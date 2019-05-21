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نتيجة نهاية العام المرحلة الإعدادية 2019 الصف الثالث الإعدادي تيرم ثاني في جميع المحافظات

كتب نور أحمد محمد العيسى آخر تحديث
نتيجة نهاية العام المرحلة الإعدادية 2019 الصف الثالث الإعدادي تيرم ثاني في جميع المحافظات
نتيجة المرحلة الإعدادية 2019 نهاية العام

نتيجة نهاية العام المرحلة الإعدادية الشهادة الإعدادية 2019 أصبحت تمثل عبء لا يقل عن عبء نتيجة امتحانات شهادة الثانوية العامة خلال السنوات القليلة الماضية، ويرجع سبب ذلك لعدة أسباب، وأهم هذه الأسباب ظهور نوعية مميزة من المدارس تقبل المتفوقين والمتفوقات من الطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الإعدادية، والذين حققوا نتائج باهرة، ولابد من تحقيق عدة شروط أخرى للالتحاق بمدارس المتفوقين هذه، والتي أصبحت محط أنظار الكثيرين من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، ويعمل طلاب الشهادة الإعدادية جاهدين كي يحظوا بدخول هذه المدارس.

وتعد هذه المدارس بمثابة التعليم الحقيقي والذي يماثل مستوى التعلي الأوروبي والأمريكي، وأهم هذه النوعية من مدارس المتفوقين هي مدارس يطلق عليها ستيم، ويوجد بجمهورية مصر العربية عدد محدود جدا ن هذه المدارس لا يتعدى 12 مدرسة فقط في كافة أنحاء الجمهورية، ومتوسط عدد طلاب كل مدرسة حوالي 120 طالب في كل صف من صفوف المرحلة الثانوية، ويتكلف الطالب سنويا حوالي 30 ألف جنيه كما أعلن وزير التربية والتعليم، ولا يقو الطالب بدفع سوى 1000 جنية فقط، بالإضافة إلى مبلغ 2000 جنيه  قيمة التأمين على لاب توب حديث للغاية.

نتيجة نهاية العام المرحلة الإعدادية 2019

نتيجة المرحلة الإعدادية 2019 نهاية العام
نتيجة المرحلة الإعدادية 2019 نهاية العام

روابط نتائج المرحلة الإعدادية تيرم ثاني 2019 بجميع المحافظات المصرية

جدول يوضح موقف محافظات الجمهورية من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بجميع المحافظات

المحافظة نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظات موقف إعلان النتيجة
محافظة القاهرة 2019 نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة
 لم تُعلن بعد
محافظة الإسكندرية نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية لم تُعلن بعد
محافظة الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة الترم لم تُعلن بعد
محافظة المنوفية نتيجة الشهادة الإعدادية المنوفية الترم
 لم تُعلن بعد
محافظة كفر الشيخ نتيجة  الشهادة الإعدادية كفر الشيخ
 لم تُعلن بعد
محافظة أسوان نتيجة الشهادة الإعدادية أسوان لم تُعلن بعد
محافظة مرسى مطروح نتيجة الشهادة الإعدادية مطروح لم تُعلن بعد
محافظة جنوب سيناء الشهادة الإعدادية جنوب سيناء لم تُعلن بعد
محافظة البحر الأحمر الشهادة الإعادية محافظة البحر الأحمر لم تُعلن بعد
محافظة القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية لم تُعلن بعد
محافظة المنيا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المينا
 لم تُعلن بعد
محافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية
 لم تُعلن بعد
محافظة الغربية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية
 لم تُعلن بعد
محافظة الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية
 لم تُعلن بعد
محافظة البحيرة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة
 لم تُعلن بعد
محافظة سوهاج نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج
 لم تُعلن بعد
محافظة بور سعيد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بور سعيد
 لم تُعلن بعد
محافظة أسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط
 لم تُعلن بعد
محافظة بني سويف نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف
 لم تُعلن بعد
محافظة الإسماعيلية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية
 لم تُعلن بعد
محافظة قنا نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا
 لم تُعلن بعد
محافظة الفيوم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم
 لم تُعلن بعد
محافظة الأقصر نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر
 لم تُعلن بعد
محافظة دمياط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط
 لم تُعلن بعد
محافظة السويس نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس
 لم تُعلن بعد
محافظة شمال سيناء نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء
 لم تُعلن بعد
محافظة الوادي الجديد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد
 لم تُعلن بعد

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نتيجة نهاية العام الشهادة الإعدادية 2019 في جميع محافظات مصر

تابعونا على موقعنا في متابعة يومية لنتائج طلاب الشهادة الإعدادية والتي من المقرر إعلانها خلال ساعات بعدما انتهت عمليات التصحيح ورصد الدرجات، وذلك في جميع محافظات الجمهورية على مواقع مديريات المحافظات.

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عن الكاتب

نور أحمد محمد العيسى

مدون إلكتروني اعمل بالمواقع الإلكترونية اهتم بالأخبار المحلية والعربية والعالمية حاصل على ليسانس أداب قسم أعلام أهوى السفر والتعرف على عادات وتقاليد شعوب العالم

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