت بالأساس التسهيل على الطالب، بعدم طرح أسئلة تحمل أكثر من معنى، والتسهيل على الطال أيضا بالابتعاد عن الأسئلة التحويرية التي تربك الطالب وتجعل فكرته عن امتحانات الثانوية العامة صعبة أو مستحيلة.
  • وسنتابع معكم جميع ما يصدر من تصريحات من قبل وزارة التربيبة والتعليم بخصوص جدول الامتحانات وجميع ما يخص الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.
  • ومن الجدير بالذكر توجيهات الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، وذلك من خلال  رسالة وجهها سابقاً لأبنائه من طالبات وطلاب الثانوية العامة لهذا العام الدراسي بخصوص الاهتمام الجيد بنماذج الامتحانات.

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عن الكاتب

نور أحمد محمد العيسى

مدون إلكتروني اعمل بالمواقع الإلكترونية اهتم بالأخبار المحلية والعربية والعالمية حاصل على ليسانس أداب قسم أعلام أهوى السفر والتعرف على عادات وتقاليد شعوب العالم

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