نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الإسماعيلية الترم الثاني برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الإسماعيلية برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم نقدمها لكم من موقع نجوم مصرية، حيث من المقرر أن يقوم موقع وزارة التربية والتعليم التابع لمحافظة الإسماعيلية بالإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الاسماعيلية خلال الأيام القليلة القادمة،هذا ويمكنكم الإطلاع على نتيجة الطلاب في المرحلة الاعدادية “الصف الثالث الاعدادي” برقم جلوس الطالب عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة الإسماعيلية.
واستعلام النتيجة من خلال رقم جلوس الطالب فقط، هذا حيث بدأت أعمال تصحيح أوراق الامتحانات للصف الثالث الاعدادي محافظة الاسماعيلية بعد الانتهاء من خوض الامتحانات وفق الجدول الذي تم وضعه من وزارة التربية والتعليم، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال التصحيح للامتحانات ورصد الدرجات وتجميعها خلال الأيام القليلة القادمة، بعدها يقوم المحافظ باعتماد النتيجة ليتم الإعلان عنها مباشرة عبر الموقع الإلكتروني.
ونقدم لكم من خلال هذا المقال رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الإسماعيلية برقم جلوس الطالب عبر موقع وزارة التربية والتعليم.
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019
ستقوم محافظة الإسماعيلية بنشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم التابع للمحافظة، بحيث يمكنكم الإطلاع على النتيجة وقتها من خلال رابط بوابة التعليم الأساسي وموقع وزارة التربية والتعليم من خلال الخطوات التالية :
- قم في البداية بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم التابع للمحافظة.
- قم بكتابة رقم جلوس الطالب
- اضغط على اظهر النتيجة وانتظر حتى تظهر نتيجة الطالب المراد الاستعلام عنه.
في حالة واجهتك أي مشكلة خلال محاولة الاستعلام عن نتيجة الطالب، قم بكتابة تعليق على هذا المقال برقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عنه وسنقوم بالرد على تعليقك بتفاصيل النتيجة خلال دقائق، مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.
نتيجة الاعدادية 2019 بالاسماعيلية
لا تزال أعمال التصحيح في محافظة الاسماعيلية مستمرة حتى الآن، حيث من المقرر أن تنتهي أعمال التصحيح خلال اليومين القادمين، وبالتالي فإن موعد الإعلان عن النتيجة قد اقترب كثيرًا.
← إقرأ أيضاً:
- نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الإسماعيلية الترم الثاني برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي
التعليقات
معرفه الشهاده الاعداديهه
ابراهيم محمد سالم مدرسه عبد الواهاب عامر جنوب اسماعليه
نتيجه الصف الثالث الاعدادي الترم التاني المحافظه الإسماعيلية مدرسه المستقبل الاعداديه بنات
ايمان عبده 3121
عبد الناصر محمد
هشام سليم سليمان سليم ١٤٧٢٤
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الإسماعيلية إدارة فايد الاسم زياد ياسر عبد العاطي اسماعيل
عبدالرحمن محمد سليمان بركه بريك الصف الثاني الإعدادي محافظة الإسماعيلية 2019 رقم الجلوس 569
الصف الثالث الإعدادي 11699 محافظة الأقصر
مهند وليد غريب محمود عبد الفتاح 3320 محافظة الاسماعيلية
ندى احمدمنصور
محافظة الاسماعيلية
رقم الجلوس 13653
١٧٤١٤
ندى أحمد منصورحسن
محافظة الاسماعيلية
رقم الجلوس13653
احمدمحمدفاوي محمد
رقم الجلوس14995
محافظه قنا
الاسم عبد الوهاب ايمن احمد رقم الاسماعيليه4495
محمود ناصر عبداللطيف محمد رقم الجلوس 19679
17365 محافظه الاسماعيليه
عبد الرحمن احمد 135 رقم الجلوس الاسماعيلية
الاسم وسام رجب احمد رقم الجلوس 6242محافظه الاسماعيليه
رقم الجلوس 14883
رقم الجلوس\ 17323 محافظة\ الاسماعيلية
احمد تامر احمد عبد العليم
رقم جلوس 1489
الاسماعيلية فايد
ادارة فايد
احمد تامر احمد عبد العليم
رقم جلوس 1489
ادارة فايد
أيه محمد لطفي احمد 9512
الاسم عمرو موسي صبور موسي.مدرسه25يناير الاعداديه بنين.رقم الجلوس.21071
رقم الجلوس 17323
عمرو موسي صبور موسي مدرسه 25يناير الاعداديه بنين رقم الجلوس.21071
خلودعادل. 7360
احمد الاسماعلية
ممكن النتيجه اسماء محمد احمد عبدالله 2814
9217بعد ازنكم
محمد أشرف سعد حسن
محافظةقنا
مدرسة المعنى الاعدادى
رقم الجلوس /29452
رقم الجلوس17087
رقم. ١٢٧٥٧. رضوى محمد السيد ..التل الكبير .
