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البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي مديرية التربية والتعليم .. روابط نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2019

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البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي مديرية التربية والتعليم .. روابط نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2019
البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي مديرية التربية والتعليم

تعلن نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادي 2019 عبر رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية أو الصفحة الرسمية للمحافظة بجانب البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وجميع روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 سنضعها لكم عبر خدمات موقع نجوم مصرية لتغطية مرحلة ظهور نتيجة المرحلة الأولي من شهادة نهاية مرحلة التعليم الأساسي في جميع المحافظات المصرية .

كنترول نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية كان قد أشار لاستمرار عمليات التصحيح والتدقيق والمراجعة ثم رصد الدرجات حتى نهاية الأسبوع الحالي، ومع  الاقتراب من نهاية الأسبوع نتابع عن كسب ما يصدر من اخبر عن البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم في القليوبية، حول موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019، وسنرفق كل روابط نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي بجميع الإدارات التعليمية بالقليوبية .

البوابة الإلكترونية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

يترقب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إعلان البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية نتيجة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2019-2018، ونشر نتائج الطلاب برقم الجلوس في شهادة الصف الثالث الإعدادي، كي يتعرف كل ولي أمر وطالب على مدى تحصيله من الترم الثاني، كي يكون حافزاً لتعديل الموقع أو استمرار الحفاظ على التفوق خلال الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من المرحلة الفارقة في حياة الطالب ومستقبله العلمي والعملي، وسنضيف رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية الصفحة الرسمية لنقل أخبار المحافظة أولاً بأول .

روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالقليوبية : البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية

نرفق فيما يلي روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية، وهي الروابط المتوقع أن تنقل كل التفاصيل ودرجات شهادة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي.

اتركوا أرقام الجلوس في التعليقات وتابعونا سنرفق لكم قريبا المزيد من التوضيحات وكذلك النتائج عن ظهور نتيجة الإعدادية 2019 على البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية .

تحديث: محافظة القليوبية واحدة المحافظات الكبيرة وبالتالي تتطلب عملية التصحيح المزيد من الوقت لضمان المخرجات، ونتابع يوميا ما يرد من بيانات من كنترول الاعدادية بالقليوبية حول موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019.

تحديث : رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية من موقع وزارة التربية والتعليم سيعرض نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 برقم الجلوس بدون معاناة، ويمكنكم ترك رسالة بالتعليقات تتضمن اسم الطالب أو الطالبة ورقم الجلوس وسنوفر لكم النتيجة حال الإعلان عن ظهورها قريباً.

تحديث: الروابط الرسمية التي سيتم من خلالها الحصول على نتيجة الاعدادية 2019 محافظة القليوبية سيكون منها البوابة الإلكترونية للمحافظة، ورابط نتائج الامتحانات الخدمات الإلكترونية لموقع مديرية التربية والتعليم، وجميعها سنرفقها لسهول الوصول إلى درجات شهادة الصف الثالث الإعدادي.

تحديث: اعتمد محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق نتيجة الشهادة الإعدادية دور مايو 2019 بنسبة نجاح 85.2% ورابط النتيجة بالاسم ورقم الجلوس مرفق بعالية.

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عن الكاتب

بدر

بدر سيد مصري الجنسية، محرر بموقع نجوم مصرية أهدف لتقديم عمل صحفي بمصداقية وأحب كرة القدم، مجال الدراسة الهندسة

التعليقات

    1. مبروك
      مع أرق التمنيات بدوام التوفيق
      ناجح
      اسم الطالب
      عمر محمد احمد ابراهيم
      رقم الجلوس
      34649
      المديرية
      مديرية القليوبية التعليمية
      الإدارة
      غرب شبرا الخيمة
      اسم المدرسه
      الشهيد محمد مجدى سيد ع . بنين 1
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 49 38 20 33 20 160 24 13 16
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

    1. مبروك
      مع أرق التمنيات بدوام التوفيق
      ناجح
      اسم الطالب
      عمر خالد عبدالعاطي عبدالغني
      رقم الجلوس
      77265
      المديرية
      مديرية القليوبية التعليمية
      الإدارة
      كفر شكر
      اسم المدرسه
      الشهيد فتحى شريف الإعدادية المشتركة
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 75.5 59 39.5 60 39.5 273.5 38.5 16 19.5
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

    1. مبروك
      مع أرق التمنيات بدوام التوفيق
      ناجح
      اسم الطالب
      عبدالرحمن حازم محمد عاطف
      رقم الجلوس
      75849
      المديرية
      مديرية القليوبية التعليمية
      الإدارة
      العبــــور
      اسم المدرسه
      نور البيان ( الاعدادية ) الخاصة عربى
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 74.5 59 36.5 56.5 35 261.5 35 15.5 13
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

    1. مبروك
      مع أرق التمنيات بدوام التوفيق
      ناجح
      اسم الطالب
      ماريا يعقوب ناروز بدروس
      رقم الجلوس
      39243
      المديرية
      مديرية القليوبية التعليمية
      الإدارة
      غرب شبرا الخيمة
      اسم المدرسه
      عمار بن ياسر ع . بنات 2
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 64.5 41.5 39 49.5 35.5 230 36 17 14
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

    2. مبروك
      مع أرق التمنيات بدوام التوفيق
      ناجح
      اسم الطالب
      فرح اشرف عمر عبدالرحمن
      رقم الجلوس
      75604
      المديرية
      مديرية القليوبية التعليمية
      الإدارة
      العبــــور
      اسم المدرسه
      الاسكان العائلى الاعدادية بنات
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 66 51.5 35.5 38 34.5 225.5 35 16.5 10
      هذ المستند لا يعد مستند رسمي

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