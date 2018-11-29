البوكليت الجديد ونماذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة الجديدة : نماذج أسئلة متنوعة للثانوية العامة

، تحديث:
البوكليت الجديد ونماذج أسئلة امتحانات الثانوية العامة الجديدة : نماذج أسئلة متنوعة للثانوية العامة
البوكليت الجديد ونماذج أسئلة الامتحانات

البوكليت الجديد ونماذج أسئلة امتحانات الثانوية فقد صرح الدكتور/ رضا السيد حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، فقد صرح: أن وزارة التربية والتعليم تعمل بجميع أجهزتها وقطاعاتها بحرص على تدريب الطلاب على البوكليت الجديد ونماذج أسئلة الامتحانات، وكذلك تهيئتهم على نموذج الورقة الامتحانية لهذا العام، وكذلك إعدادهم لخوض امتحانات الثانوية العامة بكفاءة لهذا العام.

كما أكد الدكتور رضا حجازي على أن البوكليت الجديد ونماذج أسئلة الامتحانات التي سيتم أطلاقها تباعًا عن طريق موقع الوزارة ستكون شاملة لجمييع أجزاء المنهج الدراسي لهذا العام بالكامل، وقد تم إعدادها في ضوء مواصفات الورقة الامتحانية التي يعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، من حيث عدد الأسئلة وأنواعها بكل مادة.

البوكليت الجديد ونماذج أسئلة
البوكليت الجديد ونماذج أسئلة الامتحانات

البوكليت الجديد ونماذج أسئلة امتحانات الثانوية للعام الدراسي 2018 – 2019

مسلسل المادة الدراسية رابط نماذج الامتحانات
1 مادة اللغة العربية رابط نماذج اللغة العربية
2 مادة الفيزياء – عربي رابط نماذج الفيزياء – عربي
3 مادة الفيزياء – انجليزي رابط نماذج الفيزياء – انجليزي
4 مادة التربية الدينية الإسلامية رابط نماذج التربية الدينية الإسلامية
5 مادة التربية الدينية المسيحية رابط نماذج التربية الدينية المسيحية
6 مادة الفيزياء – فرنسي رابط نماذج الفيزياء – فرنسي
7 مادة الفيزياء – ألماني رابط نماذج الفيزياء – ألماني
8 مادة اللغة الإنجليزية – لغة أولي رابط نماذج اللغة الإنجليزية – لغة أولي
9 مادة اللغة الإنجليزية لغة ثانية رابط نماذج اللغة الإنجليزية لغة ثانية
10 مادة الجبر والهندسة الفراغية – عربي رابط نماذج الجبر والهندسة الفراغية – عربي
11 مادة الجبر والهندسة الفراغية – إنجليزي رابط نماذج الجبر والهندسة الفراغية – إنجليزي
12 الجبر والهندسة الفراغية – فرنسي رابط نماذج الجبر والهندسة الفراغية – فرنسي
13 مادة اللغة الفرنسية – لغة أولى رابط نماذج اللغة الفرنسية – لغة ثانية
14 مادة الجبر والهندسة الفراغية – إلماني رابط نماذج الجبر والهندسة الفراغية – إلماني
15 مادة اللغة الألمانية – لغة أولي رابط نماذج اللغة الألمانية – لغة أولي
16 مادة اللغة الألمانية – لغة ثانية رابط نماذج اللغة الألمانية – لغة ثانية
17 مادة التفاضل والتكامل – عربي رابط نماذج التفاضل والتكامل – عربي
18 مادة التفاضل والتكامل – إنجليزي رابط نماذج التفاضل والتكامل – إنجليزي
19 مادة التفاضل والتكامل – فرنسي رابط نماذج التفاضل والتكامل – فرنسي
20 مادة التفاضل والتكامل – ألماني رابط نماذج التفاضل والتكامل – ألماني 
مادة اللغة الأسبانية – لغة ثانية رابط نماذج اللغة الأسبانية – لغة ثانية
22 مادة اللغة الصينية – لغة ثانية رابط نماذج اللغة الصينية – لغة ثانية
23 مادة اللغة الإيطالية – لغة ثانية رابط نماذج اللغة الإيطالية – لغة ثانية 
مادة الديناميكا – عربي رابط نماذج الديناميكا – عربي
25 مادة الديناميكا – إنجليزي رابط نماذج الديناميكا – إنجليزي
26 مادة الديناميكا – فرنسي رابط نماذج الديناميكا – فرنسي
27 مادة الديناميكا – ألماني رابط نماذج الديناميكا – ألماني 
مادة التاريخ رابط نماذج التاريخ
29 مادة الجغرافيا – عربي رابط نماذج الجغرافيا – عربي
30 مادة الجغرافيا – إنجليزي رابط نماذج الجغرافيا – إنجليزي
31 مادة الاقتصاد رابط نماذج الاقتصاد 
مادة الإستاتيكا – عربي رابط نماذج الإستاتيكا – عربي
33 مادة الإستاتيكا – إنجليزي رابط نماذج الإستاتيكا – إنجليزي
34 مادة الإستاتيكا – فرنسي رابط نماذج الإستاتيكا – فرنسي
35 مادة الإستاتيكا – ألماني رابط نماذج الإستاتيكا – ألماني
36 مادة علم النفس – عربي رابط نماذج علم النفس – عربي
37 مادة علم النفس – انجليزي رابط نماذج علم النفس – انجليزي
38 مادة الفلسفة والمنطق – عربي رابط نماذج الفلسفة والمنطق – إنجليزي
39 مادة الأحياء – عربي رابط نماذج الأحياء – عربي
40 مادة الأحياء – إنجليزي رابط نماذج الأحياء – إنجليزي
41 مادة الأحياء – فرنسي رابط نماذج الأحياء – فرنسي
42 مادة الأحياء – ألماني رابط نماذج الأحياء – ألماني
43 مادة الإحصاء – عربي رابط نماذج الإحصاء – عربي
44 مادة الإحصاء – إنجليزي رابط نماذج الإحصاء – إنجليزي
45 مادة الإحصاء – فرنسي رابط نماذج الإحصاء – فرنسي
46 مادة الإحصاء – ألماني رابط نماذج الإحصاء – ألماني
47 مادة الكيمياء – عربي رابط نماذج الكيمياء – عربي
48 مادة الكيمياء – إنجليزي رابط نماذج الكيمياء – إنجليزي
49 مادة الكيمياء – فرنسي رابط نماذج الكيمياء – فرنسي
50 مادة الكيمياء – ألماني رابط نماذج الكيمياء – ألماني
51 مادة الجيولوجيا – عربي رابط نماذج الجيولوجيا – عربي
52 مادة الجيولوجيا – إنجليزي رابط نماذج الجيولوجيا – إنجليزي
53 مادة الجيولوجيا – فرنسي رابط نماذج الجيولوجيا – فرنسي
54 مادة الجيولوجيا – ألماني رابط نماذج الجيولوجيا – ألماني
55 مادة اللغة الصينية – لغة ثانية رابط نماذج اللغة الصينية – لغة ثانية
56 مادة التربية الوطنية رابط نماذج التربية الوطنية

