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البوابة الالكترونية محافظة الجيزة نتيجة الإعدادية 2019 برقم الجلوس موقع مديرية التربية والتعليم

كتب بدر آخر تحديث
البوابة الالكترونية محافظة الجيزة نتيجة الإعدادية 2019 برقم الجلوس موقع مديرية التربية والتعليم
البوابة الالكترونية محافظة الجيزة نتيجة الاعدادية 2018 برقم الجلوس موقع مديرية التربية والتعليم

ظهرت  نتيجة الاعدادية 2019 محافظة الجيزة، عبر رابط البوابة الإلكترونية محافظة الجيزة وموقع نتائج الامتحانات مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بعد الإعلان الرسمي من قبل تعليم الجيزة عن اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس منذ دقائق قليلة، وتحديد موعد الاستعلام برقم الجلوس عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة الجيزة.

الموقع الرسمي لمحافظة الجيزة سينشر على صدر صفحته الرسمة بيان اعتماد اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة، نتيجة الفصل الدراسي الأول من الشهادة الإعدادية 2019، حيث يتم تحديد نسبة النجاح في نتيجة شهادة نهاية مرحلة التعليم الأساسي، ونسب النجاح في الإدارات التعليمية التابعة للمحافظة، وسنوافيكم بروابط النتيجة، ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بنسبة نجاح 81.27% وبعد قليل تفاصيل حول نسب النجاح وعدد الطلاب الناجحين

البوابة الالكترونية محافظة الجيزة ظهور نتيجة الاعدادية 2019

اعلن اللواء أحمد سعيد نسب نجاح الطلاب والطالبات في الصف الثالث الإعدادي بحصور مديرية التربية والتعليم بالمحافظة الأستاذ خالد حجازي، والتي أشارت بدورها لموعد إعلان نتائج الطلاب على الموقع الإلكتروني للمحافظة، حيث أكدت الاستعلام برقم الجلوس من خلال رابط نتائج الامتحانات موقع مديرية التربية والتعليم صباح الأحد 27-5-2018 ، سنرفق أدناة بيان بنسب النجاح.

اعتمد منذ قليل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 / 2018 بنسبة نجاح 81.27 % ، ونتيجة الإعدادى المهنى 86.5% ونتيجة المكفوفين بنسبة نجاح 100% ونتيجة ضعاف السمع 98.5 %

وقال محافظ الجيزة، إن عدد الأوائل بلغ 193 طالب وطالبة مشيرا أن العدد ارتفع عن العام الماضى بنسبة كبيرة، حيث تقدم للامتحان 146437 طالب وطالبة، وحضر منهم 143023 طالب وطالبة، نحج منهم   116239 طالب وطالبة.

روابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2019

تابعوا التحديثات للروابط المرفقة أدناة حيث يتم من خلالها الحصول على الروابط المباشرة لاستخراج درجات الصف الثالث الإعدادي في محافظة الجيزة:

رابط نتيجة الاعدادية 2018 الجيزة

نذكركم بترك رسالة بالتعليقات تحتوى على اسم الطالب ورقم الجلوس ونعمل على تلبية تساؤلاتكن حول نتائج الصف الثالث الإعدادي، وسنزودكم بنتيجة الاعدادية 2019 عبر روابط البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة .

تحديث : ما زالنا نتابع موعد الإعلان عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة برقم الجلوس، ووفق تصريحات مديرة التربية والتعليم الهام احمد فستكون النتيجة متاحة على الموقع الإلكتروني والمحافظات اليوم الخميس.

تحديث : نشر كشف نتائج نسب إلى نتيجة الشهادة الإعدادية 2018 محافظة الجيزة الفصل الدراسي الأول رابطة مرفق بعالية للاستعلام باسم الطالب أو الطالبة ورقم الجلوس، ووقت الإعلان عن تفعيل الموقع الرسمي سنضيفه .

تحديث: اترك رقم جلوسك بالتعليقات الآن ونتيجة الصف الثالث الإعدادي سنضعه لكم في اقرب وقت.