10345\الاسماعيلية \القصاصين
002385 ممكن النتيجه بتاعه الرقم داا
ابراهيم محمد سالم ١٦٣٩٢ مدرسة ابوخليفه
4468
١٦٠٨٦
حسن محمد حسن رضوان رقم الجلوس 5553
حسن محمد حسن رضوان 5553
النتيجه الاعداديه بمدرسه الشهيد شومان باسم الطالبه ياسمين محمود مشرقي رقم الجلوس 12221
روان زكريا صالح احمد مدرسه الخلفاء الراشدين ع‘م رقم الجلوس 3539
فاطمه علاء نور مدرسه صفيه زغلول
رقم الجلوس 1651 اسماعليه
مدرسه صفيه زغلول ورقم الجلوس 1741
عمر عادل
محافظة الاسمعلية
20083
عمر عادل فتحي
20083
الاسم/اسامة ياسين
مدرسة/القصاصين الاعدادية الجديدة
رقم الجلوس/١٠٤٤١
الاسم:عبدالرحمن محمد سعد السيد
رقم الجلوس : 16459
المدرسة:ابوخليفة الاعدادية بنين
محافظة:الاسماعيلية
ادارة:القنطرة غرب التعليمية
لو سمحتي رقم جلوسي 4417
منه الله محمود شحاته عبد السميع
رقم الجلوس. 4315
الاسم نورهان احمد احمد محمد
المدرسه الشاطئ الاعداديه بنات بمحافظة الإسماعيلية جنوب
رقم الجلوس 6003
فاطمة احمد محمود
مدرسة المخاضة الاعدادية المشتركة
رقم الجلوس 15092
بلال فايز السيد محمد
الرقم الجلوس ١٧١٥٤
الاسم بلال فايز السيد محمد
الرقم الجلوس١٧١٥٤
الاسم:عبدالرحمن محمد سعد
رقم الجلوس : 16459
مدرسة:ابوخليفة الاعدادية بنين
محافظة :الاسماعيلية
ادارة:القنطرة غرب
يوسف احمد ضيف مطروح رقم الجلوس ٦٣٤٩
يوسف احمد ضيف رقم الجلوس ٦٣٤٩
فاطمه احمد محمود أحمد
15092
انا مريم عبدالله عامر عبدالله عامر
كريمان علي السيد محمد مصطفي رقم الجلوس 6270 محافظه الاسماعيليه
الاسم :فاطمه احمد زكريا أحمد زكري
المدرسه :الخلفاء الراشدين ع.م
رقم الجلوس:3560
محاففظه :الاسماعيليه
نعمه محمود
20225
اسلام محمدالسيداسماعيل، محافظة الإسماعيلية، 2019, 11668
احمد امين إبراهيم على 1212
فطمه محمد السيد سليمان رقم الجلوس ١٤٠٥٩
خالد هشام مصطفي رقم الجلوس 935
الاسم وسام رجب احمد رقم الجلوس٦٤٢٤محافظه الاسماعيليه
الدرجة هى ١٠٤
الاسم وسام رجب احمد رقم جلوس٦٤٢٤محافظه الاسماعيليه
هدوي أشرف فاروق قرني
رقم الجلوس 2592
الاسماعلية
السلام الاعدادية بنات
هدوي أشرف فاروق
رقم الجلوس 2592
الاسماعلية
السلام الاعدادية بنات
عزه شعبان عبدالعظيم عبدالله
18749
محافظه الاسماعيليه
الاسم :نسمه. محمد ربيع عبد الراضي
المحافظه:محافظه الاسماعيليه
المدرسه:مدرسة ابو سلطان الاعداديه المشتركه
رقم الجلوس : 15384
ناهد صلاح رمضان
6536
ناهد صلاح رمضان
محافطه الإسماعيلية
6536
عمر علي محمد
رقم الجلوس ٠٠٣٤٢٧
الاسم : مونيكا نبيل عدلي باسيلي
المدرسة التابع لها: مدرسة القديس جرجس للبنات
تابعه لدرة الوايلي التعليمية
رقم الجلوس: 173478
الاسم : يوسف مصطفي عبد العزيز عوض الله
محافظة : الاسماعيلية
مدرسة : الشهداء الاعدادية بنين
رقم الجلوس : 1370
الاسم علي محمد شعبان
181محافظه اسماعيلية
علي محمد 181 محافظه اسماعيليه
رقم الجلوس 3725 محافظه الاسماعيليه الشهاده الاعدادية
الاسم.ملك محمود على على مصطفى بمدرسة العبور بالزغابة رقم الجلوس.6310.. بمحافظة الاسماعيلية
ندي احمد دسوقي بشير محافظه الاسماعليه ٦٣٥٩
عبد الله انور خليفة احمد علي رقم الجلوس 4138 الاسماعلية
الاسم/غريب السيد غريب عبدالله
رقم الجلوس..1151
مدرسة السلام الاعداديه بنين
انا رنا محمد رقم 2862
جمال محمود محمد السيد احمد
رقم الجلوس 17156
الاسم:رحمة مدحت محمد محمود حسن
رقم الجلوس :٥٧٣٧
محافظة:الاسماعيلية
محافظة الإسماعيلية رقم جلوس 12554
