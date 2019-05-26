“تعليم البحيرة” نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 مواقع البوابة الإلكترونية مديرية التربية والتعليم

يترقب الطلاب إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 نهاية الأسبوع الحالي، وذلك فور اعتمادها من اللواء هشام آمنه بعد انتهاء مرحلة التصحيح وتجميع الدرجات للانتهاء من إتمام نتائج الفصل الدراسي الثاني وإعلانها في الحال لجميع إدارات محافظة البحيرة.
اعلن تعليم البحيرة عن استعداد مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لنشر نتيجة الشهادة الإعدادية لطلابها خلال هذا الأسبوع بعد عملية الاعتماد مباشرة، وسيتم تحديد الموعد شكل نهائي خلال ساعات ليتعرف جميع الطلاب على موعد ظهورها.
رابط معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2019
وأشار سيادته في تصريحات صحفية أن هناك نحو 92 ألف طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي، ينتظرون إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة 2019 الترم الثاني، وذلك عبر مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، وهناك نحو 2631 مدرس ومدرسة بمختلف المواد، يتواجدون بـ 9 مراكز تصحيح بالمحافظة، لسرعة إنجاز مهمة التصحيح على الوجه الأكمل، وأقر سيادته أنهم بالفعل يقومون بجهد كبير خلال الأيام الماضية.
اعرف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2018 عبر مديرية التربية والتعليم بالبحيرة من هنا
بلغت نسبة النجاح في نتيجة إعدادية البحيرة إلى 72.4% بعد اعتمادها من اللواء هشام آمنة، وكان عدد الطلاب الذين تقدما لامتحانات الفصل الدراسي الأول إلى 90 ألف و260 طالب وطالبة.
تمكن العديد من الطلاب والطالبات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 بعد ظهورها منذ ساعات، حيث نستقبل تعليقات الطلاب ليحصل كل طالب على الشهادة بالدرجات التفصيلية والمجموع الكلي.
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وأثناء مرور السيد وكيل الوزارة على الكنترول، لم يلاحظ أي قصور في أي لجنة تصحيح، بل بالعكس وجد المعلمين يتأخرون عن موعد الانصراف المقرر لهم، وقد قدم سيادته لهم شكرا خاصا على هذه المجهودات، وقال أنه يتمنى أن ترتقي محافظة البحيرة في العملية التعليمية، وتظهر بمستوى مشرف خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول.
نشرف على متابعة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 أول بأول من أجل أن يحصل كل طالب على درجاته ومعلومات تخص ظهورها من موعد وروابط الاستعلام برقم الجلوس، وفي القريب نعلن لكم عن اعتمادها رسميا.
سوف تعلن وزارة التربية والتعليم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 على مدار اليوم، حيث يتم اعتمادها ورفعها في الحال أمام الطلاب من خلال الموقع الإلكتروني للبوابة بالمحافظة ومديرية التربية ليتعرف كل طالب على الدرجات كاملة والمجموع الأساسي فور الإعلان عنها.
تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة لاعتماد نتائج الطلاب الثالث الإعدادي خلال منتصف الأسبوع الحالي، وذلك لتحديد موعد انتهاء التصحيح غدا الأحد، وبذلك سيتم ترقبها لكم لظهورها في أي ساعة مقبلة، ويتم التعرف على النتيجة فور ظهورها عبر الرابط الموضح، وهو الذي يتم رفع النتائج عليه.
البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة 2019
تمثل البوابة الإلكترونية هي الرابط بين الطلاب ومعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة لنهاية العام الدراسي، حيث تستعد البوابة لنشرها لجميع أبناء محافظة البحيرة، ليحصل كل طالب على درجاته في هذا الفصل الدراسي مع بيان بالتفصيل لدرجات الترم كاملة بجميع المواد الدراسية.
ونحب أن نطمئن كل أولادنا وبناتنا في المرحلة الإعدادية بمحافظة البحيرة، أننا سنقوم بنشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الترم الثاني برقم الجلوس من خلال مجلة نجوم مصرية خلال الأيام القادمة وقبل نهاية شهر مايو الجاري، من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة.
نضع نصب أعينا إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 والتي تمثل من كبرى المحافظات في عدد الطلاب، لذا سوف تحظى معنا باهتمام على مدار الساعة لوضع ميعاد لها عند توافره من قبل مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، وسيتم نشر لكم روابط الاستعلام عند اعتمادها.
مديرية التربية والتعليم بالبحيرة
يتطلع جميع الطلاب بمحافظة البحيرة إلى معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 فور اعتمادها، ولكن كافة الأخبار تؤكد أن النتائج لا تزال قيد التصحيح والمراجعة، حيث تقوم أعمال الكنترول على قدم وساق لإعلان النتيجة في وقت قريب للغاية.
تمثل مديرية التربية والتعليم بالبحيرة همزة الوصل بين الطلاب والمدرسة بطريقة إلكترونية، حيث يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 خلال تواجدك بالمنزل وبدون الذهاب إلى المدرسة للتعرف على نتيجتك، سيتم نشرها لكم في الحال فور الاعتماد فتابعونا.
نحن في انتظار ومتابعة إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 والتي يتطلع إليها آلاف الطلاب من أبناء مدن وقرى محافظة البحيرة، وذلك إلكترونيا عبر موقع مديرية التربية والتعليم، ونطمئن الطلاب بعدم ظهور النتائج حتى الآن وفور الاعتماد سيتم نقل لكم الخبر في الحال.
نظل في تغطية مستمرة وحصرية حول إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 وبجميع مدارس ومدن وقرى البحيرة، سوف نعلن لكم عن ظهورها خلال الأسبوع الجاري، من المقرر أن تنتهي مديرية التربية والتعليم من التصحيح لنشرها فورا للطلاب.
من المتوقع أن تبدأ نتائج الإعدادية بالبحيرة في الظهور خلال ساعات قليلة، ونترقب لكم الأخبار حول اعتمادها وموعد نشرها رسميا عبر الإنترنت لنقوم بمتابعتها لكم في الحال، ضع رقم جلوسك لتحصل على نتيجتك أولاً.
سوف تصدر نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2019 خلال أيام قليلة للغاية، حيث تعمل نخبة كبيرة من المعلمين على تصحيح ومراجعة دقيقة لإجابات الطلاب وتدوين الدرجات إلكترونيا لرفعها بمجرد الاعتماد، وسوف نتابع لكم ظهورها لحظة بلحظة.
من المقرر أن يبدأ الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة خلال ساعات قليلة، حيث سيكون موعدنا غدا الأربعاء لاعتماد النتائج النهائية لوزارة التربية والتعليم لطلبة وطالبات البحيرة والإدارات التعليمية التابعة لها برقم الجلوس.
تتصدر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الترم الأول 2019 اهتمام الطلاب وأولياء الأمور في الساعات الأخيرة، التي تكون فاصل بين الطلاب والنتائج التي تظهر بمجرد اعتمادها، وسوف نتابع معكم لنشر أخبار وتفاصيل إعلانها من خلال مديرية التربية والتعليم.
ازداد القلق مع تأخر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة البحيرة، وذلك بعد إعلان جميع نتائج الطلاب بأغلب محافظات مصر، ولكن نطمئن الطلاب أن المديرية تعمل على الانتهاء منها لاستخراجها خلال الساعات المقبلة.
لا زالنا نترقب بأعينكم أخبار جديدة حول اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة، والتي سوف يتم صدورها خلال الساعات المقبلة، حيث أن أعمال الرفع استغرقت بعض الوقت مما أدى إلى تأخرها في الإعلان، وسيتم متابعتكم بتقرير شامل عن ظهورها فور اعتمادها.
أشارت بعض الأخبار الأخيرة عن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة 2019 خلال الساعات المقبلة ويتم نشرها لكم فور الاعتماد للبحث عنها برقم الجلوس واسم الطالب.
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- بوابة نتائج التعليم الأساسي .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019 "تالتة اعدادي" الترم الثاني برقم الجلوس بنسبة 82
التعليقات
72
عبد الفتاح ناصف فتح اللة
دنيا رمضان عباس محمد عبدالرازق محافظة البحيرة برقم الجلوس ٣١٠٧٧
دنيا رمضان عباس محمد عبدالرازق ٣١٠٧٧
عمر هب
