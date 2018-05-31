البوابة الإلكترونية محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية “نتيجة الصف الثالث” بالشرقية 2019

نرصد البوابة الإلكترونية محافظة الشرقية 2019 الترم الأول لاستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، حيث انتهت أعمال كنترول إعدادية الشرقية وتوشك نتيجة طلاب الإعدادية 2019 برقم الجلوس على الظهور، حيث صرحت الأستاذة فريدة مجاهد وكيلة مديرية التربية والتعليم في الشرقية بأن عمليات التصحيح والمراجعات النهائية لاختبارات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية لعام 2019 تمت بنجاح، ويكون اعتماد نتيجة شهادة ثالثة إعدادي بالشرقية خلال اليومين المقبلين ثم رفع النتائج عبر بوابة الشرقية لنتائج الإعدادية.

إعلان أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالشرقية 2019 يتم في البداية بمجرد اعتماد النتائج، لتظهر بعدها مباشرة نتيجة الصف الثالث الإعدادي لجميع طلاب محافظة الشرقية من خلال موقع البوابة الإلكترونية محافظة الشرقية التعليمية، وتشمل النتائج جميع الدرجات لكل المواد الدراسية التي أدى الطلبة والطالبات اختباراتهم فيها الترم الأول.

رابط البوابة الإلكترونية محافظة الشرقية نتيجة الإعدادية

تزايدت عمليات البحث عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية من الأن من الطلاب وأولياء أمورهم خاصة بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الاول 2019 في عدد من المحافظات المصرية الأخرى، ويشهد موقع البوابة الإلكترونية محافظة الشرقية ضغطا كبيرا من طلاب الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية التي تضمها الشرقية، وهي:

إدارة أولاد صقر التعليمية.

إدارة العاشر من رمضان التعليمية.

إدارة القرين التعليمية.

إدارة أبو كبير التعليمية.

إدارة بلبيس التعليمية.

إدارة فاقوس التعليمية.

إدارة الصالحية التعليمية.

إدارة منشأة أبو عمر التعليمية.

إدارة أبو حماد التعليمية.

إدارة ههيا التعليمية.

إدارة كفر صقر التعليمية.

إدارة ديرب نجم التعليمية.

إدارة الإبراهيمية التعليمية.

إدارة مشتول التعليمية.

إدارة صان الحجر التعليمية.

استعلام نتيجة إعدادية الشرقية

ترفع نتيجة الإعدادية 2019 بالشرقية إلى السيد المحافظ لإعتمادها قريبا ثم تحميلها على البوابة الإلكترونية محافظة الشرقية التعليمية نتائج الامتحانات، نتابع وإياكم ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية 2019 الفصل الدراسي الاول، أولا بأول للحصول على النتائج فور ظهورها.

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