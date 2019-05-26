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“تعليم البحيرة” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 مواقع البوابة الإلكترونية مديرية التربية والتعليم

كتب عبير جمالفي آخر تحديث
“تعليم البحيرة” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 مواقع البوابة الإلكترونية مديرية التربية والتعليم
نتيجة الشهادة الاعدادية بالبحيرة 2018

يترقب الطلاب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 نهاية الأسبوع الحالي، وذلك فور اعتمادها من اللواء هشام آمنه بعد انتهاء مرحلة التصحيح وتجميع الدرجات للانتهاء من إتمام نتائج الفصل الدراسي الثاني وإعلانها في الحال لجميع إدارات محافظة البحيرة.

اعلن تعليم البحيرة عن استعداد مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لنشر نتيجة الشهادة الإعدادية لطلابها خلال هذا الأسبوع بعد عملية الاعتماد مباشرة، وسيتم تحديد الموعد شكل نهائي خلال ساعات ليتعرف جميع الطلاب على موعد ظهورها.

رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2019

وأشار سيادته في تصريحات صحفية أن هناك نحو 92 ألف طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي، ينتظرون إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2019 الترم الثاني، وذلك عبر مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، وهناك نحو 2631 مدرس ومدرسة بمختلف المواد، يتواجدون بـ 9 مراكز تصحيح بالمحافظة، لسرعة إنجاز مهمة التصحيح على الوجه الأكمل، وأقر سيادته أنهم بالفعل يقومون بجهد كبير خلال الأيام الماضية.

اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2018 عبر مديرية التربية والتعليم بالبحيرة من هنا 

بلغت نسبة النجاح في نتيجة إعدادية البحيرة إلى 72.4% بعد اعتمادها من اللواء هشام آمنة، وكان عدد الطلاب الذين تقدما لامتحانات الفصل الدراسي الأول إلى 90 ألف و260 طالب وطالبة.

تمكن العديد من الطلاب والطالبات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 بعد ظهورها منذ ساعات، حيث نستقبل تعليقات الطلاب ليحصل كل طالب على الشهادة بالدرجات التفصيلية والمجموع الكلي.

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وأثناء مرور السيد وكيل الوزارة على الكنترول، لم يلاحظ أي قصور في أي لجنة تصحيح، بل بالعكس وجد المعلمين يتأخرون عن موعد الانصراف المقرر لهم، وقد قدم سيادته لهم شكرا خاصا على هذه المجهودات، وقال أنه يتمنى أن ترتقي محافظة البحيرة في العملية التعليمية، وتظهر بمستوى مشرف خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

نشرف على متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 أول بأول من أجل أن يحصل كل طالب على درجاته ومعلومات تخص ظهورها من موعد وروابط الاستعلام برقم الجلوس، وفي القريب نعلن لكم عن اعتمادها رسميا.

سوف تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 على مدار اليوم، حيث يتم اعتمادها ورفعها في الحال أمام الطلاب من خلال الموقع الإلكتروني للبوابة بالمحافظة ومديرية التربية ليتعرف كل طالب على الدرجات كاملة والمجموع الأساسي فور الإعلان عنها.

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة لاعتماد نتائج الطلاب الثالث الإعدادي خلال منتصف الأسبوع الحالي، وذلك لتحديد موعد انتهاء التصحيح غدا الأحد، وبذلك سيتم ترقبها لكم لظهورها في أي ساعة مقبلة، ويتم التعرف على النتيجة فور ظهورها عبر الرابط الموضح، وهو الذي يتم رفع النتائج عليه.

البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة 2019

تمثل البوابة الإلكترونية هي الرابط بين الطلاب ومعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة لنهاية العام الدراسي، حيث تستعد البوابة لنشرها لجميع أبناء محافظة البحيرة، ليحصل كل طالب على درجاته في هذا الفصل الدراسي مع بيان بالتفصيل لدرجات الترم كاملة بجميع المواد الدراسية.

