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رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية 2019 .. نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الثاني ظهرت الآن

كتب علاء محمد آخر تحديث
رابط البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية 2019 .. نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس الترم الثاني ظهرت الآن
البوابة الالكترونية لمحافظة الاسكندرية

ستنشر البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية خلال أيام نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 برقم الجلوس، وذلك بعد أن يتم اعتمادها من قبل المحافظ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وسيتمكن طلاب الصف الثالث الإعدادي الحصول على نتيجة “3 إعدادي” برقم الجلوس عبر رابط البوابة الإلكترونية بالإسكندرية فور إعلانها رسمياً من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية قد تظهر هذا الأسبوع وذلك بحسب التصريحات التي أدلى بها عبد الحميد المصري المتحدث بإسم مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، حيث تعمل جميع اللجان والإدارات التعليمية التابعة للمحافظة سريعاً في أعمال تصحيح أوراق الطلبة والطالبات، والتي تسير بشكل جيد دون أي مخالفات، مع مراعاة الشفافية ومنح كل ذي حق حقه، وبعد أن تنتهي عمليات التصحيح والمراجعة سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية رسمياً ونشرها عبر البوابة الإلكترونية..

البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية

 نتيجة إعدادية الإسكندرية

يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية من هـنا، والحصول على نتيجة ثالثة إعدادي الفصل الدراسي الثاني حين ظهورها والإعلان عنها من خلال وضع رقم جلوسك، وكما يعلم الجميع أن النتيجة تكون شاملة المجموع الكلي وهو 140 درجة مقسمة على خمس مواد هي اللغة العربية “40درجة”، اللغة الإنجليزية “30 درجة”، الرياضيات “30 درجة”، والعلوم “20 درجة” ومثلها مادة الدراسات، وليس في الترم الأول رسوب أو نجاح، كما إنه لا تضاف درجات مواد التربية الدينية والرسم والحاسب الألي للمجموع الكلي..

تم اعتماد النتيجة الآن من قبل محافظ الإسكندرية 2019، عبر الرابط التالي من هنا، وأي استفسار يمكنكم تركه بالتعليقات وسنقوم بالرد عليكم.

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عن الكاتب

علاء محمد

علاء محمود محمد ابلغ من العمر 26 سنة وعملت محرر فى أكثر من موقع وصحيفة الكترونية

التعليقات

    1. رقم جلوس الطالب
      13129
      اسم الطالب
      ايه محمد سعد علي
      الادارة
      ادارة العامريه التعليميه
      اسم المدرسة
      أسماء بنت ابى بكر الاعدادية بنات
      الرقم القومى للطالب
      30208070202829
      لغة عربية
      26.5
      لغة اجنبية أولى
      17
      دراسات
      10
      جبر
      10
      هندسة
      5.5
      علوم
      10
      المجموع الكلى
      لايوجد مجموع لنصف العام
      كمبيوتر
      10
      تربية دينية
      13
      تربية فنية
      6
      حالة الطالب
      0

    1. رقم جلوس الطالب
      117080
      اسم الطالب
      فاطمه اسامه محمد عبدالعال سليم
      الادارة
      ادارة المنتزه التعليميه
      اسم المدرسة
      اجيال الخاصة – المشتركة عربى
      الرقم القومى للطالب
      30312120202606
      لغة عربية
      38.5
      لغة اجنبية أولى
      29.5
      دراسات
      20
      جبر
      14.5
      هندسة
      15
      علوم
      20
      المجموع الكلى
      لايوجد مجموع لنصف العام
      كمبيوتر
      10
      تربية دينية
      20
      تربية فنية
      7
      حالة الطالب
      0
      هذه النتيجة لا يعتد بها وعلى الطالب الحصول على النتيجة الرسمية بواسطة المدرسة

    1. رقم جلوس الطالب
      71954
      اسم الطالب
      سهيلة محمد يونس محمود
      الادارة
      ادارة شرق التعليميه
      اسم المدرسة
      الظاهرية الاعدادية بنات
      الرقم القومى للطالب
      30309300201224
      لغة عربية
      34
      لغة اجنبية أولى
      21
      دراسات
      11
      جبر
      8
      هندسة
      8
      علوم
      9
      المجموع الكلى
      لايوجد مجموع لنصف العام
      كمبيوتر
      7.5
      تربية دينية
      17.5
      تربية فنية
      8.5
      حالة الطالب
      0
      هذه النتيجة لا يعتد بها وعلى الطالب الحصول على النتيجة الرسمية بواسطة المدرسة

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