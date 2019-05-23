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نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الإسماعيلية الترم الثاني برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي

كتب دينا بدر آخر تحديث
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الإسماعيلية الترم الثاني برقم الجلوس موقع وزارة التربية والتعليم وبوابة التعليم الأساسي
نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الإسماعيلية برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم نقدمها لكم من موقع نجوم مصرية، حيث من المقرر أن يقوم  موقع وزارة التربية والتعليم التابع لمحافظة الإسماعيلية بالإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الاسماعيلية خلال الأيام القليلة القادمة،هذا ويمكنكم الإطلاع على نتيجة الطلاب في المرحلة الاعدادية “الصف الثالث الاعدادي” برقم جلوس الطالب عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم التابع لمحافظة الإسماعيلية.

واستعلام النتيجة من خلال رقم جلوس الطالب فقط، هذا حيث بدأت أعمال تصحيح أوراق الامتحانات للصف الثالث الاعدادي محافظة الاسماعيلية بعد الانتهاء من خوض الامتحانات وفق الجدول الذي تم وضعه من وزارة التربية والتعليم، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال التصحيح للامتحانات ورصد الدرجات وتجميعها خلال الأيام القليلة القادمة، بعدها يقوم المحافظ باعتماد النتيجة ليتم الإعلان عنها مباشرة عبر الموقع الإلكتروني.

ونقدم لكم من خلال هذا المقال رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة الإسماعيلية برقم جلوس الطالب عبر موقع وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2019

ستقوم محافظة الإسماعيلية بنشر نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 عبر موقع وزارة التربية والتعليم التابع للمحافظة، بحيث يمكنكم الإطلاع على النتيجة وقتها من خلال رابط بوابة التعليم الأساسي وموقع وزارة التربية والتعليم من خلال الخطوات التالية :

  • قم في البداية بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم التابع للمحافظة.
  • قم بكتابة رقم جلوس الطالب
  • اضغط على اظهر النتيجة وانتظر حتى تظهر نتيجة الطالب المراد الاستعلام عنه.

في حالة واجهتك أي مشكلة خلال محاولة الاستعلام عن نتيجة الطالب، قم بكتابة تعليق على هذا المقال برقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عنه وسنقوم بالرد على تعليقك بتفاصيل النتيجة خلال دقائق، مع تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح لجميع الطلاب.

نتيجة الاعدادية 2019 بالاسماعيلية

لا تزال أعمال التصحيح في محافظة الاسماعيلية مستمرة حتى الآن، حيث من المقرر أن تنتهي أعمال التصحيح خلال اليومين القادمين، وبالتالي فإن موعد الإعلان عن النتيجة قد اقترب كثيرًا.

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عن الكاتب

دينا بدر

طالبة في كلية الطب وأعمل محررة لدى نجوم مصرية ولدى إهتمام بالقراءة والكتابة

التعليقات

  45. الاسم:عبدالرحمن محمد سعد السيد
    رقم الجلوس : 16459
    المدرسة:ابوخليفة الاعدادية بنين
    محافظة:الاسماعيلية
    ادارة:القنطرة غرب التعليمية

    رد

  69. الاسم :نسمه. محمد ربيع عبد الراضي
    المحافظه:محافظه الاسماعيليه
    المدرسه:مدرسة ابو سلطان الاعداديه المشتركه
    رقم الجلوس : 15384

    رد

  73. الاسم : مونيكا نبيل عدلي باسيلي
    المدرسة التابع لها: مدرسة القديس جرجس للبنات
    تابعه لدرة الوايلي التعليمية
    رقم الجلوس: 173478

    رد

    3. الاسم: ابراهيم ناصر ابراهيم عبد القادر
      العربي: 68.5
      الانجليزي 41
      الدراسات 37.5
      الرياضيات 47.5
      العلوم 33.5
      المجموع 228

    1. نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2018 محافظة الإسماعيلية لم تظهر حتى الآن، سنقوم بتوفير النتيجة لكم فور ظهورها مباشرة :D

    2. رقم الجولس 763 خاص بالطالب “مازن أسامة رمضان محمد رمضان
      العربي 52
      الانجليزي 39.5
      الدراسات 35.5
      الرياضيات 49
      العلوم 30.5
      المجموع 206.5

    1. نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 محافظة الاسماعيلية للرقم : 10677 لهذا الاسم: سارة عيد محمد سيد
      اللغة العربية 20
      اللغة الاجنبية 7.5
      الدراسات 5.5
      الرياضيات 17.5
      العلوم 12.5

    1. نتيجة الشهادة الاعدادية 2018 محافظة البحيرة لم تظهر حتى الآن، وسيتم الرد على التعليق بتفاصيل النتيجة فور ظهورها، رجاء ترك رقم جلوس الطالب المراد الاستعلام عنه.

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