ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2018 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية بنسبة نجاح 81%

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني التى طال انتظاركم لها علما بأن جميع الطلبة والطالبات بالمرحلة الإعدادية انتهت منذ أداء الآمتحانات منذ فترة لا تقل عن 15 يوم،وكانت أعمال التصحيح بالكنترول تتم أول بأول لذا من المتوقع اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني خلال الساعات القادمة.
لم يتبقى الكثير للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإٌعدادية محافظة قنا جميع الإدرات التعليمية، حيث صرح مسئول بمديرية التربية والتعليم أن محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجام سوف يقوم باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بعد قليل ويمكنكم اعزائى الطلاب الاستعلام عن نتيجة إعدادية قنا 2018 برقم الجلوس والأسم والإدارة التابع لها من الموقع الرسمى لمحافظة قنا.
البوابة الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية قنا 2018:
نتيجة ثالثة إعدادي بقنا التيرم الثاني سوف يتم رفعها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة قنا ومديرية التربية والتعليم، وقد ذكر وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا أن نسبة النجاح الفصل الدراسي الأول بلغت 66.55% ولكن من المتوقع أن تشهد نتيجة امتحانات الترم الثاني زيادة بنسبة النجاح نظرا لسهولة الأختبارات وعدم وجود شكاوى من قبل طلاب الشهادة الإعدادية.
طريقة الحصول على نتيجة الإعدادية محافظة قنا:
الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم محافظة قنا من هنااااااااااا.
اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية 2018
تسجيل رقم الجلوس وسوف تظهر النتيجة في الحال.
متابعة موقع ” نجوم مصرية ” ننشر رابط النتيجة فور ظهورها.
يمكنكم اعزائي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا أن تترك لنا اسمك ورقم جلوسك في تعليق أسفل المقالة لحين رفعها عبر الموقع الرسمى لمديرية التربية والتعليم.
لقد قام محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان منذ قليل باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية منذ قليل حيث بلغت نسبة النجاح 81.1% وبين الطلاب المكفوفين 67% وبذلك أصبحت متاحة عبر موقع مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس.
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2019 الترم الثاني خلال الأيام القليلة القادمة، يمكن لجميع طلابنا أن يترك اسمه ورقم الجلوس في تعليق أسفل المقالة لحين اعتمادها من محافظ قنا .
التعليقات
لوسمحتو عايز نتيجة الشهاده الاعداديه محافظة قنا مركز قوص فى جميع المواد على رقم الجلوس ده(٤٥٠٦٨)
سعيد احمد هاشم
محافظة قنا.مركزدشنا
نتيجة الدور الثانى الصف الثالث الاعدادى ازهر قنا ابوتشت اسم الطالب ابوالنجا كارم صلاح عبداللاه رقم الجلوس62813
نتيجة الصف الثالث الاعدادى ازهر محافظة قنا مركز ابو تشت
مدرسة رغاعة بحرى الاعدادى
ممكن اعرف مجموع التمريض
ممكن نتيجة الطالب يوسف محمد محمد على ورقم الجلوس 181
ممكن لو سمحت النتيجة رقم جلوس٢٩٣٦٧
14386
تتمقخبمقمبن
عبدالحميد عوض عبدالحميد عبدالهادى
نتيجة الصف الثالث الاعدادى مدرسة العديسية تعليم اساسى ادارة قنا
معليش بريد
#6
نتيجه الصف الثالث الإعدادي التونسية الثاني محافظه قنا مركز نجح حمادي
18406
محمود علي محمود اسماعيل
نتيجه الصف الثالث الإعدادي التونسية الثاني محافظه قنا
نتيجه الصف الثالث الإعدادي محافظه قنا التونسية الثاني
مجموعها محمود اسماعيل
ن
دور ثان
اسم الطالبمحمود حسين على حسين رقم الجلوس18405
المديريةمديرية قنا التعليمية الإدارةنجع حمادى
اسم المدرسهبركة الاعدادية للتعليم الاساسى
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 27.5 18 14 13.5 6 83.5 25 12 7.5
رقم الجلوس18405
محمود علي محمود اسماعيل
نتيجه الصف الثالث الإعدادي التونسية الثاني