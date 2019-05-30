الان بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2019 محافظة المنوفية

أعتمد محافظ المنوفية السيد اللواء سعيد عباس نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2018/2019، حيث بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية الدور الأول بمحافظة المنوفية للأعدادية العامة 70.32%.

كيفية معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 محافظة المنوفية:-

نتيجة الإعدادية 2019 بمحافظة المنوفية، تقوم مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية حالياً برفعها على الموقع الإلكتروني للبوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية، لكي يستطيع كل طالب أن يقوم باستخراج درجاته في أعدادية المنوفية 2019.، وحالياً نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية متاحة أمام الطلاب على موقع البوابة الالكترونية لمحافظة المنوفية، حيث يمكن لطلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية الحصول على نتيجتهم برقم الجلوس في الموقع الإلكتروني الخاص بالبوابة الإلكترونية لمحافظة المنوفية.

ويمكن لطلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بالمنوفية الدخول على موقع البوابة الإلكترونية من خلال الضغط هنا

حيث نتيجة لكثرة الضغط على الموقع من قبل طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بالمنوفية فإن الموقع متعطل حالياً عن عرض النتائج.

كذلك فإنه يمكن لطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية الحصول على نتيجة اعدادية المنوفية 2019 من خلال القيام بكتابة الاسم ورقم الجلوس في تعليقات الموقع وسوف نقوم بالرد بعرض النتيجة.

ويسعد القائمين على موقع نجوم مصرية تقديم أجمل التهاني وأرق الأمنيات لجميع الطلبة والطالبات في الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية بمناسبة التفوق والنجاح الباهر.

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