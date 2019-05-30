تعلن نتيجة شهادة الصف الثالث الاعدادي 2019 عبر رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية أو الصفحة الرسمية للمحافظة بجانب البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وجميع روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 سنضعها لكم عبر خدمات موقع نجوم مصرية لتغطية مرحلة ظهور نتيجة المرحلة الأولي من شهادة نهاية مرحلة التعليم الأساسي في جميع المحافظات المصرية .
كنترول نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية كان قد أشار لاستمرار عمليات التصحيح والتدقيق والمراجعة ثم رصد الدرجات حتى نهاية الأسبوع الحالي، ومع الاقتراب من نهاية الأسبوع نتابع عن كسب ما يصدر من اخبر عن البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم في القليوبية، حول موعد اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2019، وسنرفق كل روابط نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي بجميع الإدارات التعليمية بالقليوبية .
البوابة الإلكترونية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية
يترقب الطلاب والطالبات وأولياء الأمور إعلان البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية نتيجة الاعدادية 2019 الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2019-2018، ونشر نتائج الطلاب برقم الجلوس في شهادة الصف الثالث الإعدادي، كي يتعرف كل ولي أمر وطالب على مدى تحصيله من الترم الثاني، كي يكون حافزاً لتعديل الموقع أو استمرار الحفاظ على التفوق خلال الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من المرحلة الفارقة في حياة الطالب ومستقبله العلمي والعملي، وسنضيف رابط البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية الصفحة الرسمية لنقل أخبار المحافظة أولاً بأول .
روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 بالقليوبية : البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية
نرفق فيما يلي روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة القليوبية، وهي الروابط المتوقع أن تنقل كل التفاصيل ودرجات شهادة الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي الحالي.
- البوابة الإلكترونية لمديرية التربية والتعليم
- موقع مديرية التربية والتعليم
- البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية
اتركوا أرقام الجلوس في التعليقات وتابعونا سنرفق لكم قريبا المزيد من التوضيحات وكذلك النتائج عن ظهور نتيجة الإعدادية 2019 على البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية .
تحديث: محافظة القليوبية واحدة المحافظات الكبيرة وبالتالي تتطلب عملية التصحيح المزيد من الوقت لضمان المخرجات، ونتابع يوميا ما يرد من بيانات من كنترول الاعدادية بالقليوبية حول موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2019.
تحديث : رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية من موقع وزارة التربية والتعليم سيعرض نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 برقم الجلوس بدون معاناة، ويمكنكم ترك رسالة بالتعليقات تتضمن اسم الطالب أو الطالبة ورقم الجلوس وسنوفر لكم النتيجة حال الإعلان عن ظهورها قريباً.
تحديث: الروابط الرسمية التي سيتم من خلالها الحصول على نتيجة الاعدادية 2019 محافظة القليوبية سيكون منها البوابة الإلكترونية للمحافظة، ورابط نتائج الامتحانات الخدمات الإلكترونية لموقع مديرية التربية والتعليم، وجميعها سنرفقها لسهول الوصول إلى درجات شهادة الصف الثالث الإعدادي.
تحديث: اعتمد محافظ القليوبية الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق نتيجة الشهادة الإعدادية دور مايو 2019 بنسبة نجاح 85.2% ورابط النتيجة بالاسم ورقم الجلوس مرفق بعالية.