12554 رقم الجلوس
الاسم/ عمر حسين محمد حسين
رقم الجلوس/ ١٤٦٩٥
منه الله محمد محمد محمود رقم الجلوس 3289 مدرسه عمرو وهيب بالاسماعيليه
11240
محمد بركات عبدالرحمن بركات رقم الجلوس 20099
الاسم علي اشرف علي محمد محمود
رقم الجلوس 5403
الاسم..علي اشرف علب محمد
رقم الجلوس 5403
عمر خالد محمد رفاعى
4157
مصطفي محمد أحمد الصادق محافظة الاسماعلية رقم الجلوس 309
الاسم.يوسف خالد محمد
رقم الجلوس. 775
نور محمد شحاتة محمد يوسف
محافظة الاسماعيلية
رقم الجلوس 335
نورها ن
الاسم حمدي محمود
الرقم ٣٨٥٤
الاسم: حمدي محمود محمد أحمد
العربي: 68
الانجليزي 54
الدراسات 38.5
الرياضيات 49.5
العلوم 36
المجموع 246
سهيله ياسر سلامه علي علي ورقم الجلوس ١٦٣٩٣مدرسه الرياح الاعداديه المشتركه
الاسم: سهيلة ياسر سلامة علي
العربي: 73.5
الانجليزي 37.5
الدراسات 30
الرياضيات 44.5
العلوم 28
المجموع الكلي 213.5
ابراهيم ناصر ابراهيم عبد القادربكر
رقم الجلوس7750
النتيجة لسة مظهرتش، احتفظنا برقم جلوس حضرتك وهنرد بتفاصيل النتيجة أول متظهر ان شاء الله
محافظة الاسماعيلية لسة مظهرتش
الاسم: ابراهيم ناصر ابراهيم عبد القادر
العربي: 68.5
الانجليزي 41
الدراسات 37.5
الرياضيات 47.5
العلوم 33.5
المجموع 228
سلمي محمد ماهر الإسماعيليه 15585
النتيجة لم تظهر حتى الآن، تم الاحتفاظ برقم الجلوس وسنوفرها لكم فور ظهورها
الاسم: سلمى محمد ماهر عبد الصادق
العربي: 75
الانجليزي 50
الدراسات 40
الرياضيات 41.5
العلوم 36
المجموع 242.5
ايمان احمد943900
نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2018 محافظة الإسماعيلية لم تظهر حتى الآن، سنقوم بتوفير النتيجة لكم فور ظهورها مباشرة :D
رجاء التأكد من صحة رقم الجلوس
رقم الجلوس 99462
النتيجة سنقوم بتوفيرها لكم فور ظهورها مباشرة، مع تمنياتنا لكم بدوام التوفيق والنجاح :D
رجاء التأكد من صحة رقم الجلوس، لأن الرقم ده لا توجد له نتائج للعرض.
رقم الجلوس ٥٨٧
أيام قليلة وتظهر النتيجة وسنقوم بتوفيرها لكم، مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح :)
الاسم: اسلام محمد سيد محمد جاد
العربي 66
الانجليزي 41.5
الدراسات 30
الرياضيات 44.5
العلوم 31
المجموع 213
لاسم عمر عزت عبد الرحمن
رقم الجلوس 763
محافظه الاسماعيليه
نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسماعيلية لم تظهر حتى الآن، وسنقوم بتوفير النتيجة فور ظهورها مباشرة.
رقم الجولس 763 خاص بالطالب “مازن أسامة رمضان محمد رمضان
العربي 52
الانجليزي 39.5
الدراسات 35.5
الرياضيات 49
العلوم 30.5
المجموع 206.5
14282
أمال توفيق السيد محمد ابراهيم
اللغة العربية 27
اللغة الاجنبية 26
الدراسات 19
الرياضيات 15
العلوم 16
لاسم عبد الوهاب نادر 10677
محافظه الدقهليه
لاسم عبد الوهاب نادر 10677
نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 محافظة الاسماعيلية للرقم : 10677 لهذا الاسم: سارة عيد محمد سيد
اللغة العربية 20
اللغة الاجنبية 7.5
الدراسات 5.5
الرياضيات 17.5
العلوم 12.5
ممكن تجيبهالى من البحيره
ممكن تجيبيلى من البحيره
نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 محافظة البحيرة لم تظهر حتى الآن، وسيتم الرد على التعليق بتفاصيل النتيجة فور ظهورها، رجاء ترك رقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عنه.
رقم جلوسي 81263
رجاء التأكد من صحة رقم الجلوس، إذ أنه لا توجد نتائج للعرض بهذا الرقم.