عمر عبدالعزيز محمد عبدالعزيز القاضى مدرسة عمر بن الخطاب التجريبية لغات
عمر عبدألعزيز محمد عبد العزيز الأقصى
رحمه ايمن فتح الله محمد خميس محافظه البحيره مركز ادكو
الاسم كريم صلاح عبد المجيد
رقم الجلوس 29807
38285كريم هاني الديب
الأسم.حسناء عبد الغفار الحسيني محمد سليمان
رقم الجلوس. 8451
مدرسه هدي شعراوي
الاسم احمد ابوزيد عبدالمنعم أبوزيد
رقم الجلوس 45791
ريد ان اعرف النتيجه لووسمحتوو ورقم الجلوس 84889
فرحة على محمد
73338
فرحة على
73338
فرحة على محمد
رقم /73338
حوش عيسى
فرحة على محمد حيور الفحام
رقم الجلوس/73338
حوش عيسى
75924اكتب تعليقك هنا…
على احمد على السيد غزال
البحيرة دمنهور
رقم الجلوس ١٦٩٧٠ مدرسة الشهيد جميل أحمد جميل الحريف
شهداحمدعبدالسلام عباس
رقم الجلوس ناريمان رفعت عبد المجيد مسعود
23477
سـعد زغلول
الاسم /اسلام مبروك عبد المولى ناجي حميد
رقم الجلوس/67455
مدرسة محلة فرنوي الاعداديه مركز شبراخيت
يوسف أشرف بسيوني أحمد سلامه
مدرسه جرار الاعدادية ابو حمص
رقم الجلوس 35414
الاسم عبير محمد عبد الجيدرحيم محافظة البحيرة مركز الدلنجات قرية العروبه
رقم الجلوس41411 دعاء محمود
الاسم -صلاح اسماعيل صلاح صبح
فاطمة الزهراء خالد محمد
رقم الجلوس ٩٣٦٠٣
92090 محمود احمد حنفي محمود
١٤٨٩٩
مركز .كوم حماده ..بحيره
يوسف أشرف بسيوني أحمد سلامه
اداره ابو حمص التعليميه
رقم الجلوس 35414
١٤٨٩٩ كوم حماده بحيره
الاسم رميسه سامى سعد عبد الحفيظ
رقم الجلوس 40732
مدرسة عبد المنعم رياض ابو حمص
النتجة مدرسة العالي كلها بسرعة البنات كلها محافظة البحيرة 2019
محمد يحيى محمد يوسف رقم جلوس ١٠٠٦٤ اداره كفر الدوار التعليمية
مؤمن عصام خليل احمد
كفرالدوار مدرسة كنج عثمان الاعدادية
رقم الجلوس ١٠٧٠١
النتيجة
الاسم: مؤمن عصام خليل احمد مصطفى
رقم الجلوس: 10701
اسم المدرسة: كنج عثمان الاعدادية
الدرجات
لغة عربية 23.5
لغة انجليزية 15.5
جبر 23.5
دراسات اجتماعية 13
علوم 14
دين 18
كمبيوتر 5
المجموع الكلى 89.5
الاسم :هبه على محمد على زيدان
رقم الجلوس :82024
مدرسه الساحل الاعداديه التابعه لمركز رشيد
النتيجة
الاسم: هبه على محمد على زيدان
رقم الجلوس: 82024
اسم المدرسة: الساحل الاعداديه
الدرجات
لغة عربية 38
لغة انجليزية 27
جبر 29
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 19.5
دين 17.5
كمبيوتر 6.5
المجموع الكلى 133
الف.مبروك
محمد محمود محمد العبدمدرسه كفرسلامون الاعدادية كوم حمادة بحيرة رقم الجلوس 17869
الاسم/محمد عبدالسلام محمد حبش
رقم الجلوس /61541
بسرعه ونبى
النتيجة
الاسم: محمد عبد السلام محمد حبشى
رقم الجلوس: 61541
اسم المدرسة: كوم النوام الجديده ع
الدرجات
لغة عربية 29
لغة انجليزية 24.5
جبر 20.5
دراسات اجتماعية 17.5
علوم 18.5
دين 13
كمبيوتر 7
المجموع الكلى 110
محمد السيد عبدالله المحموديه رقم جلوس 62204
النتيجة
الاسم: محمد السيد عبد الله البانوبى
رقم الجلوس: 62204
اسم المدرسة: المحموديه ع الجديده
الدرجات
لغة عربية 38
لغة انجليزية 25.5
جبر 29.5
دراسات اجتماعية 20
علوم 18.5
دين 17
كمبيوتر 8
المجموع الكلى 131.5
حسام حسن عبدالله المحموديه رقم جلوس62153
امل وليد عبد الونيس بهنسى 80147 محافظه البحيره
النتيجة
