رابط البوابة الالكترونية بالاسكندرية 2019 .. نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية برقم الجلوس “احصل عليها الآن”

تم الاعلان منذ قليل، عن نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسكندرية، وذلك عبر موقع بوابة الاسكندرية التعليمة، بعد أن أتم جميع المصححين على مستوى المحافظة، من الانتهاء من تصحيح ومراجعة كافة أوراق الطلاب للصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الثاني، وسوف نعرض عليكم من خلال هذا المقال، رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة برقم الجلوس فقط.

اعتمد محافظ الاسكندرية منذ ساعات قليلة نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة الاسكندرية، جاء ذلك بعد انتهاء جميع كنترولات التصحيح في مختلف الإدارات التعليمية من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد لنتيجة الصف الثالث الاعدادي في الاسكندرية الترم الثاني 2019، وعلى الفور تم إرسال كشوف نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية إلى مقر السيد المحافظ لاعتمادها، ثم بدأت مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية برفع نتيجة الشهادة الاعدادية على موقع ورابط البوابة البوابة الالكترونية بالاسكندرية لتصبح متاحة للطلاب برقم الجلوس، وليتمكن طلاب الصف الثالث الاعدادي من الحصول على النتيجة والدرجات التفصيلية لجميع مواد الشهادة الاعدادية.

رابط البوابة الالكترونية بالاسكندرية

بلغت نسبة نجاح الطلاب في نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 86.1% وهي نتيجة مرتفعة مقارنة بنسبة نجاح الاعدادية في الاسكندرية بالسنوات السابقة، ويتم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية عبر رابط البوابة الالكترونية بالاسكندرية برقم الجلوس.

استعلم عن نتيجة الشهادة الاعدادية لمحافظة الاسكندرية من خلال: رابط البوابة الالكترونية بالاسكندرية 2019

الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية برقم الجلوس

ادخل على رابط البوابة الالكترونية بالاسكندرية 2019 لاستعلام نتيجة الشهادة الاعدادية.

ادخل رقم الجلوس في المكان المخصص، ثم اختر نتيجة لتظهر درجات المواد في الصف الثالث الاعدادي.

هذا ويمكن للطلاب استعلام الدرجات التفصيلية لمواد اللغة العربية، الرياضيات، الدراسات الاجتماعية، العلوم، اللغة الأجنبية، التربية الدينية، التربية الفنية، من خلال رابط البوابة الالكترونية بالاسكندرية 2019.

هذا وتعمل وزارة التربية والتعليم بتوفير نتائج الطلاب إلكترونياً بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات، وتعمل مديرية التربية والتعليم بالاسكندرية بإتاحة نتيجة الشهادة الاعدادية عبر رابط البوابة الالكترونية بالاسكندرية 2019 برقم الجلوس، تسهيلاً على الطلاب وأولياء الأمور في معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية ونتائج الامتحانات في مختلف المراحل الدراسة، خاصة الشهادات مثل الاعدادية والثانوية.

ومن لم يتمكن من الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية في محافظة الاسكندرية عبر رابط البوابة الالكترونية بالاسكندرية 2019، يمكن ترك تعليق برقم الجلوس أسفل المقال، كما أن كشوف نتائج امتحانات الشهادة الاعدادية في الاسكندرية ستكون متاحة غداً في جميع المدارس الموزعة على كافة الإدارات التعليمية في الاسكندرية.

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