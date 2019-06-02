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ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2018 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية بنسبة نجاح 81%

كتب أماني عليفي آخر تحديث

يترقب طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني التى طال انتظاركم لها علما بأن جميع الطلبة والطالبات بالمرحلة الإعدادية انتهت منذ أداء الآمتحانات منذ فترة لا تقل عن 15 يوم،وكانت أعمال التصحيح بالكنترول تتم أول بأول لذا من المتوقع اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني خلال الساعات القادمة.

لم يتبقى الكثير للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإٌعدادية محافظة قنا جميع الإدرات التعليمية، حيث صرح مسئول بمديرية التربية والتعليم أن محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجام سوف يقوم باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بعد قليل ويمكنكم اعزائى الطلاب الاستعلام عن نتيجة إعدادية قنا 2018 برقم الجلوس والأسم والإدارة التابع لها من الموقع الرسمى لمحافظة قنا.

البوابة الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية قنا 2018:

نتيجة ثالثة إعدادي بقنا التيرم الثاني سوف يتم رفعها عبر البوابة الإلكترونية لمحافظة قنا ومديرية التربية والتعليم، وقد ذكر وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا أن نسبة النجاح الفصل الدراسي الأول بلغت 66.55% ولكن من المتوقع أن تشهد نتيجة امتحانات الترم الثاني زيادة بنسبة النجاح نظرا لسهولة الأختبارات وعدم وجود شكاوى من قبل طلاب الشهادة الإعدادية.

طريقة الحصول على نتيجة الإعدادية محافظة قنا:

الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم محافظة قنا من هنااااااااااا.

اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية 2018

تسجيل رقم الجلوس وسوف تظهر النتيجة في الحال.

متابعة موقع ” نجوم مصرية ” ننشر رابط النتيجة فور ظهورها.

يمكنكم اعزائي طلاب الشهادة الإعدادية  بمحافظة قنا أن تترك لنا اسمك ورقم جلوسك في تعليق أسفل المقالة لحين رفعها عبر الموقع الرسمى لمديرية التربية والتعليم.

لقد قام محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان منذ قليل باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية منذ قليل حيث بلغت نسبة النجاح 81.1% وبين الطلاب المكفوفين 67% وبذلك أصبحت متاحة عبر موقع مديرية التربية والتعليم برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا 2019 الترم الثاني خلال الأيام القليلة القادمة، يمكن لجميع طلابنا أن يترك اسمه ورقم الجلوس في تعليق أسفل المقالة لحين اعتمادها من محافظ قنا .

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عن الكاتب

أماني علي

حاصلة علي ليسانس اداب انجليزي دفعة 2010، من هوياتي تصفح مواقع التواصل الاجتماعي، اعمل محررة في موقع نجوم مصرية وافضل الكتابة في مجال الرياضة والاخبار

التعليقات

  4. نتيجة الدور الثانى الصف الثالث الاعدادى ازهر قنا ابوتشت اسم الطالب ابوالنجا كارم صلاح عبداللاه رقم الجلوس62813

    رد

    1. دور ثان
      اسم الطالبمحمود حسين على حسين رقم الجلوس18405
      المديريةمديرية قنا التعليمية الإدارةنجع حمادى
      اسم المدرسهبركة الاعدادية للتعليم الاساسى
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 27.5 18 14 13.5 6 83.5 25 12 7.5

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