ونحب أن نطمئن كل أولادنا وبناتنا في المرحلة الإعدادية بمحافظة البحيرة، أننا سنقوم بنشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس من خلال مجلة نجوم مصرية خلال الأيام القادمة وقبل نهاية شهر مايو الجاري، من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

نضع نصب أعينا إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 والتي تمثل من كبرى المحافظات في عدد الطلاب، لذا سوف تحظى معنا باهتمام على مدار الساعة لوضع ميعاد لها عند توافره من قبل مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، وسيتم نشر لكم روابط الاستعلام عند اعتمادها.

مديرية التربية والتعليم بالبحيرة

يتطلع جميع الطلاب بمحافظة البحيرة إلى معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 فور اعتمادها، ولكن كافة الأخبار تؤكد أن النتائج لا تزال قيد التصحيح والمراجعة، حيث تقوم أعمال الكنترول على قدم وساق لإعلان النتيجة في وقت قريب للغاية.

تمثل مديرية التربية والتعليم بالبحيرة همزة الوصل بين الطلاب والمدرسة بطريقة إلكترونية، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 خلال تواجدك بالمنزل وبدون الذهاب إلى المدرسة للتعرف على نتيجتك، سيتم نشرها لكم في الحال فور الاعتماد فتابعونا.

نحن في انتظار ومتابعة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 والتي يتطلع إليها آلاف الطلاب من أبناء مدن وقرى محافظة البحيرة، وذلك إلكترونيا عبر موقع مديرية التربية والتعليم، ونطمئن الطلاب بعدم ظهور النتائج حتى الآن وفور الاعتماد سيتم نقل لكم الخبر في الحال.

نظل في تغطية مستمرة وحصرية حول إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 وبجميع مدارس ومدن وقرى البحيرة، سوف نعلن لكم عن ظهورها خلال الأسبوع الجاري، من المقرر أن تنتهي مديرية التربية والتعليم من التصحيح لنشرها فورا للطلاب.

من المتوقع أن تبدأ نتائج الإعدادية بالبحيرة في الظهور خلال ساعات قليلة، ونترقب لكم الأخبار حول اعتمادها وموعد نشرها رسميا عبر الإنترنت لنقوم بمتابعتها لكم في الحال، ضع رقم جلوسك لتحصل على نتيجتك أولاً.

سوف تصدر نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2019 خلال أيام قليلة للغاية، حيث تعمل نخبة كبيرة من المعلمين على تصحيح ومراجعة دقيقة لإجابات الطلاب وتدوين الدرجات إلكترونيا لرفعها بمجرد الاعتماد، وسوف نتابع لكم ظهورها لحظة بلحظة.

من المقرر أن يبدأ الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة خلال ساعات قليلة، حيث سيكون موعدنا غدا الأربعاء لاعتماد النتائج النهائية لوزارة التربية والتعليم لطلبة وطالبات البحيرة والإدارات التعليمية التابعة لها برقم الجلوس.

تتصدر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الأول 2019 اهتمام الطلاب وأولياء الأمور في الساعات الأخيرة، التي تكون فاصل بين الطلاب والنتائج التي تظهر بمجرد اعتمادها، وسوف نتابع معكم لنشر أخبار وتفاصيل إعلانها من خلال مديرية التربية والتعليم.

ازداد القلق مع تأخر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة البحيرة، وذلك بعد إعلان جميع نتائج الطلاب بأغلب محافظات مصر، ولكن نطمئن الطلاب أن المديرية تعمل على الانتهاء منها لاستخراجها خلال الساعات المقبلة.

لا زالنا نترقب بأعينكم أخبار جديدة حول اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة، والتي سوف يتم صدورها خلال الساعات المقبلة، حيث أن أعمال الرفع استغرقت بعض الوقت مما أدى إلى تأخرها في الإعلان، وسيتم متابعتكم بتقرير شامل عن ظهورها فور اعتمادها.

أشارت بعض الأخبار الأخيرة عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 خلال الساعات المقبلة ويتم نشرها لكم فور الاعتماد للبحث عنها برقم الجلوس واسم الطالب.

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عن الكاتب

عبير جمال

صحفية بمجلة نجوم مصرية، طبيبة بيطرية خريج عام 2011 وأعمل بالمواقع منذ عام 2012 امتلك الخبرة الكافية حول كافة المقالات الإخبارية الجيدة، وكذلك تصدر محركات البحث بطريقة إحترافية أهوى العمل بالمواقع الإلكترونية، أهوى كتابة الشعر وتقديم برامج للأطفال.

