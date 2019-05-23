البوابة الالكترونية محافظة الجيزة نتيجة الاعدادية 2018 برقم الجلوس موقع مديرية التربية والتعليم

ظهرت نتيجة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة، عبر رابط البوابة الإلكترونية محافظة الجيزة وموقع نتائج الامتحانات مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بعد الإعلان الرسمي من قبل تعليم الجيزة عن اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس منذ دقائق قليلة، وتحديد موعد الاستعلام برقم الجلوس عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الجيزة.
الموقع الرسمي لمحافظة الجيزة سينشر على صدر صفحته الرسمة بيان اعتماد اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، نتيجة الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية 2019، حيث يتم تحديد نسبة النجاح في نتيجة شهادة نهاية مرحلة التعليم الأساسي، ونسب النجاح في الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة، وسنوافيكم بروابط النتيجة، ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بنسبة نجاح 81.27% وبعد قليل تفاصيل حول نسب النجاح وعدد الطلاب الناجحين
البوابة الالكترونية محافظة الجيزة ظهور نتيجة الاعدادية 2019
اعلن اللواء أحمد سعيد نسب نجاح الطلاب والطالبات في الصف الثالث الإعدادي بحصور مديرية التربية والتعليم بالمحافظة الأستاذ خالد حجازي، والتي أشارت بدورها لموعد إعلان نتائج الطلاب على الموقع الإلكتروني للمحافظة، حيث أكدت الاستعلام برقم الجلوس من خلال رابط نتائج الامتحانات موقع مديرية التربية والتعليم صباح الأحد 27-5-2018 ، سنرفق أدناة بيان بنسب النجاح.
اعتمد منذ قليل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 / 2018 بنسبة نجاح 81.27 % ، ونتيجة الإعدادى المهنى 86.5% ونتيجة المكفوفين بنسبة نجاح 100% ونتيجة ضعاف السمع 98.5 %
وقال محافظ الجيزة، إن عدد الأوائل بلغ 193 طالب وطالبة مشيرا أن العدد ارتفع عن العام الماضى بنسبة كبيرة، حيث تقدم للامتحان 146437 طالب وطالبة، وحضر منهم 143023 طالب وطالبة، نحج منهم 116239 طالب وطالبة.
روابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019
تابعوا التحديثات للروابط المرفقة أدناة حيث يتم من خلالها الحصول على الروابط المباشرة لاستخراج درجات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة:
رابط نتيجة الاعدادية 2018 الجيزة
نذكركم بترك رسالة بالتعليقات تحتوى على اسم الطالب ورقم الجلوس ونعمل على تلبية تساؤلاتكن حول نتائج الصف الثالث الإعدادي، وسنزودكم بنتيجة الاعدادية 2019 عبر روابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة .
تحديث : ما زالنا نتابع موعد الإعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة برقم الجلوس، ووفق تصريحات مديرة التربية والتعليم الهام احمد فستكون النتيجة متاحة على الموقع الإلكتروني والمحافظات اليوم الخميس.
تحديث : نشر كشف نتائج نسب إلى نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة الجيزة الفصل الدراسي الأول رابطة مرفق بعالية للاستعلام باسم الطالب أو الطالبة ورقم الجلوس، ووقت الإعلان عن تفعيل الموقع الرسمي سنضيفه .
تحديث: اترك رقم جلوسك بالتعليقات الآن ونتيجة الصف الثالث الإعدادي سنضعه لكم في اقرب وقت.
