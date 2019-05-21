الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي : “2 ثانوي” روابط مباشرة لمعرفة النتيجة برقم الجلوس 2109 الأول الثانوي.. نتائج جميع المحافظات المصرية

الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي التيرم الثاني 2019 برقم الجلوس والذي يتم من خلال الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم الخاص بالمحافظة التي يؤدي الطالب امتحانه فيها، والذي يرتفع بحث الطلاب عليه بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2019، ونعرض عليكم طريقة الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي من خلال روابط جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، كما نعرض عليكم أسماء المحافظات التي ظهرت النتائج فيها ونسبة نجاح الطلاب هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
وقد انتهت اغلب المحافظات من أداء امتحانات الصف الثاني من المرحلة الثانوية، وتنتظر محافظات أخرى انتهاء الامتحانات فيها بالأسبوع المقبل، لذلك يرتفع بحث الطلاب على مواقع مديرية التربية والتعليم لمحافظتهم التي أدوا امتحانات نهاية العام بها.
الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي تيرم ثاني 2019
الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي
يتم الاستعلام عن نتائج المرحلة الثانوية، والتيرم الثاني 2019 من الصف الثاني الثانوي، من خلال الدخول باستخدام رقم الجلوس على الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم والتعرف على نتيجة كل طالب، كما يمكن للطالب الانتظار والتوجه لمدرستهم في خلال يومين والتعرف على النتائج من خلال قوائم الأسماء برقم الجلوس.
روابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي بمصر 2019 التيرم الثاني بجميع المحافظات
سيم إضافة رابط نتائج كل محافظة يتم ظهور النتائج بها فور إعلان النتائج مباشرة من خلال الجدول التالي:
نتيجة جميع المراحل الابتدائية بمحافظة القاهرة من هنا
ملحوظة هامة
لا تعمل المواقع الخاصة بمديريات التربية والتعليم للمحافظات إلا بعد أن يتم نشر جميع النتائج عليه، ليكون بعدها الموقع متاحا لإدخال رقم الجلوس والتعرف على جميع نتائج الطلاب بالمرحلة الإعدادية.
في حال تم إعلان النتيجة ولم تتمكن عزيزي الطالب والطالبة من الدخول على الموقع الخاص بمحافظتك للضغط الشديد عليه من قبل الطلاب، أترك رقم جلوسك وأسم محافظتك في تعليق وسنستعلم لكم عن نتيجتكم في رد على تعليقكم، وأولوية الرد بمن ترك تعليقه أولا، ونتمنى لكم جميعا النجاح والتوفيق
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نتيجة الصف الثاني الثانوي العام 2019 برقم الجلوس تعرف على نتائج الصف الثاني الثانوي عبر روابط مباشرة على موقع وزارة التربية والتعليم
التعليقات
ياسمين عبدالتواب سيد احمد محافظه القاهره تانيه ثانوي رقم الجلوس 421
ندي ابراهيم محمد عبد الحميد محافظة الشرقية مركز أ بوحماد مدرسة الصوة الثانوية المشتركة
ندي ابراهيم محمد عبد الحليم محافظة الشرقية مركز ابوحماد مدرسة الصوة الثانوية المشتركة
الصف الثاني الثانوي بمدرسة الثانوية المشتركة بالمستقبل بالإسماعيلية رقم الجلوس 365 للنتيجة
ندى احمد محمد 481 كفر الشيخ
رقم الجلوس٢٠٠
محافظه القليوبيه
عائشه نمر رجب على
رقم الجلوس 20
٢٠١٧
محافظة الإسكندرية
ادارة شرق
ندى احمد محمد الشرقاوى رقم الجلوس 481
جمال عرفة من كفر الشيخ رقم الجلوس 92
انا عايز الرابط الى فيه النتيجه على طول
وفاء ثابت قاسم
رقم الجلوس 4430
مدرسة التجاره بنات باسيوط
الصف الثانى
باسم مكرم كامل جورجي رقم الجلوس ٥٠٦ محافظه القليوبيه التجاره
رقم الجلوس 126 شمال سيناء
مصطفى اسامة محمد محمود 831 ميت غمر
ياسمين عمرو سيف النصر رقم الجلوس 330مدرسه النيل التجاريه بنات
على الدين ناصر على محمد 296
نتيجه الطالبه سحر سيد احمد محمد بمحافظة المنيا مركز بني مزار في الشيخ فضل 2019مدرسه الشهيد محمد احمد محمد رقم الجلوس ١٠٦٧
2391
معرفه نتيجه الطالبه هاجر امام عبد الجواد عبد الغفار محافظه القاهره مدرسه الثانويه بنات رقم الجلوس 1577
محمد صلاح قابيل من محافظه القليوبيه رقم الجلوس360