اعلان نتائج “السادس الابتدائي” في العراق

انتهى طلاب السادس الابتدائي من أداء الامتحانات منذ 4 ايام، ومن الآن بدأ إعلان نتائج المديريات محافظة بعد محافظة، وإلى الآن تم إعلان درجات الرصافة الأولى والمرح الأولى ويتوقع إعلان نتائج بقية المديريات في الساعات القادمة.

لرؤية النتائج يرجى الضغط على الرابط التالي https://www.iraq-e-2015.com/ بعد الدخول على الرابط ستظهر جميع المحافظات أمام كل محافظة يوجد خانة تم التحميل وهي المحافظات التي تم تنزيل نتائجها، وعند ظهور خانة قيد التحميل يعني ان النتائج لم تنزل بعد وممكن ان تنزل في الساعات القادمة كما تم ذكره سابقاً.

نسبة النجاح لم تكن بالمستوى المطلوب حيث أن نسبة النجاح لم تتعدى 68% وان إكمال بقية الطلاب جاء نتيجة إهمال دروسهم وعدم الدراسة بشكل جيد وتنظيم وقتهم.

حيث أن هذا الامتحان هو وزاري والأسئلة موحدة لجميع المحافظات وبالتأكيد سيتعرض جميع الطلاب الى ضغط نفسي، وبالتالي سيأثر سلباً عليهم، لأن طلاب السادس الابتدائي هذه هي أول مرة يؤدون امتحاناتك بالنظام الوزاري، ناهيك عن أداء الامتحان في شهر رمضان المبارك.

اما عن نتائج الثالث متوسط، ان المديريات ستكون موحدة جميع المحافظات ستقوم بتنزيل النتائج في نفس اليوم وليس كل سادس الابتدائي كل مديرية وحدها، امتحانات الثالث متوسط ستبدأ في الشهر السادس يوم 11 والنتائج الخاصة بها ستظهر بعد أسبوعين، كذلك نتائج السادس الإعدادي ستعلن بعد أسبوعين من موعد انتهاء الامتحانات، سائلين الله تعالى التوفيق لجميع الطلاب والتخلص من التوتر و الضغوطات النفسية.

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