التعليقات

    2. النتيجة
      الاسم: مؤمن عصام خليل احمد مصطفى
      رقم الجلوس: 10701
      اسم المدرسة: كنج عثمان الاعدادية
      الدرجات

      لغة عربية 23.5
      لغة انجليزية 15.5
      جبر 23.5
      دراسات اجتماعية 13
      علوم 14
      دين 18
      كمبيوتر 5
      المجموع الكلى 89.5

    1. النتيجة
      الاسم: هبه على محمد على زيدان
      رقم الجلوس: 82024
      اسم المدرسة: الساحل الاعداديه
      الدرجات

      لغة عربية 38
      لغة انجليزية 27
      جبر 29
      دراسات اجتماعية 19.5
      علوم 19.5
      دين 17.5
      كمبيوتر 6.5
      المجموع الكلى 133

    1. النتيجة
      الاسم: محمد عبد السلام محمد حبشى
      رقم الجلوس: 61541
      اسم المدرسة: كوم النوام الجديده ع
      الدرجات

      لغة عربية 29
      لغة انجليزية 24.5
      جبر 20.5
      دراسات اجتماعية 17.5
      علوم 18.5
      دين 13
      كمبيوتر 7
      المجموع الكلى 110

    1. النتيجة
      الاسم: محمد السيد عبد الله البانوبى
      رقم الجلوس: 62204
      اسم المدرسة: المحموديه ع الجديده
      الدرجات

      لغة عربية 38
      لغة انجليزية 25.5
      جبر 29.5
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 18.5
      دين 17
      كمبيوتر 8
      المجموع الكلى 131.5

    1. النتيجة
      الاسم: امل وليد عبد الونيس بهنسى
      رقم الجلوس: 80147
      اسم المدرسة: رشيد ع بنات
      الدرجات

      لغة عربية 30
      لغة انجليزية 23
      جبر 25
      دراسات اجتماعية 18.5
      علوم 17
      دين 15
      كمبيوتر 5
      المجموع الكلى 113.5

    1. النتيجة
      الاسم: ياسمين طه رجب محمود الزفتاوى
      رقم الجلوس: 29008
      اسم المدرسة: النقراش الاعداديه
      الدرجات

      لغة عربية 32.5
      لغة انجليزية 15
      جبر 22.5
      دراسات اجتماعية 14
      علوم 10.5
      دين 10
      كمبيوتر 6
      المجموع الكلى 94.5

  65. الاسم/ محمد عصام محمد عبد الله
    رقم الجلوس/١٦٧٨٠
    مدرسه/ محمد عبد الحليم عبد الله
    مركز كوم حمادة
    محافظه البحيره

    رد

  85. الاسم مهدى اشرف حسين محمد حسين
    رقم الجلوس 31053 محافظة البحيرة مركز إيتاى البارود مدرسة كوبرى حنفى الاعدادية

    رد

  97. الاسم:منة الله عصام إبراهيم صدقة
    رقم الجلوس:32721
    إدارة ايتاى البارود التعليمية
    لو سمحت عايزة النتيجه بأقصى سرعة

    رد

    1. ناجح
      اسم الطالب
      علاء ابراهيم محمد داود
      رقم الجلوس
      6701
      المديرية
      مديرية البحيرة التعليمية
      الإدارة
      بندر كفر الدوار
      اسم المدرسه
      المكموره الاعداديه الحديثه بنين
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 54 51 35.5 46.5 20.5 207.5 27.5 13.5 10.5

    1. ناجح
      اسم الطالب
      هاجر شريف سعد مكرم
      رقم الجلوس
      18709
      المديرية
      مديرية البحيرة التعليمية
      الإدارة
      كوم حمادة
      اسم المدرسه
      الصواف الإعدادية
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 66 55.5 40 52 35 248.5 30 11.5 15.5

    1. ناجح
      اسم الطالب
      محمود فهمي ابراهيم طلبه عروس
      رقم الجلوس
      70887
      المديرية
      مديرية البحيرة التعليمية
      الإدارة
      ادكو
      اسم المدرسه
      غرب ادكو ع
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 69 46 39.5 51.5 38 244 31 13.5 17.5

