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ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس محافظة الجيزة

كتب رحاب عشري آخر تحديث
ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس محافظة الجيزة
ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للنصف الدراسي الأولى لعام 2019 لمحافظة الجيزة؛ بعد ان تم اعتمادها من قِبل محافظ الجيزة السيد اللواء أحمد راشد، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 146370 طالب وطالبة، وحضر منهم عدد 145455، وكان عدد الطلاب الناجحين 103601 وذلك بنسبة 71.23%، ويذكر أن هذه النسبة قد زادت 2% عن العام الماضي، والأن يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية2019 برقم الجلوس. نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس ويمكنك الأن الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس لمحافظة الجيزة، وذلك عبر الدخول الى رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب، ثم بعد ذلك يظهر أمامك بيانات الطالب بالكامل وأيضا جميع الدرجات الحاصل عليها فى جميع المواد. كما اعلن محافظ الجيزة انها قد حصلت على المركز الأول بنسبة تصل الى 84.2%، وبلغ نسبة النحاج فى مادة الدراسات الإجتماعية 88.47%، بينما بلغت 88.78% فى الرياضيات، وبلغت نسبة 88.73% فى مادة اللغة العربية. كما أوضح مدير مديرية التربية والتعليم خالد حجازي أن نسبة النجاح فى امتحان أعدادية الصم والبكم قد بلغت 88.73%، وبلغت نسبة الإعدادية المهنية 51.95%، حيث وصلت نسبة النحاج في مادة الرياضيات الى 95.7%، بينما بلغت نسبة مادة الدراسات الإجتماعية 87.57%. نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الإعدادي للنصف الدراسي الثاني لعام 2019 لمحافظة الجيزة؛ بعد أن تم اعتمادها من قِبل محافظ الجيزة السيد اللواء أحمد راشد، حيث بلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات 146437 طالب وطالبة، وحضر منهم عدد 143023، وكان عدد الطلاب الناجحين 116239 وذلك بنسبة 81.27%، ويذكر أن هذه النسبة قد زادت 2% عن العام الماضي، والآن يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 برقم الجلوس.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس

ويمكنك الآن الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس  لمحافظة الجيزة، وذلك عبر الدخول إلى رابط مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وكتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب، ثم بعد ذلك يظهر أمامك بيانات الطالب بالكامل وأيضا جميع الدرجات الحاصل عليها في جميع المواد.

كما أعلن محافظ الجيزة عن أن  إدارة الهرم التعليمية  قد حصلت على المركز الأول بنسبة تصل إلى 90%، وجاء في المركز الثاني إدارة الشيخ زايد بنسبة89%، أما إدارة جنوب الجيزة فحازت على المركز الثالث بنسبة نجاح وصلت إلى 88%.

ونجد أن هناك إقبال كبير على معرفة النتيجة من خلال الطلاب لان هذه المرحلة من اهم المراحل الحياتية والتي سوف تحدد وجهتهم التالية، سواء كان تعليم ثانوي أو تعليم فني، كما يمكن لكل طالب يريد الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 الخاصة به، ترك تعليق أسفل المقال يحتوي على رقم الجلوس وسوف نقوم بالرد عليه.

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عن الكاتب

رحاب عشري

محررة ومدونة مصرية أعمل بعدة مواقع ومنها نجوم مصرية، أحب التدوين وكتابة الأخبار، وأهوى قراءة الكتب.

التعليقات

    1. رقم الجلوس
      11917
      اسم الطالب
      بسمله عبدالمنعم شيخ العرب عبدالمنعم قناوي
      المدرسة
      الايمان ع بنات
      الادارة التعليمية
      العمرانية

      المادة
      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      34
      اللغة اجنبية
      18.5
      دراسات
      16.5
      الرياضيات
      5
      العلوم
      10
      المجموع

      الكمبيوتر
      7
      الدين
      16
      مجموع التربية الفنية
      6

    1. رقم الجلوس
      23633
      اسم الطالب
      امنيه فايز عيد ابوزيد محمد
      المدرسة
      حدائق الاهرام بنات
      الادارة التعليمية
      الهرم

      المادة
      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      39
      اللغة اجنبية
      28.5
      دراسات
      20
      الرياضيات
      30
      العلوم
      17.5
      المجموع

      الكمبيوتر
      5
      الدين
      20
      مجموع التربية الفنية
      8.5

    1. رقم الجلوس
      130523
      اسم الطالب
      احمد على محمد على
      المدرسة
      الوراق الاعدادية بنين
      الادارة التعليمية
      الوراق

      المادة
      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      20.5
      اللغة اجنبية
      21.5
      دراسات
      10
      الرياضيات
      26
      العلوم
      11.5
      المجموع

      الكمبيوتر
      6.5
      الدين
      13
      مجموع التربية الفنية
      6

    1. رقم الجلوس
      78487
      اسم الطالب
      شروق عاطف محمد محمود
      المدرسة
      الرقة الاعدادية
      الادارة التعليمية
      العياط

      المادة
      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      32
      اللغة اجنبية
      25
      دراسات
      17
      الرياضيات
      27
      العلوم
      11
      المجموع

      الكمبيوتر
      8
      الدين
      13
      مجموع التربية الفنية
      8

    1. رقم الجلوس
      46881
      اسم الطالب
      محمد شريف سعيد حسين
      المدرسة
      محمد مصطفى البرادعى
      الادارة التعليمية
      شمال الجيزة

      المادة
      الدرجة ملاحظات
      اللغة العربية
      26
      اللغة اجنبية
      23
      دراسات
      18
      الرياضيات
      22.5
      العلوم
      14
      المجموع

      الكمبيوتر
      7.5
      الدين
      14.5
      مجموع التربية الفنية
      5

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