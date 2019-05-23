ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس محافظة الجيزة

ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للنصف الدراسي الثاني لعام 2019 لمحافظة الجيزة؛ بعد أن تم اعتمادها من قِبل محافظ الجيزة السيد اللواء أحمد راشد، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 146437 طالب وطالبة، وحضر منهم عدد 143023، وكان عدد الطلاب الناجحين 116239 وذلك بنسبة 81.27%، ويذكر أن هذه النسبة قد زادت 2% عن العام الماضي، والآن يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

ويمكنك الآن الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس لمحافظة الجيزة، وذلك عبر الدخول إلى رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب، ثم بعد ذلك يظهر أمامك بيانات الطالب بالكامل وأيضا جميع الدرجات الحاصل عليها في جميع المواد.

كما أعلن محافظ الجيزة عن أن إدارة الهرم التعليمية قد حصلت على المركز الأول بنسبة تصل إلى 90%، وجاء في المركز الثاني إدارة الشيخ زايد بنسبة89%، أما إدارة جنوب الجيزة فحازت على المركز الثالث بنسبة نجاح وصلت إلى 88%.

ونجد أن هناك إقبال كبير على معرفة النتيجة من خلال الطلاب لان هذه المرحلة من اهم المراحل الحياتية والتي سوف تحدد وجهتهم التالية، سواء كان تعليم ثانوي أو تعليم فني، كما يمكن لكل طالب يريد الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الخاصة به، ترك تعليق أسفل المقال يحتوي على رقم الجلوس وسوف نقوم بالرد عليه.

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