البوكليت الجديد ونماذج أسئلة امتحانات الثانوية

  • والنماذج لأسئلة الامتحانات التي قمنا برفعها من خلال الجدول السابق على موقع الوزارة في كافة المواد الدراسية طبقًا لكل شعبة من شعب الثانوية العامة، واعتباره تدريبًا جيدًا يؤهلهم لخوض امتحانات الدور الأول، متمنيا للطلاب النجاح والتفوق في امتحانات هذا العام.
  • ويهدف نظام البوكليت بالأساس التسهيل على الطالب، بعدم طرح أسئلة تحمل أكثر من معنى، والتسهيل على الطال أيضا بالابتعاد عن الأسئلة التحويرية التي تربك الطالب وتجعل فكرته عن امتحانات الثانوية العامة صعبة أو مستحيلة.
  • وسنتابع معكم جميع ما يصدر من تصريحات من قبل وزارة التربيبة والتعليم بخصوص جدول الامتحانات وجميع ما يخص الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.
  • ومن الجدير بالذكر توجيهات الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، وذلك من خلال  رسالة وجهها سابقاً لأبنائه من طالبات وطلاب الثانوية العامة لهذا العام الدراسي بخصوص الاهتمام الجيد بنماذج الامتحانات.

أقرأ أيضا وتعرف على أهم الأخبار اضغط على الصورة

تردد قناة ارينا سبورت Arena Sport الرياضية : نوفمبر 2018 القناة الناقلة مباريات أبطال دوري أفريقيا .. بطولات الدوري الأوروبي تردد قناة ارينا سبورت Arena Sport الرياضية : نوفمبر 2018 القناة الناقلة مباريات أبطال دوري أفريقيا .. بطولات الدوري الأوروبي تردد قناة ارينا سبورت Arena Sport الرياضية : نوفمبر 2018 القناة الناقلة مباريات أبطال دوري أفريقيا .. بطولات الدوري الأوروبي تردد قناة ارينا سبورت Arena Sport الرياضية : نوفمبر 2018 القناة الناقلة مباريات أبطال دوري أفريقيا .. بطولات الدوري الأوروبي
منظمة الصحة العالمية تحظر 7 نكهات صناعية تسبب السرطان الاستعلام عن فاتورة الكهرباء التعريفة الجديدة سعر الدولار اليوم وتوفعات اسعارة مستقبلا سعر الذهب اليوم وتوقعات اسعارة المستقبلية

​أقرأ أيضا وتعرف على أهم الأخبار

 توقعات البورصة التركية اليوم | الثلاثاء 27 نوفمبر شراء مفتعل بعد انهيار التوازنات الأردوغانية وانتهاء عصر اللعب على الحبال.. روسيا بلا حليف الآن توقعات البورصة التركية اليوم | الثلاثاء 27 نوفمبر شراء مفتعل بعد انهيار التوازنات الأردوغانية وانتهاء عصر اللعب على الحبال.. روسيا بلا حليف الآن توقعات البورصة التركية اليوم | الثلاثاء 27 نوفمبر شراء مفتعل بعد انهيار التوازنات الأردوغانية وانتهاء عصر اللعب على الحبال.. روسيا بلا حليف الآن توقعات البورصة التركية اليوم | الثلاثاء 27 نوفمبر شراء مفتعل بعد انهيار التوازنات الأردوغانية وانتهاء عصر اللعب على الحبال.. روسيا بلا حليف الآن
تسونامي عنيف بسبب انزلاق جبل بالبحر المتوسط توقعات عاصفة شمسية مدمرة تضرب الأرض فضيحة كلينتون ومونيكا والفستان الأزرق  اليابان تفقدت إحدى الجزر بأحشاء المحيط




     