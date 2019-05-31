البوابة الإلكترونية لمحافظة المنيا.. هنا روابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بالمنيا، قام السيد المحافظ اللواء حسين قاسم محافظ المنيا باعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بمحافظة المنيا بنسبة نجاح بلغت 73.74% للمدارس الرسمية والخاصة، وحصل 266 طالب وطالبه في الشهادة الاعدادية بمحافظة المنيا على المجموع النهائي 280 من 280 درجة.

من جهة أخري قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا بعد اعتماد السيد اللواء حسين قاسم محافظ المنيا لنتيجة الإعدادية بالمنيا الترم الثاني 2019، بأن عدد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا المتقدمين لأداء الامتحانات للعام الدراسي الجاري 2018/2019 بلغ نحو 106468 طالب وطالبه، أدي منهم امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019 نحو 98087 طالب وطالبه، نجح منهم نحو 72332 طالب وطالبه.

روابط استخراج نتيجة الإعدادية 2019 بالمنيا :-

ستقوم مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا برفع نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا 2019 خلال الساعات القليلة المقبلة على عدد من الروابط على شبكة الأنترنت تسهيلاً على طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنيا وهذه الروابط هي:- بالضغط هنا أو بالضغط هنا

كذلك فإنه إذا أراد طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا مساعدتهم في معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا 2019، القيام بكتابة تعليق أسفل الموقع يتضمن الاسم ورقم الجلوس وسوف نقوم بالرد بعرض النتيجة.

وبعد أن أنتهي محافظ المنيا سيادة اللواء قاسم حسين من اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا، قدم سيادته التهنئة للطلاب المتفوقين والمتميزين في الشهادة الإعدادية بالمنيا والبالغ عددهم 266 طالب وطالبه لحصولهم على الدرجات النهائية في كافة المواد الدراسية واستطاعتهم الحصول على الدرجة النهائية في المجموع الكلي وهو 280 درجة.

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