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عن الكاتب

بدر

بدر سيد مصري الجنسية، محرر بموقع نجوم مصرية أهدف لتقديم عمل صحفي بمصداقية وأحب كرة القدم، مجال الدراسة الهندسة

التعليقات

  20. الاسم فاطمة محمد
    رقم الجلوس ٢١٣٥٠٤
    إدارة شمال الجيزة
    الشهادة الاعدادية الترم الثانى ٢٠١٨
    اتمنااا من الله النجاح للجميع والله الموفق
    وجزاكم من الله الخير
    وربنا يوفقكم

    رد

    1. الادارة بولاق الدكرور
      المدرسة السلام ع بنات ف1
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 134973
      الأسم فاطمه محمد جلال محفوظ
      الديانة مسلم
      النوع بنات
      الحالة منقول
      Social ID 30009070105324
      اللغة العربية 24.5
      اللغة الأنجليزية 9
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      علوم 10
      المجموع الأساسى 61.5
      Mark1 41
      Mark2 دون
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 81.5
      دين 17.5
      تربية فنية 6.5
      كمبيوتر 5
      A_level1 غ
      A_level2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة الهرم
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      Mark2 ممتاز
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 156.5
      دين 11.5
      تربية فنية 7
      كمبيوتر 9.5
      A_level1 غ
      A_level2 غ
      الجنسية مصرى

    3. الادارة الوراق
      المدرسة عبدالله بن رواحه ع بنات
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 213714
      الأسم يارا ياسر محمد عبدالمنعم
      الديانة مسلم
      النوع بنات
      الحالة منقول
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      علوم 3.5
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      Mark1 33.3
      Mark2 دون
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 70
      دين 15
      تربية فنية 7.5
      كمبيوتر 5
      A_level1 غ
      A_level2 غ
      الجنسية مصرى

    1. الادارة العمرانية
      المدرسة الاعلام الحديثة الخاصة
      نوع المدرسة خاص عربى
      رقم الجلوس 105416
      الأسم عبدالرحيم عماد عبدالرحيم محمود
      الديانة مسلم
      النوع بنين
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      نشاط تربوى 2 10
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      A_level1 غ
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      الأسم شهد محمود عبدالرحيم طه
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      المدرسة الشهيد احمد جمال الفقى – ع بنات
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      الديانة مسلم
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      تربية فنية 7
      كمبيوتر 5
      A_level1 غ
      A_level2 غ
      الجنسية مصرى

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      الأسم شهد خيرى عبدالله زكى حموده
      الديانة مسلم
      النوع بنات
      الحالة منقول
      Social ID 30312012103502
      اللغة العربية 39.5
      اللغة الأنجليزية 29
      دراسات 18.5
      رياضيات 30
      علوم 18.5
      المجموع الأساسى 135.5
      Mark1 90.3
      Mark2 ممتاز
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
      المجموع بالنشاط التربوى 155.5
      دين 18.5
      تربية فنية 7
      كمبيوتر 5
      A_level1 غ
      A_level2 غ
      الجنسية مصر

    1. الادارة جنوب الجيزة
      المدرسة السعيدية الرياضية
      نوع المدرسة رسمى
      رقم الجلوس 143706
      الأسم احمد جمال احمد بخيت
      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
      Social ID 30306012106099
      اللغة العربية 25
      اللغة الأنجليزية 15
      دراسات 10.5
      رياضيات 15
      علوم 12.5
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      Mark1 52
      Mark2 مقبول
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
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      A_level1 غ
      A_level2 غ
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      الديانة مسلم
      النوع بنين
      الحالة منقول
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      اللغة العربية 36.5
      اللغة الأنجليزية 29
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      علوم 19
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      Mark1 87.3
      Mark2 ممتاز
      نشاط تربوى 1 10
      نشاط تربوى 2 10
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      دين 18
      تربية فنية 6
      كمبيوتر 9
      A_level1 غ
      A_level2 غ
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      النوع بنين
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      اللغة العربية 32.5
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      Mark2 جيدجداً
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      A_level1 غ
      A_level2 غ
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    1. الادارة جنوب الجيزة
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      الأسم على هاشم لطفى على
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