الاسم: امل وليد عبد الونيس بهنسى
رقم الجلوس: 80147
اسم المدرسة: رشيد ع بنات
الدرجات
لغة عربية 30
لغة انجليزية 23
جبر 25
دراسات اجتماعية 18.5
علوم 17
دين 15
كمبيوتر 5
المجموع الكلى 113.5
ياسمين طة رجب محمود الزفتاوى
رقم الجلوس 29008
محافظة البحيرة
النتيجة
الاسم: ياسمين طه رجب محمود الزفتاوى
رقم الجلوس: 29008
اسم المدرسة: النقراش الاعداديه
الدرجات
لغة عربية 32.5
لغة انجليزية 15
جبر 22.5
دراسات اجتماعية 14
علوم 10.5
دين 10
كمبيوتر 6
المجموع الكلى 94.5
٢٧١٤ بسنت سيد صديق عبد الرحيم رقم الجلوس
عبدالرحمن محمود جمعه عيسي حسين حرب
رقم الجلوس 458 مركز كفرالدوار البحيره
هاجر محمد الجندى بمحافظة البحيرة إدارة النوبارية رقم الجلوس ٩٦٠٤٢
ايتن احمدمحمودصبري قلفط
رقم جلوس ١٥٤٣
مدرسة شبرا الاعداديه بنات بدمنهور
والتانى ٣٧٨٢٠.عمرو عادل عوض إدارة ابو حمص التعليمية وارقم التانى ٣٧٧٩٧ باسم…. نورهان علاء عوض نفس الادارة
محافظةالبحيره رقم الجلوس ٧٧٤٤٨
إبراهيم أحمد فتح الله بيطح
٧٨٩٢٩
٧٤١١٩
محمد عبدة سعد
وقم الجلوس 94422
افشل مديرية للتربية والتعليم فى البحيرة
احمد
14213. ادارة كوم حماده
عاوزه نتيجتي نرمين حامد الكشكي
مدرسه الارشادرالمشتركه
اليوم النتيجة تابعونا
عمرو علاء قطب رجب رقم الجلوس٢٤١٣٦ محافظة البحيرة إدارة الدلنجات التعليمية
ده رقم الجلوس بتاعي البحيره ٣٦٠٥٧
بسمله عمرو محمد 6043البحيره كفر الدوار
الاسم / شرين شبل عبد العال الدمياطي
رقم الجلوس / 91987
مدرسه / احمد الليثي الاعداديه
أريد الشهادة رقم الجلوس 86755
احمد عبد المجيد بسيوني ابو اسامه
شبراخيت
رقم الجلوس ٦٦٢٦٦
محمد احمد رجب عبد المجيد ،،،،،، ايتاى البارود،،،،،،،،/٣١٣١٠من فضلكم والله تعبنا
نتيجة اعدادية البحيرة رقم جلوس33088
محمد فكرى محمد السيد حلاوه
البحيره
٣٦٨٤
4734البحيره
محمد حمدى الفخرانى
82416كيرلس هانى سمير ابو المطامير بحيرة
الاسم:محمد رضا عبداللطيف محمد. رقم الجلوس 21147. اداره الدلنجات التعليميه
ندى أحمد عبد الواحد عبد المالك
مدرسه الاعداديه بنات محافظه البحيره مركز أبوالمطامير
رقم الجلوس 96948
الاسم/ محمد عصام محمد عبد الله
رقم الجلوس/١٦٧٨٠
مدرسه/ محمد عبد الحليم عبد الله
مركز كوم حمادة
محافظه البحيره
19311 رقمحاله جلوسى
211
رقم الجلوس 61541
رقم الجلوس17027 معرفه النتيجه بالدرجات
دنيا امين على سرور رقم الجلوس 56953
رائد انور عوض اداره مركز كفر الدوار
7093
رحمه محمد محمد بدر البحيره مدينه دمنهور الشهيد عمر محمد عوض رقم الجلوس 1384
27175رقم الجلوس
احمد سامح السيد الشريف
رقم الجلوس 56895
علياء عادل فتحى يونس
23588
رجاء لو
مح سمحتى عايزه اعرف بااسرع وقت
يوسف أحمد يوسف محافظة البحيرة ايتاي البارود رقم الجلوس ٣١١٣١
الاسم اسراء ممدوح محمد عطيه
رقم الجلوس 8411
مدرسه هدي شعراوي بنات بكفر الدوار
محمدوليدعطيه سلامه رقم الجلوس69518 مركذ شبراخيت بحيره
ملك خالد عبدالمنعم نصر عجمى
رقم الجلوس 865
ملك خالد عبد المنعم نصر عجمى
رقم الجلوس 865
سمير سعد علي رقم الجلوس 48167
الاسم/ اسماء احمد حاتم ابوخزيمه
رقم الجلوس/ 33673
2443
الاسم :ـ اية فكرى عبد الباقى خطاب .
رقم الجلوس :ـ 2443
مدينة دمنهور محافظة البحيرة .
الاسم / ايه فكرى خطاب .
رقم الجلوس / 2443
دمنهور
ممكن نتيجة نهال نبيل مجدي النحال رقم الجلوي14021
الاسم مهدى اشرف حسين محمد حسين
رقم الجلوس 31053 محافظة البحيرة مركز إيتاى البارود مدرسة كوبرى حنفى الاعدادية
٦٠٠٥شاهندا علي محمد اللقاني دمنهور الحجانيه
سهير عبدالنبي غيث عبداللطيف رقم جلوس ٧٦٢٤٨ حوش عيسى البحيره
سهير عبدالنبي غيث عبداللطيف رقم جلوس ٧٦٢٤٨
رقم الجلوس 57994
عبدالرحمن محمد على محمد على الفقى
74
غير معروف
مريم محرم فؤاد الهادى
رقم الجلوس/2141
برجاء الرد
زمزم السيد عبد الجليل 1397
حبيبه محمد السيد خضر 1359
حبيبه محمد السيد خضر1395
ممكن نتيجه اسراء ياسر عبد الكريم 1327
اريد النتيجة محافظة البحيرة الاسم فتحى كمال ابراهيم الجندى رقم الحلوس 61270
الاسم:منة الله عصام إبراهيم صدقة
رقم الجلوس:32721
إدارة ايتاى البارود التعليمية
لو سمحت عايزة النتيجه بأقصى سرعة
الاسم :منة الله عصام إبراهيم صدقة
رقم الجلوس:32721
إدارة ايتاى البارود التعليمية
65157 من البحيرة
محمد طلعت عبدالوارث محمد عيسى
محافظة البحيرة / النوبارية / مدرسة ابنى بيتك للتعلم الأساسى
محمد طلعت عبدالوارث محمد عيسى
محافظة البحيرة / النوبارية / مدرسة ابنى بيتك للتعليم الأساسى
الاسم:طارق علام محمد عبد الفضيل عامر رقم الجلوس:8194 المدرسة: المكمورةالعدادية بنين
الاسم/ناجي احمد ثابت عبدالقوي محمد سليم
رقم الجلوس/33660
اسم المدرسة/العتقا
اسمي شريف عادل ورقم جلوسي 47077
النبورية مدرسة محمد عبد الوهاب الاعدادية بحيرة
رقم الجلوس 13135
نتيجه الطالبه سحر حسين مسعود محمد السيد فايد
البريدالإلكتروني 01148435626
85346
فين الشهاده؟
40686
رقم الجلوس 40686
رقم الجلوس اهو بتاع اختي ممكن تجوبنازالنتيجه بلله عليكو206360اهو بلله عليكو اجماعه
يوسف شعبان علي حسن
رقم الجلوس 35733
باقصي سرعه لو سمحتى
متنتىناىعاهاخمه8ححخه
صباحه
صبح
علاء ابراهيم 6701
ناجح
اسم الطالب
علاء ابراهيم محمد داود
رقم الجلوس
6701
المديرية
مديرية البحيرة التعليمية
الإدارة
بندر كفر الدوار
اسم المدرسه
المكموره الاعداديه الحديثه بنين
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 54 51 35.5 46.5 20.5 207.5 27.5 13.5 10.5
رقم جلوس 18709 هاجر شريف مكرم
مركز كرم حمادة
عرفنى النتيجة بالدرجات
ناجح
اسم الطالب
هاجر شريف سعد مكرم
رقم الجلوس
18709
المديرية
مديرية البحيرة التعليمية
الإدارة
كوم حمادة
اسم المدرسه
الصواف الإعدادية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 66 55.5 40 52 35 248.5 30 11.5 15.5
روح جبها احلي
الاء
عباس
70887 محمود فهمى ابراهيم عروس من البحيره
ناجح
اسم الطالب
محمود فهمي ابراهيم طلبه عروس
رقم الجلوس
70887
المديرية
مديرية البحيرة التعليمية
الإدارة
ادكو
اسم المدرسه
غرب ادكو ع
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 69 46 39.5 51.5 38 244 31 13.5 17.5
أمنيه حمزه داود حمروش 33691
ايتاى البارود بحيره
شيماء عبدالعزيز عيد
احمد السيد رقم الجلوووس 29331
ناجح
اسم الطالب
احمد السيد حسين الصاوى السيد الحيص
رقم الجلوس
29331
المديرية
مديرية البحيرة التعليمية
الإدارة
ايتاى البارود
اسم المدرسه
محمد عبد السلام الصيرفى ع
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 55.5 38.5 37.5 44 25.5 201 32.5 14.5 14.5
انا عايزاه الشهاده لوسمحتو
عائشه محمود حسن إبراهيم جوده محافظة البحيرة كفر الدوار٦١٩٤
ناجح
اسم الطالب
عائشه محمود حسن ابراهيم جوده
رقم الجلوس
6194
المديرية
مديرية البحيرة التعليمية
الإدارة
بندر كفر الدوار
اسم المدرسه
كفر الدوار الاعدادية بنات
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 72.5 56 39.5 52 37 257 36.5 15 15.5
عائشه محمود حسن إبراهيم جوده ٦١٩٤ مدرسة كفر الدوار الاعدادية بنات
2891
أحمد أيمن القفاص
حسام الدين امين
