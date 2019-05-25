البوابة الالكترونية لمحافظة البحيرة نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 برقم الجلوس

تعلن البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 وكذلك موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة من رابط الخدمات الإلكترونية وزارة التربية والتعليم، حيث تحدد بشكل تقديري موعد اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، وسنرفق لجميع الطلاب وأولياء الأمور روابط نتيجة الإعدادية 2018 برقم الجلوس وكيفية حساب مجموع درجات الصف الثالث الإعدادي .
تستعد الإدارات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة لنشر نتائج الطلاب في اختبارات الفصل الدراسي الثاني، وسط حالة الترقب والقلق التي تنتاب الطلاب وأولياء الأمور في انتظار إعلان البوابة الالكترونية لمحافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس، ومن خلال خدمات موقع نجوم مصرية سنوافيكم بنتائج الطلاب على الروابط الإلكترونية المعتمدة التي ستنشر من خلال كنترول الإعدادية بالبحيرة .
موعد ظهرو نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
أشارات بعد المصادر المطلعة لإعلان نتيجة الشهادة الاعداية محافظة البحيرة خلال الأيام القليلة القادمة، غير أن المعلومات التي صرح بها بعض المسئولين رجحت نهاية الأسبوع الحالي، وذلك للتأكيد على مراعاة الدقة والحذر من قبل جميع المصححين والمراجعين أثناء عملية المراجعة ورصد الدرجات، لضمان سلامة مخرجان نتائج كنترول الإعدادية بالبحيرة، وننتظر إعلان البوابة الالكترونية لمحافظة البحيرة نتيجة الإعدادية 2019 برقم الجلوس.
موقع البوابة الالكترونية محافظة البحيرة نتيجة الصف الثالث الاعدادي
ندرك مدى القلق والمعاناة التي يمر بها طلاب وطالبات شهادة نهاية مرحلة التعليم الأساسي خلال هذه الساعات، خاصة في ظل ظهور نتائج المحافظات المجاورة واحدة تلو الأخرى، ونؤكد لكم عبر موقع نجوم مصرية، استمرارا المتابعة الفعالة لمراحل ظهور نتيجة إعدادية البحيرة 2019 الفصل الدراسي الثاني وكذلك الثاني والاستعلام من خلال روابط موقع البوابة الالكترونية لمحافظة البحيرة وموقع مديرية التربية والتعليم الرسمي وما يستجد من روابط أخرى.
مديرية التربية والتعليم بالبحيرة
رابط نتائج الامتحانات من موقع وزارة التربية والتعليم الخدمات الإلكترونية..
البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة
لا يفوتكم ترك رسالة بالتعليقات تحتوى اسم الطالب ورقم جلوسه وسنسعى لنشر النتائج لكم فور اعتماد النتيجة من المحافظ، كذلك يمكنكم متابعة ما ننشره من تحديثات بشكل مستمر عبر متابعة هذا المقال لحين صدور البيان الرسمي عن نتيجة الاعدادية محافظة البحيرة .
تحديث: اعتماد وإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرية سيكون في النصف الثاني من الأسبوع الجاري، في حالة انتهاء أعمال التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات في كنترول إعدادية البحيرة 2019.
التعليقات
66751 رقم الجلوس فين النتيجة
رقم الجلوس 66751
88936
محمد السيد
رقم الجلوس 31122
الرجاء معرفة النتيجه باقصى سرعه رقم الجلوس/67043
الرجاء معرفة النتيجة رقم الجلوس /67043
سلمى
عبداللة عبد الفتاح صالح .رقم الجلوس هو ١٨٦٧٨
نتيجة ثالثة اعدادى
هي النتيجة ظهرت يا أميره
عبدالرحمن الهم 81670
38373
محمد ناصر سعد /رقم الجلوس 20143
محمد السيد محمد حمد رقم الجلوس 86860
اسراء اسامه عبد المنعم عبد الباقي
رقم الجلوس44188
تعبنا من النتظار رقم الجلوس٧٩٠٤٣
زهرة النتيجه
محمد السيد
رقم الجلوس 50976
زينب عبد المنعم مركز بدر رقم الجلوس 81841
عوض
فرح مدحت
٩٨٣٧
الاء محمد فؤاد محمد ابو نجلة مدرسة عين جالوت البحيرة رقم الجلوس83733
هيام خالد عبدالحق سعد
41531
يوسف ممدوح عبد القادر فتحي
رقم الجلوس44002
مدرسه صيره الاعداديه محافظه البحيره كفر الدوار
يوسف ممدوح عبد القادر فتحي رقم الجلوس44002
مدرسه صيره الاعداديه محافظه البحيره كفر الدوار
الاسم / أحمد حسن رمضان منصور
رقم الجلوس / 71406
كنت عاوزة اعرف نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة القليوبية ظهرت ولا لا
خالد عبدالسلام٧٨٩٨٤
لو سمحت الشهادة بسرعه 87194
دنيا63937
لو سمحتوا عايزة ارقام الجلوس دي
15146 شهد محمد
15305مصطفى محمد
15238عبد الرحمن محمد
15285 محمد مصطفى
اكتب تعليقك هنا…38334
عاوز نتيجة تالتة اعدادى
الاء عبدالنبى السيد عبد السلام من البحيره كفر الدوار مدرسه الكيماويات الاعداديه رقم جلوس ١١٩٧٣. الرجاء الافاده بالنتيجه
سماح فين النتيجه
رقم الجلوس27218
25298 محمد كارم ابراهيم علي
عربي+ 33 =100
انجليزي+22=50
هى امته هتطلع الشهادة
امتى النتيجة رجاء
رقم الجلوس 73229
فيين النتيجة
رقم الجلوس 73229
مدرسة محلة الامير الاعدادية