    1. ناجح
      اسم الطالب
      احمد السيد حسين الصاوى السيد الحيص
      رقم الجلوس
      29331
      المديرية
      مديرية البحيرة التعليمية
      الإدارة
      ايتاى البارود
      اسم المدرسه
      محمد عبد السلام الصيرفى ع
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 55.5 38.5 37.5 44 25.5 201 32.5 14.5 14.5

    1. ناجح
      اسم الطالب
      عائشه محمود حسن ابراهيم جوده
      رقم الجلوس
      6194
      المديرية
      مديرية البحيرة التعليمية
      الإدارة
      بندر كفر الدوار
      اسم المدرسه
      كفر الدوار الاعدادية بنات
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 72.5 56 39.5 52 37 257 36.5 15 15.5

    1. ناجح
      اسم الطالب
      حسام الدين امين متولى حمدان احمد
      رقم الجلوس
      9000
      المديرية
      مديرية البحيرة التعليمية
      الإدارة
      بندر كفر الدوار
      اسم المدرسه
      عزيز المصرى الاعدادية بنين
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 65.5 50.5 34 37 32.5 219.5 31 12.5 18

    1. ناجح
      اسم الطالب
      هناء أشرف حامد عبد الحميد البهوقى
      رقم الجلوس
      13286
      المديرية
      مديرية البحيرة التعليمية
      الإدارة
      كوم حمادة
      اسم المدرسه
      صلاح سالم الإعدادية
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 62.5 31 28 34 20 175.5 25 14.5 10

    1. اسم الطالب
      اسراء صبحى لطفى خليل
      رقم الجلوس
      74342
      المديرية
      مديرية البحيرة التعليمية
      الإدارة
      رشيد
      اسم المدرسه
      الحمادع
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 32.5 30 17 20 13.5 16 8 2

    1. اسم الطالب
      حنين عماد سعد سعد ابو فاطمة
      رقم الجلوس
      563
      المديرية
      مديرية البحيرة التعليمية
      الإدارة
      بندر دمنهور
      اسم المدرسه
      الجمهوريه بنات
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 18.5 12.5 11 12.5 9 12 7 9

    1. اسم الطالب
      دنيا محمد فتحي محمد حسين
      رقم الجلوس
      575
      المديرية
      مديرية البحيرة التعليمية
      الإدارة
      بندر دمنهور
      اسم المدرسه
      الجمهوريه بنات
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 23 17 13 7.5 9 6 6.5 7.5

    1. اسم الطالب
      محمد طارق محمد على دسوقى
      رقم الجلوس
      38164
      المديرية
      مديرية البحيرة التعليمية
      الإدارة
      ابوحمص
      اسم المدرسه
      شريف احمد محمد صالح العبد الاعدادية
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 34.5 28.5 20 28.5 20 17.5 7 8

    1. اسم الطالب
      محمد سعيد عثمان عبد الحميد
      رقم الجلوس
      84846
      المديرية
      مديرية البحيرة التعليمية
      الإدارة
      التحرير
      اسم المدرسه
      نور الاسلام ع
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 21 18 16 16.5 12 16 5.5 5.5

    1. اسم الطالب
      ميرنا احمد محمد ناجى
      رقم الجلوس
      65743
      المديرية
      مديرية البحيرة التعليمية
      الإدارة
      الرحمانية
      اسم المدرسه
      ف. القهوقية
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 23 25.5 19.5 21 17 13.5 7.5 6.5

    1. اسم الطالب
      الاء عماد رفعت السيد الفخراني
      رقم الجلوس
      86415
      المديرية
      مديرية البحيرة التعليمية
      الإدارة
      النوبارية
      اسم المدرسه
      ف ابو بكر الصديق ع
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 34.5 25 20 20 13 10.5 6.5 6.5

    1. اسم الطالب
      ميار محمد احمد محمد
      رقم الجلوس
      70227
      المديرية
      مديرية البحيرة التعليمية
      الإدارة
      ادكو
      اسم المدرسه
      الحلوانى ع
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 19 10 10.5 10.5 6.5 9 6.5 5.5

    1. اسم الطالب
      محمد عصام جابر ابراهيم
      رقم الجلوس
      87095
      المديرية
      مديرية البحيرة التعليمية
      الإدارة
      النوبارية
      اسم المدرسه
      ف.العبور المشتركة ع
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
      النتيجه 32 22 13.5 18 12.5 11.5 5 4.5

    1. اميره اشرف محمد رزق
      رقم الجلوس: 81487
      اسم المدرسة: الطبرانى الاعدادية المشتركة
      الدرجات

      لغة عربية 31
      لغة انجليزية 23.5
      الرياضيات 22.5
      دراسات اجتماعية 19
      علوم 11.5
      المجموع 107.5
      دين 10
      كمبيوتر 6.5

    1. النتيجة
      الاسم: عبدالله علاء عبدالله حسين
      رقم الجلوس: 68999
      اسم المدرسة: كفر الواق ع
      الدرجات

      لغة عربية 38
      لغة انجليزية 29
      الرياضيات 29.5
      دراسات اجتماعية 19.5
      علوم 19
      المجموع 135
      دين 19.5
      كمبيوتر 8.5

    1. النتيجة
      الاسم: محمد خالد محمد الصاوى
      رقم الجلوس: 87988
      اسم المدرسة: عبد الرحمن بيصار تعليم أساسى ع
      الدرجات

      لغة عربية 37
      لغة انجليزية 26.5
      الرياضيات 24.5
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 17.5
      المجموع 125.5
      دين 18
      كمبيوتر 8.5

    1. النتيجة
      الاسم: اميره طارق محمود محمد
      رقم الجلوس: 44914
      اسم المدرسة: مدرسة عبد القادر خليف ع
      الدرجات

      لغة عربية 39
      لغة انجليزية 30
      الرياضيات 30
      دراسات اجتماعية 19.5
      علوم 18
      المجموع 136.5
      دين 19
      كمبيوتر 8

    2. النتيجة
      الاسم: عمر رفيق انور عوض رسلان
      رقم الجلوس: 7992
      اسم المدرسة: الحدائق ع الجديدة
      الدرجات

      لغة عربية 34
      لغة انجليزية 29
      الرياضيات 25.5
      دراسات اجتماعية 17.5
      علوم 16
      المجموع 122
      دين 10.5
      كمبيوتر 7

    1. النتيجة
      الاسم: فريده الشحات محمد فرجاني
      رقم الجلوس: 62560
      اسم المدرسة: ف.المناشلة ع
      الدرجات

      لغة عربية 39.5
      لغة انجليزية 30
      الرياضيات 29
      دراسات اجتماعية 20
      علوم 20
      المجموع 138.5
      دين 17
      كمبيوتر 9

    1. النتيجة
      الاسم: رحمه هاني محمد الشباسي
      رقم الجلوس: 585
      اسم المدرسة: الجمهوريه بنات
      الدرجات

      لغة عربية 30.5
      لغة انجليزية 20
      الرياضيات 26
      دراسات اجتماعية 15
      علوم 12
      المجموع 103.5
      دين 12
      كمبيوتر 10

  204. الاسم .هدى احمد محمد عبدالمنعم

    رقم الجلوس ١٦٨٩
    مدرسه شبرا الاعداديه للبنات
    دمنهور .محافظه البحيره

    شكرا مقدما على اهتمامكم

    رد

  224. الاسم اسراء مسعد فتحي أبو سمك رقم الجلوس 21975 المدرسة مدرسة خورشيد للتعليم الاساسي وكمان عايزه الخمسه الاوائل في مدرستنا

    رد

  225. الاسم/أسامة محمد ذكي عبد الغفار
    رقم الجلوس/69758
    محافظة /البحيرة
    مدرسة/الشعراوي الاعدادية المشتركة

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    3. ناجح
      اسم الطالب
      سماح سعد عمر ابراهيم
      رقم الجلوس
      39709
      المديرية
      مديرية البحيرة التعليمية
      الإدارة
      ابوحمص
      اسم المدرسه
      النميرى الاعدادية
      الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
      العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
      النتيجه 67.5 40.5 38.5 47 33.5 227 31 14 14

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