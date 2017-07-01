الآن نتيجة الدبلوم التجاري 2017 في مصر بنظامي 3 و5 سنوات.. نتيجة الصف الثالث الثانوي التجاري – بوابة التعليم الفني

من المنتظر رفع الستار الآن عن وجه نتيجة الدبلوم التجاري 2017 في مصر، وهذا الأمر سوف يتم فور اعتماد النتيجة من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ومن المتوقع خلال الساعات القليلة أو هذة اللحظة هي لحظة الإعلان عن نتيجة الدبلوم التجاري 2017 في مصر عبر الرابط الخاص بموقع بوابة التعليم الفني في مصر، ولذا يجب وباستمرار تواجدك من الآن على ذلك الموقع، مع العلم بأن الرابط متواجد أدنى المقال ليتم الحصول بكل يسر وسهولة على نتيجة الدبلوم التجاري 2017 في مصر، مع العلم أيضاً بأن نسبة النجاح الخاصة بـ نتيجة الصف الثالث الثانوي التجاري بنظام الـ 3 سنوات بلغت نحو الـ 53.17% ونظام الـ 5 سنوات قد بلغت نحو الـ 77.73%.

نتيجة الدبلوم التجاري 2017 بنظامي الـ 3 والـ 5 سنوات في مصر:

صارت نتيجة الدبلوم التجاري 2017 في مصر محل اهتمام كبير جداً وبالأخص من جهة الفتيات، وهذا لأن العديد من طلابها يعد من الإناث، ولكي يتم الاطمئنان، يأتي نائب وزير التربية والتعليم عن التعليم الفني، الدكتور أحمد الجيوشي، مؤكداً لكافة الطلاب والطالبات بهذة الفرقة الدراسية، بأن جميع القائمين على هذة العمليات قد إنتهوا من كافة العمليات التصحيحية لأوراق الامتحانات الخاصة بهم جميعاً، والآن جاري عملية الرصد للدرجات الخاصة بالمواد الدراسية لهم، ومن هنا يتم بعد ذلك تقديم النتائج للاعتماد من السيد الوزير، ومن المحتمل أن يكون يوم 30 يونيو الجاري، ليتم الإعلان عن العد التنازلي لظهور نتيجة الدبلوم التجاري 2017 في مصر.

ننشر الرابط الخاص موقع بوابة التعليم الفني:

يعتبر المسؤول الأول والأخير هذا العام في مصر عن ظهور نتيجة الدبلوم التجاري 2017 هو موقع بوابة التعليم الفني، كما تعودنا في الأعوام العديدة السابقة، ولهذا تتواجد حالة من التوتر والترقب لدي جميع طلاب تلك المرحلة لكي يطمئنوا على المستقبل التعليمي القادم لهم لمعرفة موعد النتيجة، كما أن ذلك الموقع يعمل على نقل كافة الأخبار من الكنترولات مباشرةً وأيضاً موعد الظهور لكافة نتائج التعليم الفني في مصر 2017 بعد اعتمادها.

• رابط بوابة التعليم الفني 2017 حالة الظهور للنتيجة من هنــــــــــــــا.

• نتيجة الدبلومات الفنية 2017 برقم الجلوس الدور الأول “تجاري وزراعي وصناعي وفندقي” من هنـــــــــا.

• شروط معادلة كلية التجارة 2017 بجامعة القاهرة لـ طلاب نتيجة الدبلومات التجارية 2017 من هنـــــا.

← إقرأ أيضاً: