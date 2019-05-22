أُختتمت مرحلة إمتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس السابق الموافق 16 مايو من العام الدراسي الحالي 2018/2019، ومن هنا يسعي جميع الطلاب لسرعة الحصول علي النتائج الخاصة بهم من أجل اللإطمئنان علي مجهوداتهم طوال العام الدراسي، حيث لا تقل مرحلة الشهادة الإعدادية أهميةً عن الثانوية العامة فهي ما تحدد مصير الطلاب في الإلتحاق بالمدارس الثانوية والفنية بناء ً علي المجموع الكلي للطالب، وفي محاولات جادة من وزارة التربية والتعليم في التخفيف علي الطلاب وكذلك سرعة وسهولة الإستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي من خلال البوابات الإلكترونية بكل محافظة بما في ذلك محافظة القليوبية ونعرض لكم الآن كيفية متابعة النتيجة علي البوابة الإلكترونية الخاصة بالمحافظة، وقد تمت الإمتحانات بشكل جيد دون أي نوع من الشكاوي أو المشاكل وفيما يلي عرض لكيفية الاستعلام عن نتائج الطلاب وذلك من خلال الموقع الرسمي للمديرية التعليمية بمحافظة القليوبية.

الإستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القليوبية الترم الثاني لعام 2019.

وقد أصبح الآن متاحاً لجميع طلاب محافظة القليوبية الإستعلام عن النتائج الخاصة بهم من خلال البوابة اللإلكترونية لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة من خلال رقم الجلوس وذلك حتي قبل ظهورها بالمدارس، ومن المرجح الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة خلال الأسبوع المقبل بعد الإنتهاء من مرحلة تصحيح كراسات الإجابة ورصد درجات الطلاب وبالتالي إعتمادها من قبل السيد محافظ القليوبية، وفي حالة تعذر الدخول إلي البوابة الإلكترونية فمن المعتاد اللإعلان عن النتيجة علي موقع اليوم السابع، وفيتو بالاضافة إلي موقع مصراوي وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وفيما يلي عرض لكيفية الاستعلام عن النتيجة من خلال بوابة التعليم الأساسي بمحافظة القليوبية أو يمكنكم ترك تعليق بإسم ورقم جلوس الطالب أسفل المقالة لنوافيكم بها فور ظهورها.

رابط بوابة التعليم الأساسي بمحافظة القليوبية وكيفية الإستعلام عن النتيجة بها لعام 2019.

وقد أصبح الحصول علي نتيجة الشهادة اللإعدادية أسرع وأيسر من خلال البوابات التعليمية الرسمية لكل محافظة وذلك في محاولة للتسهيل علي الطلاب.

ويمكنكم ذلك من خلال الدخول إلي البوابة الالكترونية بمحافظة القليوبية من هنا.

ثم ملئ البيانات الخاصة بالطالب من رقم الجلوس والمرحلة التعليمية مثال الفصل والعام الدراسي الحالي ومن ثم عرض النتيجة.

وفي حالة تعذر الحصول علي النتيجة يمكنك ترك تعليق بإسم الطالب مع رقم جلوسه لنعمل علي ترفير النتيجة وموافتكم بها فور ظهورها.

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