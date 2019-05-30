نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية برقم الجلوس 2019 رابط البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني | بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة المنوفية سيتم إعلانها خلال أيام، حيث يستعد السيد شاهين محافظ المنوفية لإعلان نتيجة الصف الثالث الاعدادي عبر موقع البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية واعتماد النتيجة وإعلان نسبة النجاح بتقرير إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في المنوفية، هذا وطبقاً لما ورد عن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بأن أعمال كنترول الشهادة الاعدادية في المنوفية مستمرة وبدقة عالية، وأوشكت عمليات تصحيح امتحانات طلاب الصف الثالث الاعدادي بالمنوفية على الانتهاء، كما تتم مراجعة ورصد وتجميع درجات الطلاب وإرسال كشوف نتيجة الشهادة الاعدادية في المنوفية للسيد المحافظ لاعتماده وإعلانها رسمياً لتكون متاحة عبر البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية.

البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية

نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة المنوفية سيتم إعلانها خلال أيان قليلة، ويمكن للطلاب بعد اعتماد النتيجة الدخول على البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية في كافة الإدارات التعليمية في المنوفية (تلا، منوف، الشهداء، الباجور، السادات، أشمون، قويسنا، شبين الكوم)، وإدخال رقم الجلوس في المكان المخصص ثم معرفة درجات امتحانات الصف الثالث الاعدادي في مواد اللغة العربية، التربية الدينية، اللغة الاجنبية، الدراسات الاجتماعية، العلوم، الرياضيات، التربية الفنية.

ظهرت الآن نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة المنوفية بعد أن قام السيد اللواء سعيد عباس باعتمادها منذ ساعات قليلة، وعلى الفور قامت مديرية التربية والتعليم بتوفير النتيجة عبر رابط مباشر بالاسم ورقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية

موقع مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية ينشر رابط البوابة الالكترونية لنتيجة الشهادة الاعدادية في المنوفية، فور اعتماد نتيجة الاعدادية، ليتمكن الطلاب من الحصول على النتيجة فور إعلانها إلكترونياً، كما يمكن لطلاب الصف الثالث الاعدادي في المنوفية معرفة نتيجة الاعدادية بالتوجه إلى المدرسة والاطلاع على كشوف درجات نتيجة اعدادية المنوفية بعد اعلان النتيجة بساعات.

البوابة الالكترونية المنوفية نتيجة الاعدادية

رابط اعدادية المنوفية بالاسم ورقم الجلوس

ترقبوا نتيجة الشهادة الاعدادية على البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية خلال أيام، وحتى يتم إعلان النتيجة يمكن ترك رقم الجلوس في تعليق أسفل المقال لمساعدتك في الحصول على النتيجة فوراً.

وفيما يتعلق بدرجات نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول وطبقاً لوزارة التربية والتعليم فإن توزيع درجات الشهادة الاعدادية في المنوفية كالتالي:

اللغة العربية 40 درجة.

الرياضيات 30 درجة.

اللغة الانجليزية 30 درجة.

العلوم 20 درجة.

الدراسات 20 درجة.

ومواد التربية الدينية والتربية الفنية والتربية الرياضية لا تضاف إلى المجموعة، على أن يكون المجموع الكلي لنتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول 140 درجة.

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