نتيجة الشهادة الاعدادية مطروح 2019 “الثالث الاعدادي” نقدمها لكم من موقع نجوم مصرية، حيث انتهت عمليات التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها وظهرت نتيجة الاعدادية مطروح 2019 منذ ساعات، هذا وقد أعلن الدكتور “سمير النيلي” وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني للعام الدراسي2018/2019.

ونعرض لكم من خلال هذا المقال رابط نتيجة الشهادة الاعدادية مطروح 2019 الترم الأول برقم الجلوس، حيث يمكنكم الاستعلام عن النتيجة فور ظهورها من خلال البوابة الإلكترونية لموقع مديرية التربية والتعليم بمطروح.

يمكنكم أيضا الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية جميع المحافظات عبر موقع وزارة التربية والتعليم برقم جلوس الطالب من هنا أو هنا.

نتيجة الشهادة الاعدادية مطروح 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية مطروح 2019 من المقرر أن تظهر قريبًا جدًا، حيث سيتم الإعلان عن النتيجة مباشرة فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، حيث سيتم الإعلان عن النتيجة فور اعتمادها من قبل اللواء “علاء فتحي أبو زيد” محافظ الإقليم.

كما وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح أن الشفافية والدقة قد تم مراعاتها على أكمل وجه خلال عملية التصحيح، وذلك سعيًا وراء تحقيق العدل لكل طلاب الشهادة الاعدادية بمطروح، كما سعت الوزارة خلف تذليل جميع العقبات التي من الممكن أن تواجه المصححين من خلال توفير كل ما احتاجوا إليه خلال عملية التصحيح.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية مطروح 2019

نتيجة الشهادة الاعدادية مطروح يمكنكم الاستعلام عنها من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط البوابة الإلكترونية بمطروح

قم بكتابة رقم جلوس الطالب.

قم بالضغط على بحث وانتظر حتى ظهور النتيجة.

اعتمد محافظ مطروح اللواء “مجدي الغرابلي” نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 محافظة مطروح بنسبة نجاح 84.6%، وقد أشار وكيل وزارة التربية والتعليم خلال التصريحات التي قام بها، أن نتيجة الصف الثالث الاعدادي قد أظهرت ارتفاع ملحوظ هذا العام بالمقارنة بالعام الماضي، مضيفًا أن نسبة الارتفاع التي حققها الطلاب هذا العام قد وصلت إلى 14%.

لازلنا في متابعة معكم لآخر أخبار نتيجة الشهادة الاعدادية 2019 مطروح، بحيث يمكنكم متابعة التقرير والإطلاع على كل جديد، خاصة وقد أوشكت عمليات التصحيح ورصد الدرجات على الانتهاء، كما إقترب موعد إعلان النتيجة بشكل كبير.

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