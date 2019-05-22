الإستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة القاهرة الترم الثاني لعام 2019

منذ إنتهاء مرحلة إمتحانات الشهادة الإعدادية وقد بدأت محاولات جميع الطلاب في البحث عن نتيجة الإمتحان والتي أختتمت يوم الخميس الموافق 16 مايو من العام الدراسي الحالي 2018/2019 في محاولة منهم لسرعة الحصول علي نتائجهم للإطمئنان علي مجهوداتهم طوال الفصل الدراسي، وقد سعت وزارة التربية والتعليم للتسهيل علي الطلاب في الإستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني لعام 2019 وذلك من خلال البوابات الإلكترونية الخاصة بكل محافظة من محافظات الجمهورية وفيما يلي عرض لكيفية الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب الصف الثالث الإعدادي عبر بوابة التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة.

الإستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2019 بمحافظة القاهرة.

يمكن لجميع الطلاب الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الخاصة بهم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ومن خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالمحافظة التابعين لها وحتي قبل ظهورها بالمدارس، ومن المعروف عن محافظة القاهرة سرعة إعتماد وإعلان نتيجة جيمع المراحل التعليمية بها بشكل أسرع عن باقي محافظات الجمهورية وذلك عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، ومن المعتاد أيضاً عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي أنها تكون متاحة عبر موقع مصراوي، اليوم السابع وفيتو وذلك نقلاً عن البوابة الإلكترونية بمحافطة القاهرة.

رابط بوابة التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة وكيفية الإستعلام عن النتيجة بها لعام 2019.

أصبح الآن متاحاً للطلاب الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم من خلال بوابة التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة والتي يمكن الدخول إليها من هنا

بعد الدخول إلي بوابة التعليم الأساسي بمحافظة القاهرة يتم الدخول إلي نتائج الطلاب ومن ثم إدخال رقم الجلوس وملئ باقي البيانات وتشمل المرحلة التعليمية بالاضافة إلي الفصل والعام الدراسي الحالي ومن ثم الضغط علي زر عرض النتيجة.

هذا بالاضافة الي الخط الساخن الخاص بمحافظة القاهرة للإستعلام عن النتيجة وهو (09000100).

كان هذا كل ما يخص نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة لعام 2019، كل ما يمكنك ترك تعليق بإسم ورقم جلوس الطالب لنوافيكم بها فور إعتمادها ورفعها علي البوابة الإلكترونية.

اقرأ أيضا:- الإستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2019 بجميع المحافظات

← إقرأ أيضاً: