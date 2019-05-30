الآن أعرف نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2019 محافظة المنوفية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2019، هي من أكثر الأشياء التي يبحث عنها الطلبة والطالبات في كافة المحافظة المصرية، واليوم كان طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية على موعد لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2019 محافظة المنوفية، وذلك بعد أن قام السيد المحافظ اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية باعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2019 بمحافظة المنوفية.

أستعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2019:-

أتاحت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية رابطاً إلكترونياً يمكن من خلاله لطلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة المنوفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية ترم ثاني 2019 خاصة بعد أن تم اعتماد النتيجة من قبل اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية.

حيث يمكن لطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية الدور الأول لعام 2019 من خلال الضغط هنا

كما يمكن لطلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية للدور الأول لعام 2019 من خلال ترك رسالة أسفل الموقع تتضمن الاسم ورقم الجلوس، حيث أننا سنقوم بالبحث بالنيابة عنكم عن النتيجة.

من جهته صرح مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بأن نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة المنوفية للمدارس الرسمية والخاصة واللغات وطلاب المنازل بلغت 70.32%.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بأن عدد الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019 بلغ نحو 45 ألف و303 طالب وطالبه من جملة عدد 64 ألف و424 طالب وطالبه.

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