← إقرأ أيضاً:
- البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية نتيجة شهادة الصف الثالث الإعدادي مديرية التربية والتعليم .. روابط نتيجة الشهادة الإعدادية القليوبية 2019
التعليقات
يارب تكون بخير وصحة وسلامة على طول
اريد النتيجه بالدرجات 25663
نتيجة الاعدادية رقم جلوس ٤٦٣٦٧
رقم جلوس ٤٦٣٦٧ بالمواد من فضلكم
نتيجة الإعدادية رقم جلوس٤٦٣٦٧ بالمواد
منار رضوان محمد رضوان محمد
رقم الجلوس ١٧٦٧٧محافظه القليوبيه
محمود صلاح حسني مدرسه بلتان الاعداديه المشتركه رقم الجلوس 16627
ولاء سعيدالسيد 60742
ادارة شبين القناطر
ولاء سعيد 60742
61848
سليم السيد سالم
٦١٨٤٨
سليم السيد سالم
43140
بسنت محمود رقم الجلوس 43140
نتيجه الصف السادس الابتداءئ هاجر علئ محمد حلفا وئ 20363 ّترم اول
62554
عمر محمد احمد ابراهيم محمد
34649
مبروك
مع أرق التمنيات بدوام التوفيق
ناجح
اسم الطالب
عمر محمد احمد ابراهيم
رقم الجلوس
34649
المديرية
مديرية القليوبية التعليمية
الإدارة
غرب شبرا الخيمة
اسم المدرسه
الشهيد محمد مجدى سيد ع . بنين 1
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 49 38 20 33 20 160 24 13 16
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
77265
صلاح هانى محمد رضوان مصطفى
مبروك
مع أرق التمنيات بدوام التوفيق
ناجح
اسم الطالب
عمر خالد عبدالعاطي عبدالغني
رقم الجلوس
77265
المديرية
مديرية القليوبية التعليمية
الإدارة
كفر شكر
اسم المدرسه
الشهيد فتحى شريف الإعدادية المشتركة
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 75.5 59 39.5 60 39.5 273.5 38.5 16 19.5
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
77265
انا جايب الترم الاول في الانجليزي اثنان ممكن لو عوضت انجح
رقم الجلوس70941
عبدالرحمن حازم محمد عاطف
75849
مبروك
مع أرق التمنيات بدوام التوفيق
ناجح
اسم الطالب
عبدالرحمن حازم محمد عاطف
رقم الجلوس
75849
المديرية
مديرية القليوبية التعليمية
الإدارة
العبــــور
اسم المدرسه
نور البيان ( الاعدادية ) الخاصة عربى
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 74.5 59 36.5 56.5 35 261.5 35 15.5 13
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
رقم الجلوس:39243
اداره غرب شبرا الخيمه
مبروك
مع أرق التمنيات بدوام التوفيق
ناجح
اسم الطالب
ماريا يعقوب ناروز بدروس
رقم الجلوس
39243
المديرية
مديرية القليوبية التعليمية
الإدارة
غرب شبرا الخيمة
اسم المدرسه
عمار بن ياسر ع . بنات 2
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 64.5 41.5 39 49.5 35.5 230 36 17 14
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
اانا شهد ايهاب سمير السيد من القليوبيه
رقم جلوسى 78838ممكن شهاده تلته اعدادي
هتبان امتااا
رقم الجلوس ٤٦٢٤٢
الاسم احمد عبد الرحمن إبراهيم محمد
رقم جلوسي 36349 واسمي اسلام اشرف حسن شعبان
هى النتائج تلتت
محمد وليد كمال الدين حسن سالم 4525
نتيجه الترم الثلني للشهاده الاعداديه
48417
34573
عمر هيثم رقم الجلوس
36939 محافظه القليوبية
بسمله سامح محمد عبدالقادر البربري
رقم الجلوس ٧٦٣٠
محافظه القليوبيه اداره بنها
رقم جلوسك 7630 محافظه القليوبيه اداره بنها التعليميه
37731
رقم جلوس ٤٦٨٤
44888 هشام جمال السيد ادارة شرق شبرا الخيمه
رقم جلوسي ٣٤٠٢٠
شهادة الاعدادية لمحافظة الاعدادية
ممكن نتيجتي 64558
ممكن نتيجة الصف التالت الاعدادي رقم الجلوس 42569
و الاسم : مازن محمد
ممكن نتيجتي بسرعة24832رقم جلوسى
56216
الاء يوسف عبد الخالق حسانين 37535
الاء ايمن عزب محمد 48652
76051
٣٧٩٦٣
48088
39579منار يونس
27413
٤٥١٧٩ محافظه القليوبيه
٦٨٥٩٣
لو سمحتو ادارة شبين القناطر 55050
٧٤٣٤٤
62732
٥١٠٩٩
36043
محمود خالد حنفى محمود
٦٩٥٨٣
75646
57537 دة الرقم محافظه القليوبيه
75604
مبروك
مع أرق التمنيات بدوام التوفيق
ناجح
اسم الطالب
فرح اشرف عمر عبدالرحمن
رقم الجلوس
75604
المديرية
مديرية القليوبية التعليمية
الإدارة
العبــــور
اسم المدرسه
الاسكان العائلى الاعدادية بنات
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 66 51.5 35.5 38 34.5 225.5 35 16.5 10
هذ المستند لا يعد مستند رسمي
يوسف فتحي ٢٧٣٧٥