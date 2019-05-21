نتيجة نهاية العام المرحلة الإعدادية 2019 الصف الثالث الإعدادي تيرم ثاني في جميع المحافظات

نتيجة نهاية العام المرحلة الإعدادية الشهادة الإعدادية 2019 أصبحت تمثل عبء لا يقل عن عبء نتيجة امتحانات شهادة الثانوية العامة خلال السنوات القليلة الماضية، ويرجع سبب ذلك لعدة أسباب، وأهم هذه الأسباب ظهور نوعية مميزة من المدارس تقبل المتفوقين والمتفوقات من الطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الإعدادية، والذين حققوا نتائج باهرة، ولابد من تحقيق عدة شروط أخرى للالتحاق بمدارس المتفوقين هذه، والتي أصبحت محط أنظار الكثيرين من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، ويعمل طلاب الشهادة الإعدادية جاهدين كي يحظوا بدخول هذه المدارس.
وتعد هذه المدارس بمثابة التعليم الحقيقي والذي يماثل مستوى التعلي الأوروبي والأمريكي، وأهم هذه النوعية من مدارس المتفوقين هي مدارس يطلق عليها ستيم، ويوجد بجمهورية مصر العربية عدد محدود جدا ن هذه المدارس لا يتعدى 12 مدرسة فقط في كافة أنحاء الجمهورية، ومتوسط عدد طلاب كل مدرسة حوالي 120 طالب في كل صف من صفوف المرحلة الثانوية، ويتكلف الطالب سنويا حوالي 30 ألف جنيه كما أعلن وزير التربية والتعليم، ولا يقو الطالب بدفع سوى 1000 جنية فقط، بالإضافة إلى مبلغ 2000 جنيه قيمة التأمين على لاب توب حديث للغاية.
نتيجة نهاية العام المرحلة الإعدادية 2019
روابط نتائج المرحلة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بجميع المحافظات المصرية
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
- رابط موقع نتيجةالشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
- رابط موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم.
جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات
|المحافظة
|نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات
|موقف إعلان النتيجة
|محافظة القاهرة 2019
|نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة
|لم تُعلن بعد
|محافظة الإسكندرية
|نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الجيزة
|نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم
|لم تُعلن بعد
|محافظة المنوفية
|نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم
|لم تُعلن بعد
|محافظة كفر الشيخ
|نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ
|لم تُعلن بعد
|محافظة أسوان
|نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان
|لم تُعلن بعد
|محافظة مرسى مطروح
|نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح
|لم تُعلن بعد
|محافظة جنوب سيناء
|الشهادة الإعدادية جنوب سيناء
|لم تُعلن بعد
|محافظة البحر الأحمر
|الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر
|لم تُعلن بعد
|محافظة القليوبية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية
|لم تُعلن بعد
|محافظة المنيا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا
|لم تُعلن بعد
|محافظة الشرقية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الغربية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
|لم تُعلن بعد
|محافظة الدقهلية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
|لم تُعلن بعد
|محافظة البحيرة
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
|لم تُعلن بعد
|محافظة سوهاج
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
|لم تُعلن بعد
|محافظة بور سعيد
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
|لم تُعلن بعد
|محافظة أسيوط
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
|لم تُعلن بعد
|محافظة بني سويف
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
|لم تُعلن بعد
|محافظة الإسماعيلية
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
|لم تُعلن بعد
|محافظة قنا
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
|لم تُعلن بعد
|محافظة الفيوم
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
|لم تُعلن بعد
|محافظة الأقصر
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
|لم تُعلن بعد
|محافظة دمياط
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
|لم تُعلن بعد
|محافظة السويس
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
|لم تُعلن بعد
|محافظة شمال سيناء
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
|لم تُعلن بعد
|محافظة الوادي الجديد
|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
|لم تُعلن بعد
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