٩٠٠٠
مدرسة عزيز المصري بكفر الدوار
ناجح
اسم الطالب
حسام الدين امين متولى حمدان احمد
رقم الجلوس
9000
المديرية
مديرية البحيرة التعليمية
الإدارة
بندر كفر الدوار
اسم المدرسه
عزيز المصرى الاعدادية بنين
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 65.5 50.5 34 37 32.5 219.5 31 12.5 18
نتيجة اعدادى رقم الجلوس 40986
الشهاده يارب
18132
697
عاوز ه نتجتي 13286باقصي سرعة لو سمحتوا
ناجح
اسم الطالب
هناء أشرف حامد عبد الحميد البهوقى
رقم الجلوس
13286
المديرية
مديرية البحيرة التعليمية
الإدارة
كوم حمادة
اسم المدرسه
صلاح سالم الإعدادية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 62.5 31 28 34 20 175.5 25 14.5 10
يوسف ابراهيم مسعود رقم جلوس 69219
على أحمد على الديب – إدارة كوم حمادة
رقم جلوس / 14674
61195
البحيره تالته إعدادى
63164
61899
اسلام شريف صدقة 30606
اكتب تعليقك هنا…اسمي اسراء سعد انور محافظةالبحيرةمركز ابوحمص رقم جلوسي 33684
20178
محافظه البحيره
ولاء عبد الغفار البحيره دمنهور رقم الجلوس 52266
ولاء عبد الغفار عبد الغني محافظه البحيره دمنهور زاويه غزال رقم الجلوس 52266 برجاء الرد
ولاء عبد الغفار عبد الغني محافظه البحيره دمنهور زاويه غزال رقم الجلوس 52266 برجاء الرد باقرب وقت
اسلام اسامه
88144
مصطف سامح محمد ياسين
مدرسة بدر الاعدادية بنين
محافظة البحيرة
81735
94569
مصطفى سامح محمد ياسين
81735
رقم الجلوس 33486 مدرسه التعليم الاسايى
ممکن النتیجه
16219
اريد نتيجه رقم الجلوس 69719
يوسف ممدوح عبد القادر فتحي
رقم الجلوس44002
مدرسه صيره الاعداديه
مركز كفر الدوار
رقم الجلوس : 64464 : محافظةالبحيرة : بالله عليكى ردى بسرعة
الاسم/نورهان حسن عبد المنصف محمد
رقم الجلوس/83152
قد حلقت رياح املي الي سماء غير سماء
اريد نتيجة 3ع ت2
البحيره الدلنجات
اسماء
رقم الجلوس ٢٠٤٢
الاسم . سناء حسن عبدالمنعم الرشيدي
رقم الجلوس . ١٣٢٣٧
المدرسه محله الامير الاعداديه
أريد شهادة الاعدادي بمحافظة البحيرة حوش عيسي الاسم عبدالرحمن هلال علي موسي رقم الجلوس 69604
أريد شهادة الاعدادي بمحافظة البحيرة حوش عيسي حافظ ابراهيم69604
17640
hgkjd[m
اكرامي عادل عباس النوبي
أريد نتيجه رقم الجلوس هذا
17454
52286
الاسم رنا احمد شعبان جاب الله
مدرسه رضوان الديب
انا عاوز النتيجه للرقي دول لو سمحتي
58800
58798
الإسم سعيده السيد محمد الخشاب
رقم الجلوس 26901
محافظه البحيره
الصف الثالث الاعدادى
الترم الاول
اريد شهادة الصف الثالث الاعدادى بمحافظه البحيره
رقم الجلوس 70478
محاقظة البحيره مركز ادكو رقم جلوس72064ياريت تردي علشان مش بترضي علي كل الناس
نيجة الاعداية رقم الجلوس22875 الاسم انجى على محمد خليل
رجاء نتيجه الشهادة الاعدادية بالبحيرة للطالب
الاسم. اسراء صبحى خليل
المدرسه .مدرسة الحماد الاعداديه المشتركه
رقم الجلوس.74342
اسم الطالب
اسراء صبحى لطفى خليل
رقم الجلوس
74342
المديرية
مديرية البحيرة التعليمية
الإدارة
رشيد
اسم المدرسه
الحمادع
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 32.5 30 17 20 13.5 16 8 2
الاسم حنين عماد سعد سعد ابوفاطمه
رقم الجلوس 563
البريد الإلكتروني 01096548189
اسم الطالب
حنين عماد سعد سعد ابو فاطمة
رقم الجلوس
563
المديرية
مديرية البحيرة التعليمية
الإدارة
بندر دمنهور
اسم المدرسه
الجمهوريه بنات
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 18.5 12.5 11 12.5 9 12 7 9
الاسم حنين عماد سعد سعد ابوفاطمه
رقم الجلوس 563
ممكن اعرف مجاميع البحيرة
الاسم دنيا محمد فتحي
رقم الجلوس 575
اسم الطالب
دنيا محمد فتحي محمد حسين
رقم الجلوس
575
المديرية
مديرية البحيرة التعليمية
الإدارة
بندر دمنهور
اسم المدرسه
الجمهوريه بنات
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 23 17 13 7.5 9 6 6.5 7.5
محمد طارق محمد علي
رقم الجلوس 38164
محافظهادة البحيره
ا
اسم الطالب
محمد طارق محمد على دسوقى
رقم الجلوس
38164
المديرية
مديرية البحيرة التعليمية
الإدارة
ابوحمص
اسم المدرسه
شريف احمد محمد صالح العبد الاعدادية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 34.5 28.5 20 28.5 20 17.5 7 8
الاسم : دنيا محمد فتحي محمد حسنين
رقم الجلوس :575
رقم الجلوس 575
الاسم \ محمد سعيد عتمان عبدالحميد عتمان
مدرسه \ نور الاسلام تعليم اساسي
رقم الجلوس \84846
اسم الطالب
محمد سعيد عثمان عبد الحميد
رقم الجلوس
84846
المديرية
مديرية البحيرة التعليمية
الإدارة
التحرير
اسم المدرسه
نور الاسلام ع
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 21 18 16 16.5 12 16 5.5 5.5
الاسم ميرنا احمد محمد بلال ناجي
رقم الجلوس 65743
مدرسه القهوقيه الاعدادي
مركز الرحمانيه البحيره
اسم الطالب
ميرنا احمد محمد ناجى
رقم الجلوس
65743
المديرية
مديرية البحيرة التعليمية
الإدارة
الرحمانية
اسم المدرسه
ف. القهوقية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 23 25.5 19.5 21 17 13.5 7.5 6.5
ممكن النتيجه
86415
اسم الطالب
الاء عماد رفعت السيد الفخراني
رقم الجلوس
86415
المديرية
مديرية البحيرة التعليمية
الإدارة
النوبارية
اسم المدرسه
ف ابو بكر الصديق ع
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 34.5 25 20 20 13 10.5 6.5 6.5
الاسم. محمد مجدي عبداللطيف
رقم الجلوس 18241
الصف الثالث الاعدادي
الاء عماد رفعت السيد الفخرانى
186415 رقم الجلوس
الاء عماد رفعت السيد الفخرانى
رقم الجلوس / 186415
ميار محمد احمد خليل
70227
اسم الطالب
ميار محمد احمد محمد
رقم الجلوس
70227
المديرية
مديرية البحيرة التعليمية
الإدارة
ادكو
اسم المدرسه
الحلوانى ع
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 19 10 10.5 10.5 6.5 9 6.5 5.5
ايه عبد الباسط عبوده يونس القزاز رقم الجلوس 95303 مدرسه العاشره مدرسه اداره النوباريه التعليمية
87095
اسم الطالب
محمد عصام جابر ابراهيم
رقم الجلوس
87095
المديرية
مديرية البحيرة التعليمية
الإدارة
النوبارية
اسم المدرسه
ف.العبور المشتركة ع
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
الصغري / العظمي 20 / 40 15 / 30 10 / 20 15 / 30 10 / 20 10 / 20 5 / 10 5 / 10
النتيجه 32 22 13.5 18 12.5 11.5 5 4.5
رقم الجلوس87095
أريد النتيجه رقم الجلوس 27165
انا عايزة النتيجة باقصى سرعة
اميرة اشرف عايزة الدراجات
81487
اميره اشرف محمد رزق
رقم الجلوس: 81487
اسم المدرسة: الطبرانى الاعدادية المشتركة
الدرجات
لغة عربية 31
لغة انجليزية 23.5
الرياضيات 22.5
دراسات اجتماعية 19
علوم 11.5
المجموع 107.5
دين 10
كمبيوتر 6.5
الاسم/عبدالله علاء
رقم الجلوس/68999
عاوز النتيجة
النتيجة
الاسم: عبدالله علاء عبدالله حسين
رقم الجلوس: 68999
اسم المدرسة: كفر الواق ع
الدرجات
لغة عربية 38
لغة انجليزية 29
الرياضيات 29.5
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 19
المجموع 135
دين 19.5
كمبيوتر 8.5
55بسرعه والنبي
الاسم/محمد خالد محمد احمد الصاوي
محافظه البحيره/مدرسه عبد الرحمان بيصار
رقم الجلوس87988
النتيجة
الاسم: محمد خالد محمد الصاوى
رقم الجلوس: 87988
اسم المدرسة: عبد الرحمن بيصار تعليم أساسى ع
الدرجات
لغة عربية 37
لغة انجليزية 26.5
الرياضيات 24.5
دراسات اجتماعية 20
علوم 17.5
المجموع 125.5
دين 18
كمبيوتر 8.5
بسمله هشام احمد يونس
515
مدرسه الجمهوريه
الاسم/اميرة طارق محمود محمد عبدالرازق
رقم الجلوس /44914
مدرسة/عبدالقادر خليف الاعدادية
النتيجة
الاسم: اميره طارق محمود محمد
رقم الجلوس: 44914
اسم المدرسة: مدرسة عبد القادر خليف ع
الدرجات
لغة عربية 39
لغة انجليزية 30
الرياضيات 30
دراسات اجتماعية 19.5
علوم 18
المجموع 136.5
دين 19
كمبيوتر 8
وزارة التربية والتعليم
54251
أريد نتيجة الشهادة الإعدادية البحيرة
01003394850
50578
الاسم / امنيه خميس عبد الحميد محيمر
المدرسة/ ادكو الاعداديه العامه بنات
رقم الجلوس/70329
مدرسة الحدائق الجديدة رقم الجلوس 7992
النتيجة
الاسم: عمر رفيق انور عوض رسلان
رقم الجلوس: 7992
اسم المدرسة: الحدائق ع الجديدة
الدرجات
لغة عربية 34
لغة انجليزية 29
الرياضيات 25.5
دراسات اجتماعية 17.5
علوم 16
المجموع 122
دين 10.5
كمبيوتر 7
هي امتتةة ننتييجة عشااان خايفين
الاسم / أفنان شوقى محمد محمد عوض رقم الجلوس ___٣١٦٧٣ مدرسة زبيده الاعداديه المشتركه … البحيره
رقمي الجلوس 62560
النتيجة
الاسم: فريده الشحات محمد فرجاني
رقم الجلوس: 62560
اسم المدرسة: ف.المناشلة ع
الدرجات
لغة عربية 39.5
لغة انجليزية 30
الرياضيات 29
دراسات اجتماعية 20
علوم 20
المجموع 138.5
دين 17
كمبيوتر 9
أفنان شوقى محمد محمد عوض رقم الجلوس (٣١٦٧٣)
٧٤١١٩
الاسم / رجمه هانى محمد الشباسى
رقم الجلوس / 585
مدرسه الجمهوريه للبنات
النتيجة
الاسم: رحمه هاني محمد الشباسي
رقم الجلوس: 585
اسم المدرسة: الجمهوريه بنات
الدرجات
لغة عربية 30.5
لغة انجليزية 20
الرياضيات 26
دراسات اجتماعية 15
علوم 12
المجموع 103.5
دين 12
كمبيوتر 10
الاسم / رحمه هانى محمد الشباسى
رقم الجلوس / 585
مش هى اعتمدت امبارح
الاسم .هدى احمد محمد عبدالمنعم
رقم الجلوس ١٦٨٩
مدرسه شبرا الاعداديه للبنات
دمنهور .محافظه البحيره
شكرا مقدما على اهتمامكم
رقم الجلوس73020
رقم الجلوس/٧٣٠٢٠
عايز النتيجه
رقم الجلوس اهوه 26106
حسان ايمن حسن علي جمعه ابوعمر
44536
أحمد عبدالله عثمان القاضي
87027
٣٠١٩٢ انشاء الله تبان قريب على خير يارب
أريد نتيجة ندى رزق غرابيل مدرسة ديروط الإعدادية المشتركة بحيرة
رقم الجلوس 57282
محمد حاتم
اروي فتحي محمد حسونه
016046
٩٧٠٧
امانى عصمت جاد عبد الحميد رقم الجلوس 88476
الاسم /ايمان صبري عبد المطلب عبد الغنى
رقم الجلوس/ 78098
المدرسة/كوم القدح الإعدادية المشتركة
المحافظة/البحيرة
ممكن نتيجه
ندى علاء حسن
١٣٢٥٨
56513
ممكن اعرف نتيجة البحيرة هتظهر امتي بالظبط
أريد الشهاده بأقرب وقت
ان شاء الله تطلع قريب
عبد الرحمن جمال الفقي
رقم الجلوس72064ادارة ادكو بحيره
121 من 140
الف مبروك
أريد نتيجة الطالب
الاسم/أسامة محمد ذكي عبدالغفار
الاسم اسراء مسعد فتحي أبو سمك رقم الجلوس 21975 المدرسة مدرسة خورشيد للتعليم الاساسي وكمان عايزه الخمسه الاوائل في مدرستنا
الاسم/أسامة محمد ذكي عبد الغفار
رقم الجلوس/69758
محافظة /البحيرة
مدرسة/الشعراوي الاعدادية المشتركة
الاسم/نجلاء علي محمود منسي
رقم الجلوس/49118
انا عايزة الشهادة فى اقرب وقت انا شوكت
اريد النتيجة بسرعةلكى يطمئن قلبى رقمى 27853
39740
كري
عاوز الدرجات بتعتي ٣٣٧٥٦
45088
الاسم / أحمد عصام شكر محمد على رضوان
المدرسه / البريجات الاعداديه
رقم الجلوس / 19364
14194
محمد هاني رواش
رقم الجلوس :561
بسملة شحاتة محمد فوزى محجوب السماك رقم الجلوس/٦٧٥٨٧ مدرسة عمر بن الخطاب الاعداديه المشتركه بحوش عيسى
الاسم محمود مصطفي السيد
رقم الجلوس 10047
مدرسه السعرانيه الاعداديه المشتركه
الاسم/حسام الدين محمد عبدالوهاب محمد علي
رقم الجلوس/9001
مدرسه/عزيزالمصري(الاعداديه بنين)
فور ظهورها يتم إعلان الدرجات بالتوفيق ياحسام
احمد مبروك شهاب الدين رقم الجلوس39709
ناجح
اسم الطالب
سماح سعد عمر ابراهيم
رقم الجلوس
39709
المديرية
مديرية البحيرة التعليمية
الإدارة
ابوحمص
اسم المدرسه
النميرى الاعدادية
الماده اللغة العربية اللغة الأجنبية الدراسات الاجتماعية الرياضيات العلوم المجموع الكلى التربية الدينية التربية الفنية الحاسب الآلى
العظمي 80 60 40 60 40 280 40 20 20
النتيجه 67.5 40.5 38.5 47 33.5 227 31 14 14