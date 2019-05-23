رابط نتيجة الشهادة الاعدادية “الصف الثالث الاعدادي” 2019 محافظة السويس برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية “الصف الثالث الاعدادي” 2019 محافظة السويس يمكنكم الحصول عليه الآن من خلال هذا المقال، حيث أوشكت نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني “آخر العام” بمحافظة السويس على الظهور، بحيث يمكنكم الاستعلام عن النتيجة من خلال موقع مديرية التربية والتعليم “البوابة الإلكترونية” التابعة لمحافظة السويس فور ظهورها مباشرة، برقم جلوس الطالب.

ونقدم لكم من خلال هذا المقال رابط نتيجة الشهادة الاعدادية نصف العام محافظة السويس، حيث يمكنكم من خلال هذا الرابط الاستعلام عن النتيجة برقم جلوس الطالب فقط.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 آخر العام بمحافظة السويس سيتم الإعلان عنها عبر البوابة الإلكترونية التابعة لمحافظة السويس، بحيث يمكنكم الاستعلام عن النتيجة مباشرة بعد أن اعتمدها السيد المحافظ، اللواء “أحمد محمد حامد”، وقد قام المحافظ باعتماد نتيجة العام الماضي بنسبة نجاح 82.3 %، وقد تم رفع النتيجة وقتها عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة بحيث يمكنكم الاستعلام عن النتيجة من خلال الرابط الذي سنوفره لكم في هذا المقال.

أوائل الشهادة الاعدادية بالسويس 2018

وقد جاءت نتيجة الشهادة الاعدادية بالسويس بنسبة نجاح 82.3%، هذا واستطاع البنات في تلك الشهادة احتلال المراكز العشرة الأولى، وجاء أسماء أوائل الشهادة الاعدادية بالسويس كالتالي:

مورين مجدى مترى سعيد بشارة بمدرسة حسين مؤنس الرسمية للغات بسنت نصر غريب الحديثة الإعدادية بنات شهد أسامة محمد أبو الحسن بمدرسة حسين مؤنس الرسمية للغات هاجر حسن رفاعى فاطمة نصر فتحى صديق.

نتيجة الاعدادي بالسويس

يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالسويس من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط النتيجة عبر البوابة الإلكترونية.

قم بكتابة رقم جلوس الطالب في المكان المخصص له.

قم بالضغط على بحث وانتظر حتى ظهور النتيجة.

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