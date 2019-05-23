البوابة الالكترونية محافظة الجيزة نتيجة الاعدادية 2018 برقم الجلوس موقع مديرية التربية والتعليم

ظهرت نتيجة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة، عبر رابط البوابة الإلكترونية محافظة الجيزة وموقع نتائج الامتحانات مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بعد الإعلان الرسمي من قبل تعليم الجيزة عن اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس منذ دقائق قليلة، وتحديد موعد الاستعلام برقم الجلوس عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الجيزة.

الموقع الرسمي لمحافظة الجيزة سينشر على صدر صفحته الرسمة بيان اعتماد اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، نتيجة الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية 2019، حيث يتم تحديد نسبة النجاح في نتيجة شهادة نهاية مرحلة التعليم الأساسي، ونسب النجاح في الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة، وسنوافيكم بروابط النتيجة، ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بنسبة نجاح 81.27% وبعد قليل تفاصيل حول نسب النجاح وعدد الطلاب الناجحين

البوابة الالكترونية محافظة الجيزة ظهور نتيجة الاعدادية 2019

اعلن اللواء أحمد سعيد نسب نجاح الطلاب والطالبات في الصف الثالث الإعدادي بحصور مديرية التربية والتعليم بالمحافظة الأستاذ خالد حجازي، والتي أشارت بدورها لموعد إعلان نتائج الطلاب على الموقع الإلكتروني للمحافظة، حيث أكدت الاستعلام برقم الجلوس من خلال رابط نتائج الامتحانات موقع مديرية التربية والتعليم صباح الأحد 27-5-2018 ، سنرفق أدناة بيان بنسب النجاح.

اعتمد منذ قليل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 / 2018 بنسبة نجاح 81.27 % ، ونتيجة الإعدادى المهنى 86.5% ونتيجة المكفوفين بنسبة نجاح 100% ونتيجة ضعاف السمع 98.5 % وقال محافظ الجيزة، إن عدد الأوائل بلغ 193 طالب وطالبة مشيرا أن العدد ارتفع عن العام الماضى بنسبة كبيرة، حيث تقدم للامتحان 146437 طالب وطالبة، وحضر منهم 143023 طالب وطالبة، نحج منهم 116239 طالب وطالبة.

روابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019

تابعوا التحديثات للروابط المرفقة أدناة حيث يتم من خلالها الحصول على الروابط المباشرة لاستخراج درجات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة:

رابط نتيجة الاعدادية 2018 الجيزة

نذكركم بترك رسالة بالتعليقات تحتوى على اسم الطالب ورقم الجلوس ونعمل على تلبية تساؤلاتكن حول نتائج الصف الثالث الإعدادي، وسنزودكم بنتيجة الاعدادية 2019 عبر روابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة .

تحديث : ما زالنا نتابع موعد الإعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة برقم الجلوس، ووفق تصريحات مديرة التربية والتعليم الهام احمد فستكون النتيجة متاحة على الموقع الإلكتروني والمحافظات اليوم الخميس.

تحديث : نشر كشف نتائج نسب إلى نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة الجيزة الفصل الدراسي الأول رابطة مرفق بعالية للاستعلام باسم الطالب أو الطالبة ورقم الجلوس، ووقت الإعلان عن تفعيل الموقع الرسمي سنضيفه .

تحديث: اترك رقم جلوسك بالتعليقات الآن ونتيجة الصف الثالث الإعدادي سنضعه لكم في اقرب وقت.

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