أعلنت البوابة الالكترونية لمحافظة سوهاج ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول 2018-2019، عقب اعتماد محافظ سوهاج نتيجة الصف الثالث الإعدادي وإعلان نسبة النجاح وأسماء الطلاب العشرة الأوائل على مستوى الغدارات التعليمية، وستنشر قريبا مديرية التربية والتعليم روابط الاستعلام برقم الجلوس، بجانب كشوف نتائج الطلاب بالاسم التي قدمتها الصفحة الرسمية الخاصة بـ بوابة سوهاج الإلكترونية .

بيان اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الثاني ورابط الاستعلام برقم الجلوس عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج مرفق ادناة.

بنسبة نجاح مئوية 84 % اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 للفصل الثاني ، وتم التنويه عن ترتيب نسب النجاح في إدارات سوهاج التعليمية، حيث حققت إدارة أخميم التعليمية الترتيب الأول على مستوى الغدارات التعليمية بالمحافظة، وشهدت الساعات الماضية حالة من القلق البالغ بعد انتشار الشائعات حول انخفاض نسبة النجاح في نتيجة إعدادية سوهاج، وهو ما تم دحره بعد اعتماد النتائج مساء اليوم.

نتيجة الإعدادية البوابة الالكترونية لمحافظة سوهاج

نشرت البوابة الإلكترونية لمحافظة سوهاج، ما صرح به مسئولي التعليم نحو انتهاء جميع أعمال الكنترول من حيث الرصد والمراجعة، بعدها اعد كنترول الشهادة الإعدادية بسوهاج البيانات الرسمية التي اعتمد من المحافظ منذ وقت قليل، والتي صرح بها الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم، حيث أشار لكون عدد الطلاب والطالبات من تقدم للامتحانات وفق ما تضمنه بيان مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج بعض النسب التي نرفق لكم مقتطف منها .

اعتمد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج نتيجة امتحانات دور مايو للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018/2019، حيث بلغت نسبة النجاح أكثر من 84.62% على مستوى المحافظة، عقب الانتهاء من أعمال رصد الدرجات بكنترول الشهادة الإعدادية . كما اعتمد محافظ سوهاج نتيجة الاعدادية المهنية للعام 2019، حيث بلغت نسبة النجاح 73% على مستوى المحافظة، وبلغت نسبة نجاح الصم وضعاف السمع 80.7%، والمكفوفين 40%. نتيجة سوهاج برقم الجلوس

روابط نتيجة اعدادية سوهاج 2019

قدمت بوابة سوهاج الإلكترونية كشوف النتائج الكاملة لجميع الإدارات التعليمية، حيث يتم من خلالها الاستعلام باسم الطالب ورقم جلوسه، وتوفير للجهد سنرفق لكم احد الروابط الإلكترونية للاستعلام برقم الجلوس، لحين تفعيل رابط موقع مديرية التربية والتعليم بسوهاج للخدمات الإلكترونية من موقع وزارة التربية والتعليم.

بوابة سوهاج الإلكترونية

مديرية التربية والتعليم سوهاج

يمكنكم كذلك ترك رسالة بالتعليقات تحتوى على رقم الجلوس واسم الطالب ورقم جلوسه، وسنوفر لكم النتيجة، ونؤكد على ضرورة ذكر اسم الطالب صحيح لسهولة البحث.

تحديث: تم تفعيل رابط البوابة الإلكترونية لخدمات مديرية التربية والتعليم بسوهاج للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني برقم الجلوس .

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