نتيجة نهاية العام المرحلة الإعدادية 2019 الصف الثالث الإعدادي تيرم ثاني في جميع المحافظات

نتيجة نهاية العام المرحلة الإعدادية الشهادة الإعدادية 2019 أصبحت تمثل عبء لا يقل عن عبء نتيجة امتحانات شهادة الثانوية العامة خلال السنوات القليلة الماضية، ويرجع سبب ذلك لعدة أسباب، وأهم هذه الأسباب ظهور نوعية مميزة من المدارس تقبل المتفوقين والمتفوقات من الطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الإعدادية، والذين حققوا نتائج باهرة، ولابد من تحقيق عدة شروط أخرى للالتحاق بمدارس المتفوقين هذه، والتي أصبحت محط أنظار الكثيرين من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، ويعمل طلاب الشهادة الإعدادية جاهدين كي يحظوا بدخول هذه المدارس.

وتعد هذه المدارس بمثابة التعليم الحقيقي والذي يماثل مستوى التعلي الأوروبي والأمريكي، وأهم هذه النوعية من مدارس المتفوقين هي مدارس يطلق عليها ستيم، ويوجد بجمهورية مصر العربية عدد محدود جدا ن هذه المدارس لا يتعدى 12 مدرسة فقط في كافة أنحاء الجمهورية، ومتوسط عدد طلاب كل مدرسة حوالي 120 طالب في كل صف من صفوف المرحلة الثانوية، ويتكلف الطالب سنويا حوالي 30 ألف جنيه كما أعلن وزير التربية والتعليم، ولا يقو الطالب بدفع سوى 1000 جنية فقط، بالإضافة إلى مبلغ 2000 جنيه قيمة التأمين على لاب توب حديث للغاية.

نتيجة نهاية العام المرحلة الإعدادية 2019

روابط نتائج المرحلة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بجميع المحافظات المصرية

جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة محافظة القاهرة 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة

لم تُعلن بعد محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية لم تُعلن بعد محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم لم تُعلن بعد محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم

لم تُعلن بعد محافظة كفر الشيخ نتيجة الشهادة الإعدادية كفر الشيخ

لم تُعلن بعد محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان لم تُعلن بعد محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح لم تُعلن بعد محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء لم تُعلن بعد محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر لم تُعلن بعد محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية لم تُعلن بعد محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا

لم تُعلن بعد محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

لم تُعلن بعد محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

لم تُعلن بعد محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

لم تُعلن بعد محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

لم تُعلن بعد محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج

لم تُعلن بعد محافظة بور سعيد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد

لم تُعلن بعد محافظة أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط

لم تُعلن بعد محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف

لم تُعلن بعد محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية

لم تُعلن بعد محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا

لم تُعلن بعد محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم

لم تُعلن بعد محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر

لم تُعلن بعد محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط

لم تُعلن بعد محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس

لم تُعلن بعد محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء

لم تُعلن بعد محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد

لم تُعلن بعد

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