ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس محافظة الجيزة

ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للنصف الدراسي الثاني لعام 2019 لمحافظة الجيزة؛ بعد أن تم اعتمادها من قِبل محافظ الجيزة السيد اللواء أحمد راشد، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 146437 طالب وطالبة، وحضر منهم عدد 143023، وكان عدد الطلاب الناجحين 116239 وذلك بنسبة 81.27%، ويذكر أن هذه النسبة قد زادت 2% عن العام الماضي، والآن يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس.
نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس
ويمكنك الآن الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس لمحافظة الجيزة، وذلك عبر الدخول إلى رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب، ثم بعد ذلك يظهر أمامك بيانات الطالب بالكامل وأيضا جميع الدرجات الحاصل عليها في جميع المواد.
كما أعلن محافظ الجيزة عن أن إدارة الهرم التعليمية قد حصلت على المركز الأول بنسبة تصل إلى 90%، وجاء في المركز الثاني إدارة الشيخ زايد بنسبة89%، أما إدارة جنوب الجيزة فحازت على المركز الثالث بنسبة نجاح وصلت إلى 88%.
ونجد أن هناك إقبال كبير على معرفة النتيجة من خلال الطلاب لان هذه المرحلة من اهم المراحل الحياتية والتي سوف تحدد وجهتهم التالية، سواء كان تعليم ثانوي أو تعليم فني، كما يمكن لكل طالب يريد الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الخاصة به، ترك تعليق أسفل المقال يحتوي على رقم الجلوس وسوف نقوم بالرد عليه.
التعليقات
لو سمحت محتاج اعرف نتيجه بنتي
رقم الجلوس 160948
شروق محمد
عايزة النتيجة ضروري والنبي ف الجيزة
11917
رقم الجلوس
11917
اسم الطالب
بسمله عبدالمنعم شيخ العرب عبدالمنعم قناوي
المدرسة
الايمان ع بنات
الادارة التعليمية
العمرانية
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
34
اللغة اجنبية
18.5
دراسات
16.5
الرياضيات
5
العلوم
10
المجموع
الكمبيوتر
7
الدين
16
مجموع التربية الفنية
6
23633
عيزاها ضرورى ونبى
رقم الجلوس
23633
اسم الطالب
امنيه فايز عيد ابوزيد محمد
المدرسة
حدائق الاهرام بنات
الادارة التعليمية
الهرم
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
39
اللغة اجنبية
28.5
دراسات
20
الرياضيات
30
العلوم
17.5
المجموع
الكمبيوتر
5
الدين
20
مجموع التربية الفنية
8.5
رقم الجلوس 2300
محمد وليد فاروق ٦٠٠٦
والنبى انا عايز النتيجه ضرورى
رقم الجلوس 130523
رقم الجلوس
130523
اسم الطالب
احمد على محمد على
المدرسة
الوراق الاعدادية بنين
الادارة التعليمية
الوراق
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
20.5
اللغة اجنبية
21.5
دراسات
10
الرياضيات
26
العلوم
11.5
المجموع
الكمبيوتر
6.5
الدين
13
مجموع التربية الفنية
6
حسام محمد يسين عبد المحسن 1144442
شروق عاطف محمد 78487
رقم الجلوس
78487
اسم الطالب
شروق عاطف محمد محمود
المدرسة
الرقة الاعدادية
الادارة التعليمية
العياط
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
32
اللغة اجنبية
25
دراسات
17
الرياضيات
27
العلوم
11
المجموع
الكمبيوتر
8
الدين
13
مجموع التربية الفنية
8
محمد سيد سعيد 20201
الثالثه اعدادى
محمد شريف رقم جلوس ٤٦٨٨١
رقم الجلوس
46881
اسم الطالب
محمد شريف سعيد حسين
المدرسة
محمد مصطفى البرادعى
الادارة التعليمية
شمال الجيزة
المادة
الدرجة ملاحظات
اللغة العربية
26
اللغة اجنبية
23
دراسات
18
الرياضيات
22.5
العلوم
14
المجموع
الكمبيوتر
7.5
الدين
14.5
مجموع التربية الفنية
5