التعليقات
الاسم منة الله صابر عبدالسلام رقم الجلوس 83919 محافظة الجيزة
ملك عمر فتحي محمد ٢٤٨٥٩
دنيا كريم محمد 12556
دنيا كريم محمد رقم جلوس 12556
دنبا كريم محمد عبد الفتاح محمد رقم جلوس 12556
حازم امام حسن عاى رقم الجلوس( 142650) رقم تليفون للمتابعه 01555477374
4414
خلود شعبان سليمان
4414 خلود شعبان سليمان
انا اسمي نورهان عصام عبدالنعيم محمد
123508
الاسم محمد شحات محمود احمد. رقم الجلوس ١٧٢٨٨٨
رقم الجلوس ١٧٢٨٨٨
زياد عادل محمد عادل
رقم الجلوس : ١١٨٨٥٤
البحيرة 14141
فاتن خاطر الشرقيه رقم الجلوس 40039
فاتن خاطر رقم الجلوس 40039
177658
150071 ايمان محمد
الجيزه
عمر حسين أبوزيد
رقم الجلوس 182725
208213
الاسم فاطمة محمد
رقم الجلوس ٢١٣٥٠٤
إدارة شمال الجيزة
الشهادة الاعدادية الترم الثانى ٢٠١٨
اتمنااا من الله النجاح للجميع والله الموفق
وجزاكم من الله الخير
وربنا يوفقكم
رقم الجلوس 206987
مدرسة العجوزة الاعدادية الثانوية بنات
نتيجة فين الموقع مش شغال
محمد اشرف امام
رقم الجلوس؛ 206211
١١٢١٥٩ نوال حسام الدين كمال
وسام حمد البدوي
الجيزة
101973
محمد عبد العال عبد العظيم رقم الجلوس 224625
محافظة الجيزة
٢١٥٠٣٩
مريم محمد احمد محمد
114583
الجيزة
ممتاز الموقع نحتاج الشهادة
اسماء
١٥١٧١٧
الجيزة ممكن النتيجه
١٥١٧١٧ ممكن النتجيه
ياسمين أحمد بيومي علي 195428
محمد اسامه عبدالفتاح حسن عبدالحافظ
139311
محتاجه النتيجه بسرعه من فضلك
انا اسمي نسمة محمد راغب علام عثمان
رقم الجلوس 1602 ف1 مدرسة السلام الاعدادية بنات بولاق الدكرور
انا اسمي نسمة محمد راغب علام عثمان
رقم الجلوس 1602 ف1
زعيم فتحي حسن عبدالله.
رقم الجلوس 144.
0١١57132412
فاطمة محمد جلال محفوظ هريدي 134973
الادارة بولاق الدكرور
المدرسة السلام ع بنات ف1
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 134973
الأسم فاطمه محمد جلال محفوظ
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
Social ID 30009070105324
اللغة العربية 24.5
اللغة الأنجليزية 9
دراسات 8.5
رياضيات 9.5
علوم 10
المجموع الأساسى 61.5
Mark1 41
Mark2 دون
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 81.5
دين 17.5
تربية فنية 6.5
كمبيوتر 5
A_level1 غ
A_level2 غ
الجنسية مصرى
فاطمة الزهراء احمد رشاد
118294
محافظة الجيزة
الادارة الهرم
المدرسة فضل الحديثة
نوع المدرسة خاص عربى
رقم الجلوس 118294
الأسم فاطمه الزهراء احمد رشاد ابراهيم
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
Social ID 30311022100882
اللغة العربية 39
اللغة الأنجليزية 30
دراسات 20
رياضيات 27.5
علوم 20
المجموع الأساسى 136.5
Mark1 91
Mark2 ممتاز
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 156.5
دين 11.5
تربية فنية 7
كمبيوتر 9.5
A_level1 غ
A_level2 غ
الجنسية مصرى
يارا ياسر محمد213714
سعد سلامه سعد
الرقم غير صحيح
الادارة الوراق
المدرسة عبدالله بن رواحه ع بنات
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 213714
الأسم يارا ياسر محمد عبدالمنعم
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
Social ID 30305190100901
اللغة العربية 12.5
اللغة الأنجليزية 15.5
دراسات 4
رياضيات 9.5
علوم 3.5
المجموع الأساسى 50
Mark1 33.3
Mark2 دون
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 70
دين 15
تربية فنية 7.5
كمبيوتر 5
A_level1 غ
A_level2 غ
الجنسية مصرى
الاسم:عبدالرحيم عماد عبد الرحيم محمود
رقمالجلوس:105416
محافظة الجيزة
الادارة العمرانية
المدرسة الاعلام الحديثة الخاصة
نوع المدرسة خاص عربى
رقم الجلوس 105416
الأسم عبدالرحيم عماد عبدالرحيم محمود
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
Social ID 30308012113454
اللغة العربية 22.5
اللغة الأنجليزية 16
دراسات 18.5
رياضيات 16
علوم 14.5
المجموع الأساسى 87.5
Mark1 58.3
Mark2 مقبول
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 107.5
دين 12
تربية فنية 7
كمبيوتر 6
A_level1 غ
A_level2 غ
الجنسية مصر
شهدمحمود عبد الرحيم طه 129808
الادارة بولاق الدكرور
المدرسة الشيماء القديمة
نوع المدرسة خاص عربى
رقم الجلوس 129808
الأسم شهد محمود عبدالرحيم طه
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
Social ID 30307182102248
اللغة العربية 34
اللغة الأنجليزية 18
دراسات 18
رياضيات 29.5
علوم 19
المجموع الأساسى 118.5
Mark1 79
Mark2 جيدجداً
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 138.5
دين 14.5
تربية فنية 7.5
كمبيوتر 8
A_level1 غ
A_level2 غ
الجنسية مصرى
ادهم محمد ناجي محمد رقم الجلوس 121756
ندى اكرامى ١٤١٥٢٧
هي الساعة كام اساسل
فاطمه محمود السيد
١١١٩٦٥
الادارة العمرانية
المدرسة الشهيد احمد جمال الفقى – ع بنات
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 111965
الأسم فاطمه محمود السيد عبدالمقصود
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
Social ID 30401062103387
اللغة العربية 37.5
اللغة الأنجليزية 28.5
دراسات 19
رياضيات 27.5
علوم 17
المجموع الأساسى 129.5
Mark1 86.3
Mark2 ممتاز
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 149.5
دين 19
تربية فنية 7
كمبيوتر 5
A_level1 غ
A_level2 غ
الجنسية مصرى
شهد خيري عبدالله رقم الجلوس 144788
الادارة جنوب الجيزة
المدرسة الجيزة الاعدادية بنات
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 144788
الأسم شهد خيرى عبدالله زكى حموده
الديانة مسلم
النوع بنات
الحالة منقول
Social ID 30312012103502
اللغة العربية 39.5
اللغة الأنجليزية 29
دراسات 18.5
رياضيات 30
علوم 18.5
المجموع الأساسى 135.5
Mark1 90.3
Mark2 ممتاز
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 155.5
دين 18.5
تربية فنية 7
كمبيوتر 5
A_level1 غ
A_level2 غ
الجنسية مصر
أحمد جمال أحمد بخيت 143706
الادارة جنوب الجيزة
المدرسة السعيدية الرياضية
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 143706
الأسم احمد جمال احمد بخيت
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
Social ID 30306012106099
اللغة العربية 25
اللغة الأنجليزية 15
دراسات 10.5
رياضيات 15
علوم 12.5
المجموع الأساسى 78
Mark1 52
Mark2 مقبول
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 98
دين 13.5
تربية فنية 5
كمبيوتر 8.5
A_level1 غ
A_level2 غ
الجنسية مصرى
رقم الجلوس 102944
الادارة العمرانية
المدرسة الفاروق الخاصة
نوع المدرسة خاص عربى
رقم الجلوس 102944
الأسم على مجيب صلاح الدين مصطفى
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
Social ID 30305142100355
اللغة العربية 36.5
اللغة الأنجليزية 29
دراسات 19
رياضيات 27.5
علوم 19
المجموع الأساسى 131
Mark1 87.3
Mark2 ممتاز
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 151
دين 18
تربية فنية 6
كمبيوتر 9
A_level1 غ
A_level2 غ
الجنسية مصرى
محمد حازم عبد الغفار
107548
الادارة العمرانية
المدرسة الصديق للتعليم الاساسى
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 107548
الأسم محمد حازم عبدالغفار عبدالمطلب
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
Social ID 30211071301791
اللغة العربية 32.5
اللغة الأنجليزية 25
دراسات 17
رياضيات 25
علوم 15
المجموع الأساسى 114.5
Mark1 76.3
Mark2 جيدجداً
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 134.5
دين 14
تربية فنية 5
كمبيوتر 10
A_level1 غ
A_level2 غ
الجنسية مصرى
على هاشم لطفى على 143768
الادارة جنوب الجيزة
المدرسة السعيدية الرياضية
نوع المدرسة رسمى
رقم الجلوس 143768
الأسم على هاشم لطفى على
الديانة مسلم
النوع بنين
الحالة منقول
Social ID 30304232102318
اللغة العربية 33.5
اللغة الأنجليزية 23
دراسات 15.5
رياضيات 24.5
علوم 13.5
المجموع الأساسى 110
Mark1 73.3
Mark2 جيد
نشاط تربوى 1 10
نشاط تربوى 2 10
المجموع بالنشاط التربوى 130
دين 14.5
تربية فنية 6
كمبيوتر 5
A_level1 غ
A_level2 غ
الجنسية مصرى
24994
منة الله عاطف سعد شحاته
كريم نبيل احمد خليل رقم الجلوس 190558
شهد خيري عبدالله 144788
كريم نبيل احمد خليل رقم الجلوس
121643
اسمي احمد محمد محمد جمال
رقم جلوسي 107161
عبد الرحمن محمد شعبان سليمان احمد 192210
اسمي مارينا جميل
109640
مارينا جميل
109640
الاسم سلمي سيد عبد السميع صابر سيد حسن
رقم الجلوس ١٠٩٤٩٨
سلمي سيد عبد السميع صابر سيد حسن رقم الجلوس ١٠٩٤٩٨
اسمي شهد هشام فتحي إبراهيم 134943